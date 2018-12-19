Похвистнево готово к приходу инвесторов

Преференции – на законном основании

В этом году Похвистнево отметило юбилей – 130 лет на карте России! Деревеньку в семь домов сегодня ее основатели не узнали бы: Похвистнево превратилось в город с развитой инфраструктурой и жителями, которые гордятся своей родиной. Они не спешат покидать свой край, наоборот – стремятся сделать его инвестиционно привлекательным для соотечественников (и иностранных партнеров, если уж на то пошло). Специально для этого разработан Комплексный инвестиционный план, рассчитанный до 2022 года и поэтапно реализуемый. Каждому, кто готов вкладывать в развитие Похвистнево, предоставляются муниципальные гарантии. Работай на благо территории и процветай!

Каждый год в Похвистнево ремонтируются дороги.

- Мы гарантируем инвесторам освобождение от земельного налога и минимальные коэффициенты расчета арендной платы, - рассказал глава г.о. Похвистнево Сергей Попов. - При заключении соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений предоставляются налоговые льготы и применяются пониженные налоговые ставки, а также льготы при аренде объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Для промышленников утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна».

План работает: за первое полугодие 2018 года общий объем инвестиций в основной капитал организаций (не считая малый бизнес) по Похвистнево составил 401084 тыс.рублей.

Так, на территории Похвистнево в последние четыре года реализуется инвестиционный проект «Строительство производственных цехов по выпуску электрозащитных средств» ООО ПП «Промтехресурсы». Введен в эксплуатацию цех площадью более тысячи квадратных метров, запущено производство. Сегодня на предприятии трудятся 17 человек, но предстоит увеличение мощностей: в ближайшее время планируется строительство дополнительных цехов, расширение производства и увеличение штата сотрудников.

- Развитие малого и среднего бизнеса – показатель экономической стабильности, - считает Сергей Петрович. – У нас существует инфраструктура поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства НП «Содействие», которое в рамках муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства на 2017-2021 годы» за 9 месяцев этого года оказало около тысячи бесплатных информационных, консультационных и образовательных услуг. Во многом благодаря поддержке, свое дело открыли десять начинающих предпринимателей. В этому году субъектам малого и среднего бизнеса выдано 12 займов на общую сумму 8,6 миллиона рублей.

Там, где развивается культура, хочется жить и работать.

Хорошо там, где думают о людях

За 9 месяцев 2018 года в Похвистнево одних только магазинов открыто семь штук. Но бизнес бизнесом, а жить хорошо там, где можно не только эффективно вести хозяйство и продуктивно трудиться, но и заниматься спортом, растить детей, гулять в благоустроенных скверах и парках, ездить по нормальным дорогам.

- В следующем году в Похвистнево продолжится строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном, - рассказал Сергей Попов. - Уже выполнены общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей и коммуникаций, систем пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования воздуха, видеонаблюдения по объекту. С начала строительства освоено уже более 200 млн.рублей и в конце 2019 года комплекс распахнет двери для всех любителей спорта.

Открытие новых объектов стало в Похвистнево доброй традицией.

В этом году положено начало еще одному спортивному объекту – закончено проектирование крытого катка с искусственным льдом. В 2019 году начнется его строительство. А вот детский сад на 150 мест уже возводится – в 2019 году он будет сдан в эксплуатацию. Другой детский садик, «Крепыш», пережил капитальный ремонт: чтобы дети дожидались мам и пап в комфортных безопасных условиях, в его полное обновление вложили более 45 миллионов рублей.

Не остались «за кадром» и похвистневские дороги: в этом году сто миллионов рублей пошли на капитальный ремонт и реконструкцию центральных улиц города с наибольшей автотранспортной нагрузкой. Отремонтированы дороги по улице Бережкова, Революционной, Шевченко, Мира. Участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 2018-2022 годы» принесло свои приятные плоды каждому жителю. Современное благоустройство получили четыре двора многоэтажек, а также парки. В парке «Юбилейный» на ул. Косогорная появился фонтан, брусчатка, беседки, скамейки, туи и каштаны. В парке «Дружба» на ул. Комсомольская, сверх перечисленного – еще и сцена для проведения праздников. Благоустроили «Сквер памяти» в честь участников вооруженных конфликтов, установили гаубицу М-30 образца 1938 года и боевую разведывательную машину БРМ – 1К.

Там, где развивается культура, хочется жить и работать.

- Поздравляю всех жителей Самарской области с наступающим Новым годом! – говорит Сергей Петрович. – Пусть каждый город, каждое село нашей губернии станет в новом году краше, уютнее, комфортнее для людей. Пусть в ваших домах царят любовь и достаток, звучит детский смех. Здоровья, счастья и добра!