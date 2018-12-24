2018-12-24T15:09:45+03:00
Общество

Газет на всех хватает: администрация Самары объяснила, куда исчезали киоски Роспечати

В мэрии рассказали, что киоски убирали в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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ЗА 2018 года количество киосков Роспечати резко сократилосьЗА 2018 года количество киосков Роспечати резко сократилосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В городской администрации Самары прокомментировали ситуацию со сносом киосков печатной продукции в городе. Напомним, самарцы создали петицию, в которой обратились к руководству региона, чтобы остановить снос киосков печати. По мнению горожан, тем самым им ограничивают доступ к информации. О том, что не устраивает активистов, «КП»-Самара» уже писала ранее. На запрос журналистов ответили в мэрии Самары. Там объяснили: киоски сносили из-за подготовки к чемпионату мира по футболу.

- В Самаре обнаружили ряд нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевых и туристических маршрутах, - рассказали в администрации. – Среди них были и киоски с прессой, которые занимали земельные участки по договору аренды. В итоге эти договоры пришлось расторгнуть.

Многие продавцы остались без работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие продавцы остались без работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, для киосков в Ленинском, Октябрьском и Самарском районах сделали исключение – там продавалась официальная коллекция, выпущенная к ЧМ-2018. Как объяснили в мэрии, с остальными киосками договор расторгли по соглашению сторон. Арендаторы освободили земельные участки добровольно.

КОНКРЕТНО

По информации департамента управления имуществом, сейчас всего в городе 197 киосков с печатной продукцией. Из них 143 занимает самарская «Роспечать» и еще 54 – «Печать». Это, по сведениям сотрудников мэрии, соответствует нормативу минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции. На 10 тысяч человек полагается 1,4 объекта. По факту сейчас в Самаре на 10 тысяч человек приходится 1,59 объекта.

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Активисты создали петицию, в которой просят прекратить сносить киоски с печатной прессой (подробности)

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