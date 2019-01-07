«Ныне самое важное — не потерять наших детей»: В Самаре митрополит провел праздничную рождественскую службу в Софийском храме

Православные верующие сегодня, 7 января, отмечают светлый праздник — Рождество Христово. Торжественные богослужения ночью прошли во всех храмах Самарской области. А главное всенощное бдение состоялось в Софийском соборе, который открыли лишь в сентябре прошлого года возле Ладьи на набережной. На мероприятии побывали сотни людей, среди которых были известные горожане, а также фотограф «КП-Самара».

Софийский собор торжественно открыли в сентябре прошлого годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Рождественское богослужение возглавил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В Софийском соборе оно проходит впервые. Вместе с сотнями верующих в храме Глава региона Дмитрий Азаров, — рассказывают в Департаменте информационной политики.

Рождество - главный православный праздник, как и ПасхаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Убежден, что именно в опоре на незыблемые духовные ценности и вековые традиции — залог стабильности и дальнейшего успешного развития нашего региона, России в целом, — отмечает в своем поздравлении губернатор. — От всей души желаю православным христианам Самарской области, всем, кто отмечает Рождество, крепкого здоровья, душевных сил, благоденствия, мира, добра и любви!

Глава Самарской области Дмитрий Азаров присоединяется к поздравлениям с РождествомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Константин Титов также прошел сегодня ночью службу в храмеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Софийский собор строили 13 лет. Его торжественно открыли 23 сентября 2018 года. Стройка, начавшаяся в 2005 году, в какой-то момент была заморожена. Однако в 2010-м работы возобновили и завершили их аккурат к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Высота храма составляет 65 метров. В мае 2018 года возле церкви поставили памятник князю Владимиру.

Кроме Азарова, на службе присутствовали и другие политики — как нынешние, так и бывшие. Так, помолиться вместе со всеми пришел экс-глава области — Константин Титов.

Сотни горожан побывали сегодня ночью в Софийском собореФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего по региону этой ночью не спали тысячи людей. Охраняли порядок на богослужениях представители силовых служб. Никаких ЧП официально не зарегистрировано.

Рождественское послание митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия:

Мудрость, Слово и Сила, Сын сый Отчий и сияние, Христос Бог…..вочеловечся обновил есть нас …» (из 3-го тропаря 1-й песни Рождественского канона).

Сердечно поздравляю Вас, дорогие архипастыри, боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, благочестивые миряне, верные чада Русской Православной Церкви с величайшим спасительным и радостным событием — пришествием в мир Солнца Правды — Христа Бога нашего. Вновь торжествует ныне наша Матерь-Церковь, торжествует весь Православный мир, торжествуют православные люди Богохранимой Самарской земли, радостно вспоминая и духовно переживая преславное событие РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Мы преклоняем наши колена и сердца перед родившимся в яслях Вифлеемских Богомладенцем-Христом, нас ради человек и нашего ради вечного спасения сшедшего с небес.

Рождество Христово явило миру неизреченную любовь Бога к человеку, к каждому из нас, ведь недаром святой апостол Павел в своем Послании к Галатам говорит, что Сын Божий воплотился от Духа Свята и от Марии Девы вочеловечился, чтобы освободить все человечество от прародительского греха, смерти и тления, чтобы всем людем стать сынами и наследниками Божиими, достойными чадами Царствия Небесного (Гал.4,6-7).

Приняв и соединившись своей Божественной природой с человеческим естеством, Господь приводит каждого из нас в тесное общение и единение с Богом, тем самым совершая обожение нашей человеческой природы. Совершается непрестанно в мире великое чудо, воссоздание и возрождение природы человеческой к новой жизни о Христе Господе Нашем. И это величайшее чудо является спасительным и открытым не только для христиан, но и для всех людей мира, если они пожелают стать частью стада Христова.

Потому во все времена от Рождества Христова мы, верные чада Церкви Христовой, оставленной нам на земле для спасения, прославляем Его с восторгом и благоговением как величайшего благодетеля человеческого рода, избавившего нас от диавольского плена своим пришествием в мир, неустаревающими словами: «Что Тебе принесем Христе, яко явился еси на земли, яко человек нас ради? Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит: Ангели — пение, небеса — звезду, волсви — дары, пастырие — чудо, земля — вертеп, пустыня — ясли, мы же — Матерь-Деву. Иже прежде век Боже, помилуй нас» (стихира праздника). И в этом необычайном, чудесном прославлении родившегося Богомладенца Христа воистину соединились небо и земля: ангельское славословие — с хвалой простосердечных пастырей, поклонение мудрецов Востока с сиянием Вифлеемской звезды.

С той Рождественской ночи, от которой нас отделяет 2018 лет, всех христиан мира объединяет надежда на духовное возрождение на земле благой воли Божией. Ангельский гимн, возвестивший о мире на земле, является для всех нас призывом трудиться над созиданием взаимоуважения и понимания между людьми разных национальностей и вероисповеданий, населяющих богохранимую Самарскую землю. Наш высокий долг и священная обязанность как истинных последователей Христовых — всемерно противостоять злу добром. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», — призывал в свое время святой апостол Павел (Рим.12,21). И, следуя ему, мы постоянно призываем наших клириков и мирян всемерно противостоять религиозному экстремизму, национальной и конфессиональной розни словами и делами евангельской любви и добра, которые принес в мир «…рождшийся в яслех Богомладенец».

Сегодня духовно веселясь и торжествуя, ибо «Бог во плоти явися», «мы хвалу недостойными устнами ангельски Христу принесем»: «слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (из стихир праздника).

Но вознося Богу хвалу о мире, мы не будем забывать в своих молитвах о братском страждущем народе единоверной Украины, которая в течение уже многих лет подвержена тяжким страданиям и церковным нестроениям, о единоверных православных братьях наших из далекой Сирии, которые страдают от агрессии и войны и жаждут вожделенного мира.

Ныне самое важное — не потерять наших детей, и потому в своих трудах архипастыри и пастыри, монашествующие и миряне Самарской епархии, делают акцент на просветительскую работу среди детей и молодежи, Ведь сегодня это дети, а завтра народ Божий, и мы призваны этот народ Божий сохранить. Церковь явилась нравственной основой созидания нашего государства, а идеал святости стал тем, что отличает все устремления нашего народа, и в этом наша сила.

Великий праздник РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА по своему расположению в месяцеслове словно завершает очередное лето благости Господней (Пс.64,12) и полагает начало новому, благоприятному лету (Ис.61,1-2).

Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, боголюбивые пастыри, монашествующие и миряне, усердные труженики на пажити Христовой! Всех вас сердечно поздравляю с великим и радостным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Молю рождшегося Господа да ниспошлет Он всем нам в наступающем новом 2019 году Свои великия и Богатыя милости, благословение и всещедрую помощь на дела и труды наши, на мирное и безмятежное житие во всяком благочестии и чистоте (1 Тим.2,2).

Будем же, возлюбленные, следовать по пути исполнения заветов Христовых, устремляясь верой к душевному спасению. Радуйтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны.

Бог любви и мира да пребудет с вами (2 Кор.13, 11). Аминь.

Божией милостию смиренный СЕРГИЙ,

Митрополит Самарский и Тольяттинский

Рождество Христово 2019 года

град Самара

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