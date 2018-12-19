Началась зима и горожане снова учася летать. По большей части безуспешно. Врачи приводят статистику: с ноября в травмункты города обратились 1212 взрослых пациентов, 259 детей. Многие из них попали в руки медиков как раз после того, как пробовали выписывать пируэты на городских тротуарах. Может быть, на медали в фигурном катании они и не претендовали, но выбора нет: каждый год с наступлением зимы самарские тротуары покрываются льдом и далеко не всегда его успевают убрать коммунальщики.

- Работы по содержанию дорог - сезонные. Предприятию в это время нужно больше людей, чем летом, на этот период предприятие по максимум привлекает к работам механизаторов сельских райнов, в городе им всегда рады, если учесть, что мы ждем сильных снегопадов, когда приходится работать в две смены. Конечно, они умеют управлять трактором, но одно дело пахать землю, другое - убирать снег. Улиц похожих друг на друга в Самаре нет, где-то деревья, где-то лестница, маршрут уборки нужно выучить, нужно понимать, где быстрее ехать, где нажать гашетку и рассыпать "бионорд". За работой предприятий надзор достаточно серьезный. Непосредственно на дорогах работает МП "Благоустройство", у него есть несколько субподрядных организаций отдельных, особенно в отдаленных районах, - говорит руководитель управления благоустройства департамента Виктор Ненашев.

Упал, очнулся - иск: кто ответит за скользкие дороги и переломанные ноги 00:00 00:00

На самом деле, службы благоустройства каждый день отчитываются: столько-то машин вышли на улицы и тротуары, столько-то дворников работают по городу. Но все равно, доходят не до всех дорожек. Например, жители жалуются на улицу Первомайская от Ново-Садовой и вниз к Волге, на ул. Советской Армии.

- У нас на Ставропольской как будто экономят песок. Очень скользко на участке от пр. Кирова до Ново-Вокзальной, почистили дорогу, натоптали, но ничем не посыпали! - возмущаются жители.

- Я шел по улице Ново-Садовая, по бульвару, видел как трактор чистит плитку, но он по-моему просто укатывает снег и делает лед еще более гладким, фигуристы бы порадовались точно!- а это уже рассказывает редактор радио "КП-Самара" Антон Черепок.

Жители считают, что еще более скользкой Самару делает плитка. Многие замечают, что именно на таких дорожках лед держится особенно цепко. В департаменте эту информацию не подтверждают: по мнению Виктора Ненашева, плитку сложнее убирать, но асфальт как раз более скользкий, в первую очередь из-за того, что на нем есть ямки, неровности, где задерживается вода.

Еще один не слишком понятный вопрос: как же реагенты распределяются по городу? Напомним, недавно жители жаловались, что на дорогах и тротуарах - каша, снег тает, реагента много, обувь портится. Глава города даже рекомендовала снизить количество "Бионорда", который высыпают на дороге. Это было сделано: расход уменьшили в два раза. Но на некоторых дорогах как будто реагентов и не видели.

-У нас автомобилисты обласканы, а вот пешеходы нет, - возмущаются жители города. - Где-то лежат кучи"бионорда", где-то лед, люди падают постоянно, а кто за этим следить должен - непонятно.

В департаменте рекомендуют: о нарушениях - пишите в твиттер МП "Благоустройство", департамента благоустройства и экологии.

- Есть нормы ГОСТа обеспечения безопасности дорожного движения, там есть определенные требования: во время снегопада допускается наличие снега до 2 см, после снегопада через шесть часов должны быть очищены дороги. Если этого не происходит, то можно позвонить по номеру диспетчерской по телефону 266-54-54.

СОВЕТ ЮРИСТА:

Сергей Карпов, адвокат

- Необходимо собрать документы и доказательства, подтверждающие сам факт произошедшей неприятности. В идеале необходимо вызывать на место "скорую помощь", потому что, во-первых, фиксируется сам звонок, во-вторых, медики фиксируют, где, в каком состоянии был человек обнаружен и откуда его доставили в лечебное учреждение. Если же нет возможности вызвать скорую помощь, необходимо сфотографировать то место, где вы упали: адрес, номер дома ближайший, где это произошло. Попросить людей, которые это видели, помогли вам подняться, постараться записать их телефоны и имена, для того, чтобы обратиться потом к ним, как к свидетелям. Обратить внимание, нет ли видеокамер на соседних магазинах, которые могли бы зафиксировать момент падения. Самое важное – собрать как можно больше доказательств. После этого необходимо обратиться в травмпункт медицинского учреждения, обязательно зафиксировать, где и когда произошел соответствующий случай и собрать документы, подтверждающие размер причинённого ущерба: квитанции, расходы на приобретения лекарств, расходы, если пострадала одежда, соответствующие документы с места работы об упущенном заработке. Мы обращаемся в суд за взысканием материального ущерба. Как правило, в администрации имеются карты, в которых указано, какое именно предприятие отвечает за содержание именно конкретной территории в надлежащем состоянии, именно на него мы подаем иск в суд.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Травмункты для детей в Самаре

- травмпункт Самарской городской клинической больницы им. Пирогова (ул. Полевая, 80) тел: 8(846) 207-22-30.

- травмпункт Самарской областной клинической больницы им. Середавина (ул. Ташкентская, 159) тел: (846) 273-36-27.

Взрослым в Самаре окажут помощь в травмпунктах:

- Самарской городской клинической больницы им. Пирогова (ул. Полевая, 80) тел: 8 (846) 207-22-33.

- Самарской городской клинической больницы №2 им. Семашко (ул. Калинина, 32) тел: 8 (846) 975-33-10.

- Самарской городской больницы №10 (116-й км, ул. Медицинская, 4) тел: (846) 330-34-02

- Самарской городской больницы № 7 ( ул. Крайняя, 17) тел: 8 (846) 975-32-38.

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