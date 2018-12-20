И наступят морозные будни: в Самаре элитные торговый центр может остаться без тепла

В торговом центре по адресу пр. Ленина, д.25А по-летнему жарко, даже входная дверь приоткрыта. Сразу и не скажешь, что владелец этого нового, красивого здания, наполненного дорогими строительными материалами, - злостный неплательщик и должник. Во вторник, 18 декабря, сотрудники теплотехнической инспекции Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» пришли отключать здание от тепла. Торговый центр рискует остаться без отопления прямо в разгар зимы. С жителями домов так поступать нельзя, а вот с юрлицами можно и нужно, особенно если в погоне за прибылью они забывают о социальных обязательствах.

- Владелец этого здания накопил долги. Компания ООО «Лектор» заключила договор в декабре 2016 году и с тех пор за отопление не платили, или выплачивали задолженность частями. На 18 декабря долг за полученную тепловую энергию составляет 800 894,67 рублей, - объяснил старший инженер группы теплоинспекции по Самаре ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Тарасов.

Чтобы отключение прошло без проблем, компанию тепловикам составили представители полицииФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Отключение должников проходит в соответствии с постановлением правительства. Сначала должника предупреждают о наличии задолженности, затем производится частичное ограничение подачи тепла, об этом должника предупреждают за сутки. Если в течение пяти дней неплательщик никаких действий не предпринимает: долг не выплачивает, не заключает дополнительное соглашение о его реструктуризации, - тепло полностью отключают.

- Здесь вводится полное ограничение. Собственника уже предупреждали и даже частично ограничивали поступление тепла, однако владельцы здания самовольно восстановили теплоснабжение. На этот раз мы за сутки прислали предупреждение о предстоящем отключении, однако реакции никакой не последовало. Должник на связь не выходит, на звонки не отвечает, - говорит Александр Тарасов.

Столкнулись с сопротивлением

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/683090" frameborder="0"></iframe> В Самаре элитные торговый центр может остаться без тепла.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Чтобы отключение прошло без особых проблем, компанию тепловикам составили представители полиции. Тепловой узел дома 25А на проспекте Ленина находится на цокольном этаже, попасть туда можно по широкой лестнице. Здесь же висит большой плакат с красными буквами “Аренда”. Помещения здесь недешевые, примерно 1000 рублей/ кв. м., первые полгода есть скидки - в итоге получается 700-800 рублей/ кв. м. Свободных для аренды площадок совсем немного. По телефону, который мы тут же набрали, нам предложили три варианта площадью примерно в 80 кв. метров. Платить за такой зал приходилось бы примерно по 64 000 в месяц. И это только за один павильон, а сколько их в торговом центре! Но это не помешало владельцу накопить внушительный долг. Кстати, среднее месячное начисление за тепло во всем здании - 76 000 рублей в месяц.

Несмотря на то, что собственника помещений за сутки предупредили о предстоящем отключении, он так и не нашел возможности приехать. У входа в теплоузел энергетиков встретила милая, но весьма недовольная девушка.

- Управляющего на месте нет. Информацию я ему передавала. Ключей от теплоузла у меня нет. И здесь ни у кого нет ключей. Так что в него вы не попадете. Телефона управляющего у меня тоже нет, он всегда приезжает сам, - уверенно заявила девушка. Дальше разговаривать было не о чем.

Представителям Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» оставалось лишь составить акт о недопуске в теплоузел.

Энергетикам пришлось составить акт о недопускеФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Так и появляются новые долги

- Теперь будет направлено письмо в Ростехнадзор, ведомство может наложить штраф до 200 000 рублей. Эти деньги собственнику придется заплатить вместе с долгом. У теплоинспекции нет полномочий ломать двери и накладывать денежные санкции. Тепло будут поставлять, но и счета компании будут расти, - уточнил исполняющий обязанности теплоинспекции четвертого участка Денис Неплевский. - Обязательно будет повторный рейд. С должниками мы боремся регулярно!

Акт о недопуске подписали двое понятых, среди который и участковый. Теперь ООО «Лектор» ждут серьезные финансовые санкции и судебное разбирательство. А все арендаторы могут в одночасье лишиться теплых торговых площадок и в суровый мороз остаться в неотапливаемом помещении.