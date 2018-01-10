2019-01-01T11:25:39+03:00
Общество

Новый год 2019 в Самаре: фото, видео, сердце в небе и переливающаяся елка

Как отпраздновали Новый год 2019 в Самаре, что происходило на площади Куйбышева и на "Самара Арене"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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А как Новый год встретили вы?А как Новый год встретили вы?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары встретили Новый год 2019. Несмотря на то, что новогодняя ночь выдалась достаточно морозной, температура опускалась до -25 градусов, многие горожане и обитатели райцентров не стали сидеть дома.

Светящиеся фигуры на Последней миле

Светящиеся фигуры на Последней миле

В Самаре центрами празднования стали площадь имени Куйбышева и Последняя миля около стадиона "Самара Арена". Собираться около сцен горожане и гости города стали еще около десяти часов вечера.

Елка на Самара Арене

Елка на Самара Арене

На "Самара Арене" гостей встречали светящиеся снеговики и Дед Мороз со Снегурочкой.

А вот и Дедушка Мороз и Снегурочка

А вот и Дедушка Мороз и Снегурочка

Главный волшебник и его внучка оказались симпатичнее, чем в Новокуйбышевске, но все равно не красавцами. При этом гости с удовольствием фотографировались со всеми фигурами, а также заглядывали в гости к Снегурочке.

Все фотографировались со светящимися снеговиками

Все фотографировались со светящимися снеговиками

Здесь можно было и письмо Деду Морозу отправить, и с волшебными персонажами побеседовать. И конечно же, сделать фото на фоне елки - она была выше, чем на пл. Куйбышева.

А здесь можно было отправить письмо Деду Морозу

А здесь можно было отправить письмо Деду Морозу

daria_brytkovadaria_brytkova
Вот, да!!! Мне в САМАРЕ нравится больше!! Ехали мимо Самара Арены, решили заехать)) места были на парковке После нашего прошлогоднего опыта новогодних гуляний в Москве не очень хочется в людные места . А тут просто прекрасненько, никаких очередей ни в #теремснегурочки ,ни на проходной Очень все здорово и миленько тут)))Елка, фигурки всякие, покатушки, концерт на сцене, избушки-кормушки, ну и терем снегурочки, пока деток развлекают, погреться можно)) На оленях я бы покаталась, но наличные не взяли так что еще заедем обязательно) Вобщем здорово так прогулялись, мне понравилось #теремснегурочкисамара#самаракрасивая#самараарена#новыйгод#праздниккнамприходит
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На площади же гостей удивила современная медиа-елка. Медиа-гирлянды переливались, постоянно меняли цвета и завораживали взгляды всех присутствующих на площади.

Елка переливалась всеми огнями и цветами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елка переливалась всеми огнями и цветамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сцене на пл. Куйбышева выступал Сергей Войтенко, а около "Самара Арены" переливами баяна радовал Дмитрий Храмков. Кстати, горожан с Новым годом поздравил космонавт с орбиты: Олег Кононенко обратился к самарцам со станции "МИР".

Люди гуляли по площади несмотря на мороз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люди гуляли по площади несмотря на морозФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожане утверждают, что салют был красивее и интереснее на площади Куйбышева. В небе взрывались красные сердца.

Огромное сердце на пл. Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огромное сердце на пл. КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот на Последней миле салют был достаточно низкий.

lese4kapivovarovalese4kapivovarova
Ворвались с фанфарами в 2019
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А здесь можно увидеть больше фото (смотрите)

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