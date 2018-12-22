В атаку идут Деды Морозы: на Металлурге прошел заключительный матч футбольного года в Самаре

Кто играет в футбол в декабре? Ну конечно же, Деды Морозы. Ни иней на искусственом газоне их не останавливает, ни мяч, пристывающий к воротам. -15 градусов - отличная гарантия того, что никто не растает!

Ребята получили отличные подарки и вкусный тортФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Матч Дедов Морозов и юных спортсменов из команд "Крылья мечты" и "Преодоление" в преддверии Нового года уже стал хорошей традицией в Самаре. Клуб "Крылья Советов" в течение всего года очень многое делает для ребят, которые несмотря на различного рода ограничения в здоровье, жить не могут без большого спорта. И в конце декабря им дарят волшебную сказку: яркое мероприятие, подарки, вкусное угощение.

Вкусное угощение после матча

- Мы дружим с клубом "Крылья Советов", и во время чемпионата мира для нас была организована тренировочная зона на базе "Крыльев Советов. В таком матче уже второй раз играем, это каждый раз праздник. У нас очень сильная футбольная команда, мы активно занимаемся футболом, у нас своя площадка в школе, для мальчишек это просто мечта, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе в школе-интернате "Преодоление" Татьяна Малютина.

На поле Дмитрий сразу решил занять наблюдательную позициюФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Дмитрий Колчин в новогоднюю ночь будет смотреть телевизор

В этом году партнером матча стал медиахолдинг "Комсомольская правда". Все три часа в открытой студии радио "КП-Самара" на 98,2 FM работала наша комсомольская Снегурочка, которая принимала поздравления от гостей. А Дед Мороз - редактор радио Антон Черепок - бегал по полю в команде коллег. Бороды надели заслуженные ветераны "Крыльев" Виктор Гаус, Равиль Аряпов, Валерьян Панфилов, Сергей Виноградов, Вячеслав Садовников. Против ребят сыграл и защитник клуба Владимир Полуяхтов. А актер, комик и экс-игрок КВН Дмитрий Колчин сразу заявил, что выбрал особенную тактику игры:

- Я буду в сторонке бегать, никому не мешать. А то могу тараном ребят снести на пути к воротам, - пошутил Дмитрий.

Дмитрий Колчин рассказал, что собирается в новогоднюю ночь смотреть телевизор

После того, как игра завершилась с очень даже подходящим счетом 3:3 - победой дружбы и праздника - Дмитрий заглянул в открытую студию радио "КП-Самара".

- Очень бодро прошла игра, красиво и неправильно. Сначала судья спросил даже , будет ли у нас 1 или 2 мяча, - поделился он впечатлениями. И вытащил предсказание из "комсомольской" вазы гаданий. Судьба пожелала Дмитрию: "Впереди у вас новогодний салют и домашний уют". Оказалось, что все именно так:

- В этом году у меня именно так! Большая редкость, будем отмечать дома, с семьей, с телевизором, не поверите! Может быть, даже удастся посмотреть "Иронию судьбы", - рассказал Дмитрий Колчин.

В студию заглянул и крыс ЛютикФото: Антон ЧЕРЕПОК

Владимир Полуяхтов - Дед Мороз из Великого Устюга

Все игроки команд "Крылья Мечты" и "Преодоление" получили подарки от всех партнеров праздника, в том числе и полезные познавательные книжки от "КП-Самара". А после игры все отправились пить горячий чай и обсуждать удавшиеся атаки, новые планы и самые красивые голы.

В студии радио "КП-Самара" руководитель клуба "Крылья мечты" Алексей МартыновФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В команде Дедов Морозов, кстати, отличились игроки "молодежки": Илья Волнов и Виктор Грязин. А голевые передачи все три раза отдал Равиль Аряпов - одна из легенд клуба. На поле "Металлурга" вышел и игрок основы "Крыльев" Владимир Полуяхтов. В этом сезоне команда уже не возвращалась на старое поле с "Самара Арены", так что у Владимира получилась такая ностальгическая игра. Зищитник "Крыльев не уехал в отпуск из Самары - "Комсомолке" он рассказал, что в феврале его семья ждет появления на свет второго ребенка. Поэтому Владимир с женой решили остаться дома.

Владимир Полуяхтов рассказал о планах на Новый год

- В этот Новый год получилось спонтанно сюда приехать. Если буду в Самаре, обязательно приму участие и в следующем году. Новый год я провожу с близкими, родными, семьей, это семейный праздник. Я сам родом с Великого Устюга, мы всегда праздновали новый год, снимая дом. И все родные и близкие были рядом. Мои футбольные желания всегда были связаны с "Крыльями Советов". Я бы хотел попросить у Дедушки Мороза как можно выше подняться в турнирной таблице, - улыбнулся нашей снегурочке Владимир.

На комсомольское радио заглянул защитник "Крыльев" Владимир ПолуяхтовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А от "Комсомолки" игрок получил вот такое предсказание: "Жди друзей хороших и настоящих, особенно среди вышестоящих". Что же, хочется надеяться, что это значит, что у "Крыльев" появятся в новом году и новые спонсоры.

Кстати, без подарков и веселья не остались и зрители. Ребята смогли покататься на тюбингах с хаски и поучаствовать в конкурсе снеговиков - лучшим снежным архитекторам достались полезные подарки от "Комсомольской правды".

Деды Морозы на стадионе Металлург.

Крыс Лютик не остался без подарковФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы благодарим клуб "Крылья Советов" за такие добрые партнерские отношения. Любой праздник, который мы устраиваем вместе, - это море дравйва, позитива и отличных эмоций. Мы были рады стать частью мероприятия, цель которого - подарить чудо ребятам, в жизни которых возникли какие-то сложности. Думаю, сегодня на "Металлурге" концентрация новогоднео волшебства просто зашкаливала. Пусть же у всех, кто сегодня был на этом празднике, обязательно сбудется самое заветное желание, - поделилась своими впечатлениями редактор "КП-Самара" Айна Утибаева.