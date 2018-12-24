РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 октября 2018 года Промышленный районный суд г.Самара в составе: председательствующего судьи Османовой Н.С., при секретаре Волковой В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N2 2-4094/18 по иску Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» к ООО «Феникс» о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей,

Установил:

Истец обратился в суд с иском к ответчику, в обоснование требований указав, что 22.05.2018г. примерно с 15 час. 45 мин. до 16 час. 00 мин. членами Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» в соответствии с ч. 2 ст. 45 Закона РФ от 07.02.1992г. N2 2300-1 «О защите прав потребителей» было проведено мероприятие общественного контроля в отношении ООО «Феникс», осуществляющего деятельность по адресу: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305А.

По результатам проведенного мероприятия общественного контроля выявлены нарушения правил продажи отдельных видов товаров, а именно: в реализации находится, а затем был продан потребителю лекарственный препарат — «Палин», 200 мг., 20 капсул в упаковке, пипемидовая кислота, антибактериальный препарат из группы хинолонов. Изготовитель ЗАО «Фарм Фирма «Сотекс». Регистрационный номер п№ 013947/01. Серия — 090217. Дата производства — 09.16. Срок годности до 09.21. На упаковке и в инструкции по применению в условиях отпуска из аптек указано, что данный препарат отпускается по рецепту врача. Лекарственный препарат продан без рецепта врача. Стоимость препарата 278 руб.

Факт продажи данного лекарственного препарата без рецепта врача подтверждается чеком и видеозаписью. Факт выявленных нарушений оформлен информационным листом от 22.05.2018г. Информационный лист о проведенных мероприятиях общественного контроля от 22.05.2018г. составлен в присутствии провизора Батаевой С.В., которая пояснила, что не согласна с законодательством.

В соответствии с пунктами 70, 76 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55, продажа лекарственных препаратов (дозированных лекарственных средств, готовых к применению и предназначенных для профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека и животных, предотвращения беременности, повышения продуктивности животных) осуществляется в соответствии с Федеральным законом « Об обращении лекарственных средств» и с учетом особенностей, определенных данными Правилами.

Продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий производится на основании предъявляемых покупателями рецептов врачей, оформленных в установленном порядке, а также без рецептов в соответствии с инструкцией по применению лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2017г. N9 403н утверждены Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 2 индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Согласно данным Правилам отпуск лекарственных препаратов по рецептам осуществляется, в том числе аптеками, аптечными пунктами.

На основании изложенного, истец просит суд признать противоправными действия ООО «Феникс», осуществляющего деятельность по адресу: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305А, по факту продажи лекарственного препарата без рецепта врача, а именно лекарственного препарата — «Палин», 200 мг., 20 капсул в упаковке, пипемидовая кислота, антибактериальный препарат из группы хинолонов. Изготовитель ЗАО «Фарм Фирма «Сотекс». Регистрационный номер п№01З947/01. Серия - 090217. Дата производства 09.16. Срок годности до 09.21. Стоимость препарата 278 руб. Согласно информации, размещенной на упаковке и в инструкции по применению в условиях отпуска из аптек, данных препарат отпускается по рецепту врача, в отношении неопределенного круга потребителей, обязать ООО прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей по факту продажи лекарственного препарата без рецепта врача, обязать ООО «Феникс» довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу, путем опубликования решения суда в газете г. Самара (по выбору ответчика), в случае, если ООО не исполнит решение суда в установленный срок предоставить Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» право довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда путем опубликования полного текста решения суда на сайте www.potrebsouz63.ru, за счет ООО «Феникс» с взысканием стоимости публикации в соответствии с прейскурантом (стоимость публикации одной страницы составляет 5000 руб.), взыскать с ООО «Феникс» в пользу Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» расходы по оплате юридического сопровождения в размере 10 000 руб.

В ходе судебного разбирательства к участию в деле в качестве третьего лица привлечено Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора).

В судебном заседании представитель истца, действующий на основании Устава СРОО ПО ЗПП «Союз потребителей», председатель Гамбаров Э.Э. исковые требования поддержал, просил удовлетворить, дал пояснения аналогичные описательной части решения.

Представитель ответчика по доверенности Кичаева Е.Ю. исковые требования не признала в полном объеме по основаниям, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление. Просила отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель третьего лица Управления Роспотребнадзора по Самарской области в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, предоставил письменное заключение, в котором исковые требования поддерживает в полном объеме, просит дело рассмотреть в его отсутствие.

Суд, выслушав пояснения сторон, свидетеля Олейник Д.Б., исследовав материалы дела, просмотрев предоставленную истцом видеозапись, приходит к следующему.

