2018-12-22T00:32:59+03:00
Общество

"У каждого человека должен быть дом": главный Дед Мороз страны побывал в Самаре

Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по городу и привез настоящую новогоднюю сказку самарским ребятам [фото]
Поделиться:
В Самаре побывал главный Дед Мороз РоссииВ Самаре побывал главный Дед Мороз РоссииФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В Самаре побывал главный Дед мороз страны перед Новым годом 2019. Зимний волшебник стал гостем театрального представления в "Самарской площади". Здесь он пообщался с ребятами и даже выслушал их желания. Потом он встретился с самарскими ребятишками на главной городской елке в театре оперы и балета. И вечером пришел на нарядную площадь им. Куйбышева.

Когда еще выдастся возможность Деда Мороза запечатлеть Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Когда еще выдастся возможность Деда Мороза запечатлетьФото: Альберт ДЗЕНЬ

Здесь Дед Мороз прошел вместе с ребятами по волшебному лесу. Гулять по лабиринту смогут отправиться все горожане, квест абсолютно бесплатный. В лесу всех гостей ждут приключения, сказочные герои, конкурсы и веселье. А в конце- встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Представления в сказочном лесу - бесплатные Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Представления в сказочном лесу - бесплатныеФото: Альберт ДЗЕНЬ

Персонажи сказок ждут гостей в волшебном лесу Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Персонажи сказок ждут гостей в волшебном лесуФото: Альберт ДЗЕНЬ

Первое путешествие по волшебному лесу Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Первое путешествие по волшебному лесуФото: Альберт ДЗЕНЬ

Главный Дед Мороз страны поехал дальше - его ждут дети по всей России. А в Самаре на хозяйстве остался его коллега. С ним можно встретиться в тереме Деда Мороза: в будние дни он будет работать с 17.30, в праздничные дни каникул в две смены - с 12.00 до 20.00.

На хозяйстве теперь останется самарский Дед Мороз - побывать у него в гостях можно на новогодних каникулах Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На хозяйстве теперь останется самарский Дед Мороз - побывать у него в гостях можно на новогодних каникулахФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Я хочу пожелать, чтобы новый 2019-го год был мирным и спокойным. Ну а моя мечта, чтобы у каждого человека на земле был дом. Большой, теплый, уютный дом, где вас всегда бы ждали и любили. Чтобы в этом доме вы собирались со своими семьями и говорили друг другу добрые слов, - обратился ко всем ребятам и взрослым Дед Мороз.

Гостей встречали в тереме самарского Деда Мороза Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Гостей встречали в тереме самарского Деда МорозаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Кстати, малыши спешили поделиться с дедушкой своими заветными желаниями. И далеко не всегда у волшебника выпрашивали игрушки. В этом году девочка из Самары, например, написала Деду Морозу письмо, в котором просила помирить Россию и Украину.

А посох у дедушки - волшебный Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А посох у дедушки - волшебныйФото: Альберт ДЗЕНЬ

Королева Зима на празднике Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Королева Зима на праздникеФото: Альберт ДЗЕНЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семья елок и бесплатная горка: чем порадуют горожан на пл. Куйбышева в эти зимние каникулы

В «КП-Самара» узнали, как будет работать усадьба Деда Мороза, что ждет самарцев на главной площади города в Новый год, кого пустят на горку и каким будет лед на катках. (подробности)

Новогодняя ночь 2018-2019 в Самаре: как и где лучше провести

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2018-2019 в Самаре. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год (подробности)

Новогодние спектакли 2018-2019 в Самаре: Лучшие постановки городских театров для взрослых и детей

Подробная афиша новогодних спектаклей 2018-2019 в Самаре. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события (подробности)

Новогодние елки в Самаре: где пройдут (подробности)

Туры на Новый год 2019 из Самары: куда поехать недорого

Как выбрать туры на Новый год недорого из Самары и где можно встретить самый яркий и веселый зимний праздник (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В атаку идут Деды Морозы: на Металлурге прошел заключительный матч футбольного года в Самаре
На футбольном поле встретилась команды дедушек-волшебников и юных спортсменов, победила, конечно же, дружба, а партнером одного из самых ярких матчей года стало радио "Комсомольская правда" 98,2 FM
Пятый канал в 2018 году: Юбилеи, победы и рекорды
Уходящий год - особый для Пятого канала, отметившего в 2018-м 80-летний юбилей. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения и события на канале: интенсивное развитие, многочисленные профессиональные награды, стремительный рост аудитории
Новости 24
В ночь на понедельник и утром снег на дорогах Самары будут убирать 250 спецмашин
В Самаре пьяный водитель «Лады Калины» врезался в столб: погиб пассажир
В Сызрани поезд переехал неизвестного мужчину
"Выбегали на улицу без курток": в ТЦ «Мега» сработала пожарная сигнализация
В Самарской области три подростка пострадали при взрыве газового баллона в гаражах
Через несколько часов Самару накроет метель и штормовой ветер
«Здесь могли бы тренироваться мои дети»: Алексей Ягудин прокатился на новом самарском катке
В Самаре нашли пропавшую студентку по имени Айшан в зеленом платье, и продолжают искать ее тезку в розовом свитере
В сети появилось видео гигантской светящейся елки из автомобилей в Самаре
На посту ДПС у Зеленовки поймали нервного водителя с самодельным гашишем
В Тольятти молодой слесарь чуть не убил друга, ударив его ножом в живот
В Сызрани спасателям срочно нужен спецавтомобиль за 1,5 миллиона рублей
В ГАИ Самарской области просят автолюбителей быть осторожнее
В ТЦ "Парк Хаус" в Самаре произошло ЧП, людей эвакуировали
В Самарской области пьяный мужчина поехал на своей машине за сигаретами и попался полиции