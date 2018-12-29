2018-12-29T11:22:38+03:00
Общество

Социальная ответственность и качественная работа: «Газпром трансгаз Самара» подвел итоги года

2018-ый год, юбилейный для компании, стал эффективным и богатым на награды
Евгения ВАСИНА
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Александр Николаевич Курбатов, сварщик Управления аварийно-восстановительных работ «Газпром трансгаз Самара». Бригада под его руководством завершала работы по реконструкции ГРС-52.Александр Николаевич Курбатов, сварщик Управления аварийно-восстановительных работ «Газпром трансгаз Самара». Бригада под его руководством завершала работы по реконструкции ГРС-52.
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Жители Самарской области стали использовать больше газа, об это во время встречи с журналистами рассказал генеральный директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин. По отношению к 2017 году потребление газа возросло на 5,5 %.

- Наш коллектив отработал профессионально, выполнив основную задачу – обеспечив бесперебойную и безопасную транспортировку газа. Был реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности. Так, в этом году специалисты провели внутритрубную диагностику 440 км трубопроводов, переизолировали и заменили более 37 км трубы, отремонтировали 21 газораспределительную станцию, на двух из них полностью заменив оборудование, - отметил Владимир Субботин. - В Ульяновской области в этом году мы закончили реконструкцию газораспределительной станции (ГРС)-52 «Крестово Городище». Станция была запущена в эксплуатацию ещё в 1977 году.

Сейчас производительность обновленной ГРС-52 выросла до 100 тыс. кубометров газа в час, а до реконструкции она не превышала 30 тыс. кубометров. Увеличение пропускной способности станции позволило компании расширить круг потребителей и обеспечить потребности предприятий промышленной зоны «Заволжье» и Портовой особой экономической зоны.

Свой вклад ООО “Газпром трансгаз Самара” вносит и в транспортировку газа в Европу.

- В ноябре закончилась укладка подводной части газопровода “Турецкий поток”, в 2019 году планируется завершение строительства сухопутной части и запуск газопровода. Участки газотранспортной системы, которые эксплуатирует «Газпром трансгаз Самара», станут коридорами для прохождения экспортного голубого топлива. Для нас это повышение ответственности, и наш коллектив готов к этому, - подчеркнул Владимир Субботин.

Социальная ответственность

«Газпром трансгаз Самара» - социально ответственное предприятие. Компания ежегодно реализует множество социальных и благотворительных проектов и конкурсов. Один из ярких примеров - историко-краеведческий конкурс “Победы России”.

- Этот конкурс мы проводим с 2017 года. В этом году темой конкурса стали “Реформы Александра Второго и их влияние на жизнь нашего края”. Свои исследовательские работы представили школьники Самарской области. В прошлом году победители конкурса выиграли поездку в Волгоград, а в этом ребята ездили в Санкт-Петербург, - делится генеральный директор «Газпром трансгаз Самара». - Этот конкурс направлен на развитие интереса к истории.

Историко-краеведческий конкурс «Победы России» - традиционный проект предприятия.

Историко-краеведческий конкурс «Победы России» - традиционный проект предприятия.

Среди важных социальных программ - проект “Витаминки”. Компания вместе с волонтерами помогла детским поликлиникам в населенных пунктах, где есть филиалы «Газпром трансгаз Самара», обустроить детские комнаты. Теперь поход в поликлинику для многих сельских детей превратился в интересную прогулку. В детской комнате есть игрушки и развивающие игры, телевизоры - все для комфортного ожидания своей очереди к врачу.

Уже не первый год действует проект “Уроки доброты”. Суть его проста - ребята присылают на конкурс заявки с описанием социальных проектов, которые они хотят реализовать в своих городах и селах, и того оборудования и материалов, которое им необходимо. Так, например, школьники села Савруха попросили швейные машинки, чтобы пошить крестильные наборы для местной церкви и комплекты постельного белья для дома престарелых. Важно, что все купленное для проектов оборудование остается в учебных учреждениях и используется на уроках технологии.

