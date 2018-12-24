В Куйбышевском районе Самары установят три стационарных экологических поста

В Куйбышевском районе Самары по согласованию с Центром мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Приволжское УГМС» и Управлением Роспотребнадзора по Самарской области КНПЗ разместит три стационарных экологических поста. Они будут находиться в направлении жилых построек.

- Посты спроектированы по последнему слову экологической науки. Новейшие технологии позволят автоматизировать все процессы и вести непрерывный мониторинг метеорологических параметров окружающей среды и состава воздуха, - объяснили на предприятии.

Оборудование стационарных лабораторий предоставляет возможность проводить замеры высокой точности и оценивать содержание в воздухе таких веществ как сероводород, диоксид серы, бензол, толуол, ксилол, пыль и др. На экологических постах предусмотрены и мачтовые устройства с комплексом метеодатчиков, газоанализаторов и других приборов. Оборудование сможет производить измерения в любую погоду и выдавать краткосрочный прогноз о степени чистоты воздуха. Более того, умная система передаст на монитор диспетчера завода сигнал о превышении пороговых значений концентрации веществ.

Система мониторинга состояния воздушной среды подразумевает двухуровневую структуру. На экопостах данные по пробам воздуха будут собираться, обрабатываться и тут же направляться в центр контроля и управления – Центральную заводскую лабораторию. Здесь данные будут анализироваться, а результаты - передаваться в экологическую службу КНПЗ.

Автоматизированная система наблюдения сделает еще более прозрачной, оперативной и точной информацию об экологической ситуации в зоне деятельности предприятия, позволит проводить внеплановые измерения по обращениям граждан и передавать данные в государственные контрольно-надзорные органы.