Новый год 2019 в Самаре: фото, видео, сердце в небе и переливающаяся елка
Жители Самары встретили Новый год 2019. Несмотря на то, что новогодняя ночь выдалась достаточно морозной, температура опускалась до -25 градусов, многие горожане и обитатели райцентров не стали сидеть дома.
Светящиеся фигуры на Последней миле
В Самаре центрами празднования стали площадь имени Куйбышева и Последняя миля около стадиона "Самара Арена". Собираться около сцен горожане и гости города стали еще около десяти часов вечера.
Елка на Самара Арене
На "Самара Арене" гостей встречали светящиеся снеговики и Дед Мороз со Снегурочкой.
А вот и Дедушка Мороз и Снегурочка
Главный волшебник и его внучка оказались симпатичнее, чем в Новокуйбышевске, но все равно не красавцами. При этом гости с удовольствием фотографировались со всеми фигурами, а также заглядывали в гости к Снегурочке.
Все фотографировались со светящимися снеговиками
Здесь можно было и письмо Деду Морозу отправить, и с волшебными персонажами побеседовать. И конечно же, сделать фото на фоне елки - она была выше, чем на пл. Куйбышева.
А здесь можно было отправить письмо Деду Морозу
На площади же гостей удивила современная медиа-елка. Медиа-гирлянды переливались, постоянно меняли цвета и завораживали взгляды всех присутствующих на площади.
Елка переливалась всеми огнями и цветамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
На сцене на пл. Куйбышева выступал Сергей Войтенко, а около "Самара Арены" переливами баяна радовал Дмитрий Храмков. Кстати, горожан с Новым годом поздравил космонавт с орбиты: Олег Кононенко обратился к самарцам со станции "МИР".
Люди гуляли по площади несмотря на морозФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Горожане утверждают, что салют был красивее и интереснее на площади Куйбышева. В небе взрывались красные сердца.
Огромное сердце на пл. КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
А вот на Последней миле салют был достаточно низкий.
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