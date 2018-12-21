2018-12-21T19:44:13+03:00
Общество

Зомби-апокалипсис на окраинах города: в Самаре сняли ужастик про третью мировую и смертельный вирус

"Комсомолка" пообщалась с одним из создателей картины Кириллом Хорновым, который рассказал, что проект является прелюдией к его книге
Михаил ГОРЮНОВ
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Судя по кадрам, картина получилась очень динамичнойСудя по кадрам, картина получилась очень динамичной
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Фонд самарского кинематографа пополнился еще одним произведением. В городе группа единомышленников сняла фильм на "Зомби" тему. Корреспондент "Комсомольской правды - Самара" связался с автором проекта Кириллом Хорновым и узнал у него подробности картины.

На актерах использовали практически профессиональный грим

На актерах использовали практически профессиональный грим

- Действие разворачивается в нашем городе. Это кино служит предысторией к книге, которую я сейчас пишу, - рассказывает Кирилл. - Съемочный процесс проходил в окрестностях Самары. Участие в нем приняли любители страйкбола, рок-музыканты, бизнесмены, блогер и просто творческие люди.

Тестовое название фильма - "Зона Зомби". Это короткометражка, действие ее разворачивается в 2020 году. Именно тогда начинается армагеддон и третья мировая война, причиной которой стала массовая биологическая атака. В каждом уголке планеты вспыхивает эпидемия вируса, превращающего людей в зомби.

Коллектив, участвовавший в съемках, остался очень доволен работой

Коллектив, участвовавший в съемках, остался очень доволен работой

- С лица земли исчезли целые государства, не то чтобы города. Весь мир содрогнулся от серий ядерных ударов, что унесло еще миллионы жизней. Планета стала похожа на одну сплошную "Зону Зомби". Спустя 2 года после начала катастрофы на зараженной земле оставшимся немногочисленным людям , укрывшимся глубоко под землей, будь то метро, бункер или секретный правительственный объект , приходилось бороться за выживание в ужасных условиях: дефицитом в новом мире стала чистая вода, средства против радиации, медикаменты, туго было с провизией, - говорит Хорнов.

Большинство жителей планеты "благодаря" химическому оружию стали дикими тварями, потерявшими разум и испытывающими неутолимый голод. И именно на их противостоянии с выжившими, укрывшимися в городах под землей, построен сюжет.

Из людей делали монстров с помощью грима и подручных средств

Из людей делали монстров с помощью грима и подручных средств

- Наша короткометражка будет как вводная подача информации для читателя о том, как главный герой встретил зомби-апокалипсис в нашем родном городе, - объясняет Кирилл.

Снимали хоррор на полупрофессиональное оборудование. Все происходило в веселой и непринужденной обстановке. С группой работали гримеры, звукорежиссеры и операторы. Как можно заметить по кадрам, сюжет очень динамичный - кровожадные зомби, огнестрельное оружие, погони... Сейчас кадры готовы - остался постпродакшн.

- Сперва мы хотим сделать закрытый показ в каком-нибудь баре или кафе, после фильм появится на ютуб канале по страйкболу у нашего товарища, - поделился планами кинематографист.

Кирилл Хорнов отметил, что фильм уже снят. Премьера должна состояться после новогодних праздников. Сейчас готов проект трейлера. Не исключено, что в случае успеха это кино ждет какое-нибудь продолжение.

Трейлер "Зоны Зомби".

Противостоять зомби будут солдаты из сопротивления

Противостоять зомби будут солдаты из сопротивления

За борьбой зомби с людьми в Самаре можно будет посмотреть после Нового года

За борьбой зомби с людьми в Самаре можно будет посмотреть после Нового года

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