Яркие победы в юбилейный год

В этом году 15 сентября “Газпром трансгаз Самара” отметил 75-летие. История предприятия началась со строительства первого магистрального газопровода Советского Союза “Бугуруслан - Похвистнево - Куйбышев”. В рамках юбилейного года компания увековечила трудовой подвиг первых газовиков, установив в Самаре стелу на Аллее Трудовой Славы и открыв памятный знак на улице Осипенко.

- Высота стелы 6 метров, выполнена она Виктором Фоминым и Валерием Ермилиным по проекту архитектора Татьяны Журавлевой. В композиции три элемента, символизирующие языки газового пламени, - рассказал Владимир Субботин.

Еще одним ярким юбилейным проектом компании стала выставка “Жизнь, запечатленная в кадре”. Эту фотовыставку каждый самарец мог увидеть в сентябре на площади Славы. На бОльшей части фотографий – будничные, рабочие моменты, те, которые, собственно, и составляют жизнь трудового коллектива, те, из которых день за днем складывается история предприятия.

- Также специально к юбилею мы сняли документально-художественный фильм “Трасса судьбы”, посвященный газовикам-строителям, которые в 1942 -1943 годах прокладывали первый газопровод. Главные роли исполнили артисты самарских театров, а в эпизодах и массовых сценах снялись наши работники, - добавил генеральный директор «Газпром трансгаз Самара».

Минувший год для компании был богат на награды. «Газпром трансгаз Самара» стал обладателем премии ПАО «Газпром» в области качества в категории «Деловое совершенство». В рамках VIII Петербургского международного газового форума “Газпром трансгаз Самара” удостоился двух наград: в номинации “За состояние условий труда, снижающих производственный травматизм и профессиональную заболеваемость”, а также “За организацию бытовых условий на отдаленных производственных площадках”.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков (справа) поздравил генерального директора ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимира Субботина с присуждением премии в области науки и техники.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков (справа) поздравил генерального директора ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимира Субботина с присуждением премии в области науки и техники.

Значимых наград удостоились и сотрудники предприятия, достойно выступив на первом корпоративном Фестивале труда ПАО «Газпром». Третье место в номинации «Лучший приборист» по решению экспертов досталось Виталию Кирпичеву, слесарю Павловского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Машинист технологических компрессоров Тольяттинского филиала Константин Клановец занял второе место в конкурсе на звание лучшего в своей профессии.

Экология - на первом месте

Под занавес уходящего года предприятие удостоилось еще одной награды - премии Газпрома в области науки и техники. «Газпром трансгаз Самара» было отмечено за разработку Комплекса обезвреживания отходов одоранта природного газа. Работа над уникальным комплексом велась совместно с Самарским государственным техническим университетом. Как отметил Владимир Субботин, эта разработка имеет огромное значение для всей газовой отрасли.

- Наше предприятие уделяет много внимания вопросам экологии. В этом году мы в очередной раз получили высокую оценку в региональном конкурсе “ЭкоЛидер”, который ежегодно проводит Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Мы стали лидером в номинации “Промышленный гигант”. Наши сотрудники и их близкие участвуют в субботниках, в уборке территорий, расчистке родников. Мы регулярно выпускаем мальков стерляди в Волгу, - добавляет генеральный директор «Газпром трансгаз Самара».

Более того, больше половины техники компании работает исключительно на природном газе. Это позволяет не только сэкономить деньги на топливе, но и уменьшить выбросы в атмосферу.

Главная задача на 2019 год

Реализуя множество социальных и экологических проектов, “Газпром трансгаз Самара» никогда не забывает свою главную задачу.

- Наша основная задача неизменна - это безопасная и бесперебойная транспортировка газа и подача его потребителям, - заключил Владимир Субботин, - и я уверен, что наш коллектив с этим справится и будет и дальше работать на благо региона и страны!

СПРАВКА «КП»

ООО “Газпром трансгаз Самара” - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Эксплуатирует около 4,5 тысяч километров магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и 145 газораспределительных объектов: станций и пунктов замера и редуцирования газа. Работает на территории Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, а также республик Мордовия и Татарстан. Ежегодно компания транспортирует около 85 миллиардов кубометров газа.

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