«Профессионалов готовят здесь!»: школьники из Самары выбирали дело жизни

«Все профессия нужны, все профессии важны»

Профессиональная ориентация – важная составляющая в работе учебного учреждения. Помочь школьникам определиться с делом всей жизни решили в Самарском техникуме промышленных технологий. Ребята смогли узнать «изнутри» разные специальности, чтобы в будущем осознанно выбрать профессию. Ведь многие просто не знают, чем будут заниматься в жизни. Игра «Путь к успеху» - отличная возможность приобщиться к профессии. Ребята на время стали электромонтажниками, слесарями, кассирами, социальными работниками, экономистами.

Школьники учились оказывать первую помощьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Цель игры – познакомить школьников с профессиями, ведь перед ними сейчас стоит выбор. Зачастую, они оканчивают школу и не знают, куда им идти, - рассказала заместитель директора по социально-педагогической работе Тамара Полетаева. - Наша задача – помочь им определиться и познакомить с профессиями, вошедшими в топ-50 в стране и топ Самарской области. К тому же у нас ведущий техникум, вошел в число 11 лучших СПО из 50-ти в области. Кроме этого, мы принимаем активное участие в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. А данное мероприятие – первое такого масштаба, когда сотрудничают СПО и школы.

Предварило практическую часть игры торжественное открытие. Ведущие в стихах рассказали юным гостям о важности профориентации, представили судей. Представители руководства учебного учреждения и организаторы произнесли напутственные слова и пожелали школьникам удачи.

- Эта игра проходит в Самаре не первый раз, - рассказала заместитель директора МБУ ДО «Психолого-педагогический центр «Помощь» Ирина Архангельская. - До сих пор она была психологической направленности, а в этом году сделали игру и профориентационной. Разработка площадок, концепция игры, сценарий – это все наша инициатива. Каждый раз игра проводилась на разных площадках, но теперь будет ежегодно проходить в техникуме. У школ будет традиция – в ноябре или декабре участвовать в такой игре. Участвовать будут 9-классники, потому что после Нового года им точно надо ставить цель, куда идти учиться. В будущем будем привлекать и другие техникумы, чтобы игра вышла на масштаб всей Самары. Новизна проекта в том, что на уровне города проводится впервые.

Оказалось, что быть продавцом-кассиром непростоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Потрогали руками» профессию

В игре участвовали школьники 9-х классов из 25-ти городских школ. Им предстояло пройти несколько мастер-классов по различным профессиям. Ребят разделили на два потока, каждый из которых посетил шесть так называемых станций. Погружение в каждую профессию заняло около 20 минут. За это время им предстояло научиться новым навыкам, а затем выполнить задание.

Например, на станции «Техносферная безопасность» ребята научились оказывать первую медицинскую помощь на манекене: накладывать шину и проводить сердечно-легочную реанимацию, а также познакомились с содержимым медицинской аптечки. На станции «Военное дело» школьники по команде «Газы!» надевали противогазы, тренировались собирать и разбирать автомат Калашникова. На станции «Электромонтажник» девятиклассникам рассказали, что такое скрутка проводов и поручили собрать простейшую цепь . Мальчишкам было интересно на станции «Автомеханик», где их попросили завести автомобиль. На тренажерных стендах юноши искали неисправность, подбирали запчасти, чтобы «завести» двигатель внутреннего сгорания. Еще школьники убедились, что профессия мастера ЖКХ далека от сложившегося образа неряшливого дяденьки-сантехника. Современный работник и лифт запустит, и проводку проведет в доме. Ребята «потрогали» профессию руками, собрав сифон.

Ребята сделали коллаж на социальную темуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мне больше всего понравились электрики. Даже задумываюсь освоить эту профессию. Там все ясно и понятно. У меня с физикой проблем нет, поэтому профессия близка, - поделился впечатлениями девятиклассник Егор Зайцев.

На площадке «Экономист» школьники познакомились с историей образования экономики, монет, купюр. На «Делопроизводителе» старшеклассники учились быть секретарями-референтами и помощниками руководителя. Еще ребятам представилась возможность побыть продавцом-кассиром: они занимались взвешиванием и расфасовкой макарон, определяли подлинность купюр на специальном аппарате. На станции «Социальная работа» мальчикам и девочкам поручили выполнить интересное задание – сделать коллаж на тему «Как достичь благополучного общества», используя заметки и фотографии из разных газет и журналов. На психологической станции педагог внушал детям не тратить время впустую, а рационально его использовать.

- А мне больше станция «Экономика» понравилась, это мне ближе, чем что-то связанное с техникой. Узнала много нового для себя, - рассказала ученица 168-ой школы Александра Лушина , несмотря на то, что собирается стать учителем русского языка и литературы.

Мальчики пытались запустить "двигатель автомобиля"...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После прохождения всех станций судьи выбрали победителей, которым торжественно вручили кубки и подарки от ГАЗПРОМ БАНКА. Победителями стали:

МБОУ Школа № 69 г.о. Самара

МБОУ Школа № 80 г.о. Самара

МБОУ Школа № 79 г.о. Самара

МБОУ Школа № 107 г.о. Самара

СКАЗАНО

И. о. директора Самарского техникума промышленных технологий Алексей Гагарин:

- Игра «Путь к успеху» помогла ребятам погрузиться в профессию, увидеть ее изнутри. Уже сегодня школьники чему-то научились на мастер-классах и, возможно, это поможет им в будущем при выборе дела жизни.