"Люди замерзают": 8400 самарцев в канун Нового года остались без отопления из-за коммунальной аварии

Последние дни уходящего 2018 года для жителей Самары стали весьма холодными. Дело в том, что вот уже два дня подряд областную столицу преследуют коммунальные аварии. В воскресенье, 30 декабря, остались без тепла жители Кировского района, а в понедельник, 31 декабря, не повезло жителям Ленинского и Железнодорожного районов.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в двеннадцатом часу дня там в районе домов № 79 на улице Братьев Коростелевых и № 68 на улице Агибалова произошла утечка на подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения диаметром 500 мм.

В результате случившегося без тепла остались жители 60 многоквартирных домов - 8400 человек, в том числе 1509 детей, 5 поликлиник и 4 учебных заведения. В настоящее время на месте аварии работает аварийна бригада из 17 человек и 10 единиц техники. Кроме того, туда направлены сотрудники МЧС и педставители районных администраций.

- На месте аварии проводятся земляные работы.Что касается подающего трубопровода на улице Агибалова, то там земляные работы уже проведены. Там придется заменить участок трубы длиной 1,5 метра. Теплоноситель со зданий слит, - рассказали в ГУ МЧС по региону.

Завершить все работы и вернуть в дома самарцев тепло планируется к 22:00 31 декабря. Отметим, что сегодня синоптики прогнозируют в регионе температуру воздуха до -15 градусов. По словам местных жителей, они уже сполна ощутили морозную свежесть в своих квартирах. Им остается спасаться только теплой одеждой и обогревателями.