Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Самаре: главные площадки, концерты, экскурсии

Новый год 2019 в Самаре можно встретить практически в любом районе города. Праздничная программа будет проходить и на площади Кирова, и в центре города, и на ул. Ленинградская, и около "Самара Арены". Рассказываем, куда сходить на Новый год 2018-2019 в Самаре.

Площадь Куйбышева

На площади имени В.В.Куйбышева в новогоднюю ночь самарцев ждут выступления творческих коллективов, поздравления и красочный фейерверк

Праздничная программа на площади Куйбышева начнется в 22.30 31 декабря. Ведущими "Новогодней Ночи" будут Антон Самохвалов, Андрей Миронов, Алексей Ягунов. Всех гостей ждет концерт лучших самарских коллективов, а также выступления "Пластилинового дождя". Новогодним подарком станет выступление чемпиона мира по баяну Сергея Войтенко. В 00.00 самарцы услышат поздравление Владимира Путина, а потом прогремит фейерверк.

Также на площади можно будет покататься на конбках, взяв их в прокате, заняться керлингом, хоккеем.

Внимание: в новогоднюю ночь на площади будут работать контрольно-пропускные пункты. Будет закрыт проезд по улице Чапаевскоц от Вилоновской до Красноармейской, улица Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Ограничение продлится с 13.00 31 декабря до 08.00 1 января.

"Самара Арена"

Активности на "Последней миле" около стадиона начнутся еще днем. С 12.00 наа экранах у главной сцены начнут показывать новогодние мультфильмы. Также здесь можно будет увидеть видеопоздравления. С 15.00 до 21.00 рядом со стадионом можно будет прокатиться на лыжах и покататься на катке, будет организована выдача инвентаря. Маленьких посетителей покатают на оленях и пони, а также на волшебном паровозике.

В 15.00 начнет работу "Тропа сказок" и "Терем Снегурочки". Здесь же будет располагаться "Почта Деда Мороза", так что если вы не успели написать письмо главному волшебнику страны, вы сможете сделать это здесь.

С 15.00 также будет работать ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).

Праздничная новогодняя программа на главной сцене начнется с 20:00 и продлится до 4 утра.В программе "Эстафета праздничных побед" выступят молодежные группы, оркестр Дедов Морозов, театр народной песни "Добро" и чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков.

Внимание: в новогоднюю ночь пускать на "Последнюю милю" будут через специальные рамки. Проезд до "Самара Арены" будет организован на общественном транспорте.

Музей Рязанова

Уже в прошлом году в Самаре появилась традиция: встречаться 31 декабря в гостях у Эльдара Рязанова. Музей, посвященный великому режиссеру, находится на ул. Фрунзе. 31 числа с 17.00 здесь ждут гостей, чтобы отправздновать новый год по-рязановски. Особенно приглашают людей с именами Женя, Надя, Ипполит - для них приготовлены специальные призы.

Организаторы объявляют специальный приз тем, кто придет в сквер в компании друзей с именами Женя, Павлик, Мишка, Саша. Или учителям, которые сколотят дружный педагогический коллектив из Нади, Тани и Вали.

Также в этот вечер все гости праздника составят коллективную телеграмму от Самары жителям дома на 3-1 улице Строителей. Дед Мороз же проведет игру для гостей "Знай наших" по фильмам Рязанова. Всех победителей ждут призы, а всех гостей - музыкальные паузы с участием героев фильма "Карнавальная ночь": вокалистов и клоунов.

31 декабря, 7 и 8 января гостей порадуют концертными программами, прозвучит и специально написанная для Нового года на Самара Арене песня. Горожан не заставят голодать: в новогодние праздники на «Последней миле» будут работать точки общественного питания. Важно: в ночь с 31 декабря на 1 января, а также 7 и 8 января всем посетителям придется пройти через рамки. В остальные дни с 1 по 6 января вход будет свободным.

Как доехать до "Самара Арены" в Новый год 2019