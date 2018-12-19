Неправильный прикус или головная боль? Разбираемся, к каким последствиям могут привести родовые травмы

Эксперты утверждают: примерно 20% детей при появлении на свет получают различные травмы. В дальнейшем это может негативно сказаться на их здоровье.

- Родовая травма – это травматическое повреждение органов и тканей младенца, полученное в процессе родов. У 60% детей клинические признаки родовых травм появляются уже сразу после рождения, а у 40% детей - только в конце первого месяца жизни и в течение первых 2-3 месяцев. Поэтому нередки ситуации, когда лечение назначается не сразу, а уже после выписки ребенка или через несколько месяцев или даже лет после рождения, - объясняет специалист Центра остеопатии доктора Коваленко Ирина Качур.

Особенно ярко признаки родовой травмы могут заявить о себе в периоды интенсивного роста и перестройки организма: в первый год жизни, в 3 – 4 года, в 7 – 9 лет и в период полового созревания.

- Причины родовых травм можно разделить на несколько групп. Во-первых, различные заболевания матери, влияющие на беременность и процесс родов. В том числе заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, костно-мышечной систем, а также стрессы и негативные эмоции. Во-вторых, патология течения беременности и родов - токсикоз, особенно поздний, гипоксия плода, пороки развития плода, недоношенность или переношенность, стремительные или затяжные роды, неправильное положение плода, несоответствие размеров плода и таза матери, дополнительные акушерские манипуляции, в том числе наложение щипцов¸ вакуум-экстракция, различные виды ручного пособия. И в отдельную группу можно отнести кесарево сечение, - отмечает остеопат Центра остеопатии доктора Коваленко Маргарита Устина.

Специалисты условно делят все родовые травмы на две группы: механические и гипоксические. Симптомы их различны - от нарушения мышечного тонуса и задержки развития двигательных навыков, до проблем со стулом и питанием.

Как выявляют

Определить наличие родовой травмы не так и просто. Для этого медики проводят ряд исследований, необходимые могут порекомендовать специалисты.

Влияние родовой травмы на будущее здоровье ребенка зависит не только от ее тяжести, но и от своевременности и адекватности лечения. Особенно это касается детей с родовыми травмами нервной системы. Несвоевременное лечение таких травм может привести к задержке физического и психического развития, нарушению дикции, головным болям, хроническим болезням ЛОР-органов, и даже к частым истерикам, колебания температуры тела. Чем раньше начато лечение, тем меньше последствий оставит после себя травма.

Специалисты отмечают, что полностью предотвратить травмы в родах, к сожалению, нельзя. Однако можно снизить вероятность их возникновения. Для этого беременность желательно планировать и заблаговременно “подлечить” хронические заболевания, если они есть и отказаться от курения и употребление алкоголя за полгода до зачатия, а еще проконсультироваться с остеопатом.

Как поможет остеопат

Исследования показывают, что последствия родовых травм необходимо исправлять, и как можно скорее. Чем быстрее ребенок получит квалифицированную консультацию и помощь, тем более высока вероятность, что для его здоровья не будет тяжелых последствий.

- Для этого используются различные методы диагностики. Остеопаты могут почувствовать даже минимальные изменения в тканях, которые вызваны родовой травмой, но не видны на УЗИ, рентгенограмме, томограмме и других исследованиях, - отмечает остеопат Александр Ерышев. И подчеркивает, что иногда помощь остеопатов может быть очень важной, например, в случае смещений шейных позвонков.

- Работая на микродвижениях, специалист может устранить смещения шейных позвонков, убрать дисфункции в швах черепа и восстановить подвижность его структур – не только костей, но и мозговых оболочек, мягких тканей, даже мозговой ткани. Остеопатическое лечение может помочь активировать кровоток в поврежденных структурах. Пока не произошло полного окостенения костей черепа, остеопат может помочь исправить их деформации. При разрывах мышц, переломах костей остеопатическое лечение ускоряет выздоровление и помогает избежать осложнений, - добавляет Александр Ерышев.

Как уверяют остеопаты, даже если после травмы прошло достаточно много времени, остеопатическое лечение все равно может принести пользу. Особенно важно посещать остеопата в периоды интенсивного роста и перестройки организма.

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