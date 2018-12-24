“Дед Мороз, кажется, настоящий”: в Самаре прошла новогодняя елка главы города

Детский смех, улыбки, танцы и сказочные наряды - 21 декабря, в Самарском театре оперы и балета состоялась новогодняя елка главы Самары. На праздник приехали около 900 ребят со всего города. По традиции сюда пригласили детей, достигших успехов в учебе, победителей конкурсов, соревнований и олимпиад, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник начинался уже в фойе театра - здесь творился “Новогодний фреш”. Гостей встречал оркестр и сказочные персонажи. Организаторы устроили для юных самарцев настоящее приключение. На каждом этаже театра работали свои “станции” - “Новогодние забавы”, “Школа волшебников”, “Музыкальная шкатулка”, “Бухта приключений” и другие. Каждый мог найти себе развлечение по вкусу. Пока одни, раскрыв рот, наблюдали за трюками в “Цирковом балаганчике”, другие забивали голы в “Футбольном марафоне”.

- Новогодняя елка — это самое волшебное и долгожданное событие года. Мы стараемся, чтобы каждый ребенок получил море положительных эмоций и зарядился энергией на весь предстоящий год, - отметила руководитель городского департамента образования Елена Дуброва, приветствуя юных гостей.

Шумный праздник посетил и главный новогодний волшебней страны – Дед Мороз из Великого Устюга. Он с радостью фотографировался и общался со всеми желающими. От этого улыбки ребят сверкали с особой силой.

- Мне здесь очень нравится. И музыка такая позитивная, и все танцуют, и Дед Мороз, кажется, настоящий приехал. Я очень ждал Нового года. Письмо Деду Морозу я еще не успел написать, но очень хочу в новом году вырасти и чтобы у нас, у всех, было больше радости и веселья, - поделился своими впечатлениями семилетний Ярослав. Он пришел на елку вместе с мамой и младшим братом, Сашей. - От Нового года я жду, что все будет хорошо, будет много счастья и подарков.

В колонном зале у большой елки детей встречал Дед Мороз из Великого УстюгаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одним из подарков для ребят стала новогодняя сказка, которую представил Король, отвечающий за новогодний праздник. На сцену поднялся и главный Дед Мороз.

- Пусть новый год будет мирным и спокойным. Путь под бой курантов все ваши мечты исполнились. Ну а моя мечта, чтобы у каждого человека на земле был большой теплый уютной дом, в котором его всегда ждали и любили. В холодные зимние вечера в этом доме пусть собираются всей семьей. Ведь семья это наше главное богатство. Подарите тепло друг другу, чтобы в этом холодном мире стало немного теплее, - обратился к самарцем главный волшебник.

Горожане также поздравили Деда Мороза с предстоящим праздником. На сцену из зала выбежал Антон. Он прочитал для Деда Мороза стихотворение и передал папку с поздравлениями от юных самарцев.

- Свое выступление я репетировал, правда, всего один раз, - позже рассказал подросток. – У Деда Мороза в этом году я попросил лыжи, очень люблю на них кататься. Перед выступлением волновался. Но все прошло хорошо. Думаю, будущий год принесет нам много приятных сюрпризом.

В финале праздника все гости получили сладкие подарки, домой ребята возвращались в праздничном настроении и с морем впечатлений.