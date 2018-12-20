Самарские нефтяники – призеры Клуба Веселых и Находчивых

В этом году, в несколько отборочных этапов, в нашей губернии проходил ставший уже традиционным турнир «Лига КВН трудовой молодежи Самарской области». Он состоялся по инициативе Правительства Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, Департамента по делам молодежи Самарской области и общественной организации «Самарская городская Лига КВН»

Финал турнира прогремел 15 декабря 2018 года. На заключительном этапе турнира за звание самых веселых и находчивыхборолись шесть команд: «Центр» (АО «Самаранефтегаз»), «ЭлектроДмитрий» (Самарский филиал ПАО «МРСК-Волги»), команда «48 дюймов» (АО «Транснефть-Приволга»), «Русский трансформатор» (ЗАО ГК «Электрощит» - ТМ Самара»), «Положительный баланс» (ПАО Сбербанк, Поволжский банк) и «Катя сказала» (Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа). Более двух часов каждая команда своей игрой доказывала, что именно ее участники самые смекалистые остряки. КВН-щикине только «сыпали» шутками, разыгрывая заготовленные номера, но и выдавали удачные экспромты.По итогам равной борьбы команда АО «Самаранефтегаз» - «Центр» - заняла второе место в региональном турнире. Такой результат стал возможным благодаря сплоченности команды нефтяников, тщательной подготовке и нацеленности на результат. Болельщики от АО «Самаранефтегаз» активно поддерживали участников смехом и бурными аплодисментами, яркой атрибутикой, всячески подбадривали участников. В итоге команда «Центр» АО «Самаранефтегаз» -Иван Кожевников (Управление перспективного планирования), Юлия Смолькова (Управление организации труда и мотивации персонала), Сергей Чеботаев (Управление сбора и использования газа), Сидоров Артем (ЦЭЭ №1), Владислав Овсянников (ЦЭЭ №5), Владислав Агафонов (ЦЭЭ №5), Андрей Голда (ЦДНГ №3), Евгений Кавтаськин (ЦЭРТ №2), Антон Козлов (ЦЭРТ №3) и Сергей Бондарев (Профком) – стали серебряными призерами турнира. Призовые кубки и медали остроумным нефтяникам вручил один из болельщиков - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который с удовольствием посещает игры КВН в Самаре.