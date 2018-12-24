Новый год 2019 в Тольятти: полная программа празднований в новогоднюю ночь

Оталось уже меньше недели до самой волшебной ночи года. Как же встретить Новый год 2019 в Тольятти, что предложат власти жителям районов города, где можно встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой?

Отмечать Новый год 2019 в Тольятти будут во всех районах города. В Автозаводском районе главной площадкой для празднования станет площадь ДС "Волгарь" по адресу Приморский бульвар, 37.

Здесь с 01.00 до 03.00 1 января пройдет развлекательная программа «Чудесного Нового года!»

В Центральном районе главные празднества в новогоднюю ночь пройдут на Центральной площади. С 01:00 до 03:00 состоится театрализованная программа «Чудесного Нового года». Гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, концерт вокально-инструментальной группы «Лето подавай», новогодняя дискотека.

Новогодние представления ночью пройдут и на других городских площадках.

С 01:00 до 02:30 гостей ждут на площади микрорайона Поволжский, по адресу ул. 60 лет СССР, 17.

Гостям обещают подарки от Деда Мороза и Снегурочки, зимние забавы от веселых поросят Ниф-Нифа, Наф-Нафа, Нуф-Нуфа, песни от участников студии эстрадного вокала «Каприз» и хороводы у елки.

С 01:00 до 03:00 горожан приглашают в Парк Культуры и отдыха Комсомольского района, ул. Чайкиной, 36.

Всех гостей ждет дискотека «Чудесный Новогодний Дэнс», также здесь пройдет флешмоб «Русское Новогодье». В программе праздника музыкально-танцевальное поппури от ансамбля «Веселуха», театрализованная программа «Чудо-перевертыши», забавы и новогодние игры от Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги, ростовые куклы Собачка, Хрюша, Дракончик и Пингвины-МС.

С 00:00 до 02:00 объявлена программа «Загадаем желание вместе» на ЧУК ЦО «Тольяттиазот», ул. Коммунистическая, 12.

Выступление ансамбля народной песни «Русская душа» с программой «Конфетки – бараночки», традиционный хоровод у большой елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, пенсии, гадания и предсказания. Также в полночь именно здесь прогремит праздничный салют.