«Надеемся, после праздников про нас вспомнят»: семья пострадавшей от взрыва под Самарой девочки ищет средства на новое жилье

Жуткое ЧП, произошедшее в Самарской области 5 декабря прошлого года, изменило судьбу сразу нескольких человек. В поселке Воскресенка в частном доме на две семьи взорвался бытовой газ. От жилища остались только развалины.

Страшное утро

В доме проживали две семьи. Пенсионер Анатолий Кабанов, в чьей квартире и произошла утечка газа, получил 55 % ожогов тела и скончался спустя 11 дней после происшествия в самарской больнице. Его супругу Марию до сих пор лечат - у женщины раздробленные камнями ноги, она перенесла инфаркт.

Людей из под завалов доставали соседиФото: соцсети

Без крыши над головой также остались Оксана Дубинская и ее 16-летняя дочь Вика. Школьница и вовсе не может ходить — тем страшным утром она оказалась под завалами, переломала таз и получила другие серьезные повреждения. Лишь своевременное вмешательство мамы и соседей позволили ей выжить.

- С 5 по 19 декабря Вика находилась в больнице в Самаре. 19 декабря принято решение, что все возможное в областной больнице проделано, и ее перевезли в районную Челно-Вершинскую больницу, — рассказывает ее дядя Сергей Дубинский, который и сам провел детство в уничтоженном газовым взрывом доме. — 3 января ее привезли в лежачем положении обратно в село — в дом бабушки и дедушки. Лежит, разрешили немного поворачиваться. В таком положении еще как минимум месяц.

Дальше — неизвестность

По словам Сергея, первое время Вика и Оксана будут жить у родственников. Но что потом? Рано или поздно возвращаться в свой дом придется, а от того ничего не осталось. И, согласно заключению экспертной комиссии, находиться там сейчас крайне опасно.

- Много средств и сил было потрачено на потерянный дом, ведь только недавно там был сделан ремонт — автономное водоснабжение, отопление, обогрев воды, интерьер, новая кровля и пристрой, который и уцелел частично, — сетует Сергей.

Пострадавшая Вика до сих пор не может встать на ногиФото: соцсети

- Хотелось водоснабжение спасти, утеплили на днях стену, сделали подборки, в надежде, что газ подключат. Но увы, газ не разрешили подключить, здание аварийное, к проживанию и восстановлению не подлежит. Очень беспокоюсь за будущее дочери, надеюсь, будет без последствий травма. Хочется верить, — делится сама Оксана в социальных сетях.

Надежда на себя и не те масштабы

Сергей и Оксана благодарят тех, кто оказывает помощь. Как поделился мужчина с журналистом «КП-Самара», люди несут вещи и перечисляют на карту денежные средства. Всем неравнодушным очень благодарны. Семья пишет обращения и в вышестоящие инстанции — просит помощи.

- Администрацией нашего села выделено 5 т.р.(!). Администрацией района — 60 т.р. Администрацией Самарской области — 0 р., — отмечает Сергей. — Причем получить эти рубли было не так-то просто. Нужно было собрать пакеты документов, ксерокопии документов, ксерокопии ксерокопий документов…и все это в разные кабинеты…

Самарец сравнивает компенсационные выплаты с теми, что озвучили в случае с недавней трагедией в Магнитогорске и удивляется — газ и здоровье граждан России те же самые, а вот суммы для пострадавших совершенно разные:

- Видимо, масштабы не те. На центральных каналах не показывали.

Сколько выплатили семье Кабановых — неизвестно. Впрочем, рук никто не опускает. Справляться планируют с помощью собственных сил и тех, кто поможет.

- Обращались всюду, куда только можно. Пока ответов никаких, хотя в твиттере министр (прим. социально демографической и семейной политики) и его зам новость приняли к сведению, — делится Сергей с «Комсомолкой». — Может забыли. Надеемся, после праздников про нас вспомнят. В свою очередь ждем весны и лета, чтобы начать стройку. Тогда и нужны будут средства.

Помочь пострадавшим можно по ссылке.

Сейчас место происшествия опасно для проживания - да и жить там негдеФото: соцсети

Отметим, что согласно официальным сведениям ГУ МЧС Самарской области в тот страшный день произошел «хлопок бытового газа». Для ликвидации происшествия было привлечено 15 человек и 7 единиц специальной техники. Причины утечки газа и ущерб от нее выясняют до сих пор, что вызывает вопросы у пострадавших - все-таки прошло больше месяца. У людей складывается впечатление, что о них просто забыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области хлопок бытового газа частично обрушил стену дома, есть пострадавшие

ЧП произошло в Челно-Вершинском районе в поселке Воскресенка (подробности)

Новая версия взрыва дома в Магнитогорске: газ был не в квартире

От обрушения подъезд могли спасти датчики специальной сигнализации (подробности)