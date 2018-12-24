2018-12-24T11:17:18+03:00
Общество

Будущее уже наступило! Фантастические технологии, которые стали реальностью уже сейчас

Что умеет «умный дом»? Зачем системы безопасности учатся распознавать лицо человека? И сможет ли компьютер вылечить нас с вами?
Евгения ВАСИНА
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Эра затерявшихся бумажек, многочисленных дисков и разрозненных данных совсем скоро останется в прошломЭра затерявшихся бумажек, многочисленных дисков и разрозненных данных совсем скоро останется в прошлом
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Еще 10 лет назад увидеть такие технологии можно было только в фантастических фильмах. Сегодня многое из того, о чем мы могли только мечтать, стало реальностью. Умные дома, которые сами следят за «погодой в доме» и безопасностью вашего жилища. Компьютерный разум, способный поставить диагноз и дать советы по оказанию первой помощи. Облачные базы медицинских данных, позволяющие получить доступ к «карточке» здоровья человека из любой клиники. Системы безопасности, реагирующие не на агрессию, а только на намерение, способные вычленить человека из толпы, помочь разыскать «потеряшку» или быстро найти преступника, пока он не успел наворотить проблем. Все эти технологические решения не существуют на бумаге или в «рендерах» - их уже активно внедряет в жизнь компания «Ростелеком». Стать частью умного пространства совсем скоро сможет любой житель города и области.

«Умные квартиры» для «умного региона»

Современный мир – это мир цифровых гаджетов. Искусственный интеллект обрабатывает информацию, анализирует ее, делает выводы, обучает сам себя, постоянно совершенствуется. Жизнь каждого человека сегодня намного комфортнее, благодаря заботе виртуальных помощников, чем это было пару десятков лет назад. Целый комплекс «умных» решений: это и повсеместное «видеонаблюдение», «умный домофон», который узнает хозяев по голосу или отпечатку ладони, «Умное освещение», позволяющие снизить счета за электричество. А с сервисом «Цифровой учет коммунальных ресурсов» можно забыть об утомительной обязанности каждый месяц списывать показания счетчиков, передавать их соответствующим организациям. Компьютер сам все посчитает, отправит и еще даст рекомендации, как можно сэкономить.

- Умный дом - это целый комплекс чувствительных элементов - датчики протечки, дыма, движения, открытия окон и дверей из комплекта «Безопасность», а также «Умный домофон». Интеллектуальные устройства не только фиксируют нарушения целостности жилища, задымление и попадание воды на датчики, но и оперативно передают информацию на мобильные телефоны владельцам дома. Так что вы будете знать обо всём, что происходит в вашем жилище, даже если находитесь в другом городе, - рассказывает заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» - коммерческий директор Сергей Серов.

А еще «умный дом» может удаленно управлять бытовыми приборами: запрограммировать кофеварку на работу в определенное время, выключить свет, если вы забыли это сделать, запустить робота-пылесоса.

Все данные в облаках

Эра затерявшихся бумажек, многочисленных дисков и разрозненных данных совсем скоро останется в прошлом. Теперь все данные можно сразу сохранять на одной облачной платформе О7 «Ростелекома». Это единый комплекс информационных систем для обработки, передачи и хранения данных. Ее используют медики и работники ЖКХ, учителя и сотрудники сферы безопасности.

- Только представьте, базы данных пациентов с данными анализов, рентгенографическими снимками, результатами УЗИ, МРТ и компьютерной томографии, эхокардиограмм и энцефалограмм - все это десятки петабайт информации и вся эта информация может храниться в едином глобальном архиве. Мы сейчас над этим работаем, - рассказывают в Самарском филиале «Ростелекома».

Весь архив будет храниться в виртуальном центре обработки данных. Соответственно, врачи смогут получить мгновенный доступ к полному комплексу обследований пациентов из любой точки страны. Это же чудо: больше никаких потерянных карточек и затерявшихся бумажек с результатами анализов.

Безопасность на первом месте

Системы видеонаблюдения с каждым годом становятся все более продвинутыми. Сейчас системы от «Ростелекома» уже умеют распознавать лица. Программно-аппаратный комплекс автоматически анализирует видеоизображение с городских камер в режиме реального времени. Система устанавливает личность человека на видео, его пол и возраст, а затем сравнивает полученный результат с информацией в различных базах данных. Конечно, злоумышленникам эти данные не сдадут, но для правоохранителей эта информация очень важна. Если в городе будут повсеместно внедрены такие системы, то полицейские смогут оперативно разыскивать преступников и пропавших людей.

Не так давно все эти системы считались фантастическими, а теперь они вполне доступны, благодаря компании «Ростелеком».

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