На основании ч. 2 ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей», общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления своих уставных целей вправе: осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в орган государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указанных органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с обращениями потребителей. При осуществлении общественного контроля общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) не вправе З требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) представление документов (выполнение действий), обязанность представления (выполнения) которых по требованию потребителя не установлена законом; обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей).

В соответствии со ст. 46 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Вступившее в законную силу решение суда о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя о защите его прав, возникших вследствие наступления гражданско-правовых последствий действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), в части вопросов, имели ли место такие действия и совершены ли они изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером).

Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного общественным объединением потребителей (их ассоциацией, союзом), органами местного самоуправления в интересах неопределенного круга потребителей, суд принимает решение о возмещении общественному объединению потребителей (их ассоциации, союзу), органам местного самоуправления всех понесенных по делу судебных издержек, а также иных возникших до обращения в суд и связанных с рассмотрением дела необходимых расходов, в том числе расходов на проведение независимой экспертизы в случае выявления в результате проведения такой экспертизы нарушения обязательных требований к товарам (работам, услугам).

В соответствии с пп, 70, 76 Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. N 55 продажа лекарственных препаратов (дозированных лекарственных средств, готовых к применению и предназначенных для профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека и животных, предотвращения беременности, повышения продуктивности животных) осуществляется в соответствии с Федеральным законом обращении лекарственных средств» и с учетом особенностей, определенных Правилами.

Продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий производится на основании предъявляемых покупателями рецептов врачей, оформленных в установленном порядке, а также без рецептов в соответствии с инструкцией по применению лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Пунктом 2.1. Порядка отпуска лекарственных средств, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2005 года N 785, все лекарственные средства за исключением включенных в Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, должны отпускаться аптечными учреждениями (организациями) только по рецептам, оформленным в установленном порядке на рецептурных бланках соответствующих учетных форм.

Установлено, что Региональная общественная организация по защите прав потребителей «Союз потребителей» - действует на основании Устава, утвержденного Протоколом Общего собрания учредителей N 01 от 22.05.2014г.

Согласно Уставу данной общественной организации, целями ее деятельности является содействие в защите прав потребителей на приобретение товаров (работ и услуг) надлежащего качества, на безопасность их жизни и здоровья, получение информации о товарах и изготовителях а также просвещение потребителей, защита их интересов; участие в осуществлении мер по созданию и совершенствованию механизма реализации законодательства о защите прав потребителей.

Основной деятельностью ответчика - ООО «Феникс» является торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 года N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организации, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

ООО «Феникс» не относится к перечисленным субъектам и проведение мероприятий общественного контроля в отношении него регулируется положениями Закона Российской Федерации от 07.02.1993 года N2 2300-1 « О защите прав потребителей» и потому находится за пределами правового регулирования Федерального закона Российской Федерации от 21.07,2014 года N 212-ФЗ, не подлежащего применения в данном случае.

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» не обязывает субъектов общественного контроля в отношении ответчика предварительно ставить в известность проверяемого о таком контроле и не устанавливает определенных и конкретных правил его осуществления что и отличает его от общественного контроля, осуществляемого за деятельностью субъектов, перечисленных в статье Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

В материалах дела имеется информация о проведенных мероприятиях общественного контроля за соблюдением закона «О защите прав потребителей» СРОО ЗПП «Союз потребителей» от 22.05.2018г., составленная сотрудниками СРОО ЗПП «Союз потребителей» Диковым В.А. и Олейник Д.Б., из которой следует, что в ходе мероприятий общественного контроля Аптеки Вита Экспресс, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305А, выявлена реализация рецептурных препаратов без рецепта, а именно: в реализации находился, а затем был продан потребителю лекарственный препарат — «Палин», 200 мг., 20 капсул в упаковке, пипемидовая кислота, антибактериальный препарат из группы хинолонов. Изготовитель ЗАО «Фарм Фирма «Сотекс». Регистрационный номер п№ 013947/01. Серия — 090217. Дата производства 09.16. Срок годности до 09.21. На упаковке и в инструкции по применению в условиях отпуска из аптек указано, что данный препарат отпускается по рецепту врача. Лекарственный препарат продан без рецепта врача. Стоимость препарата 278 руб.

Факт продажи данного лекарственного препарата без рецепта врача подтверждается чеком, видеозаписью, а также показаниями в суде свидетеля ОлейникД.Б.

Факт выявленных нарушений оформлен вышеуказанным Информационным листом от 22.05.2018г. Информационный лист о проведенных мероприятиях общественного контроля от 22.05.2018г. составлен в присутствии провизора Батаевой С.В., которая пояснила, что не согласна с законодательством.

Полученные в рамках мероприятий общественного контроля доказательства отвечают критериям относимости, сомнений в достоверности не вызывают, являются достаточными для вывода о нарушении ответчиком прав неопределенного круга потребителей, в связи с продажей лекарственных средств без рецепта врача при необходимости наличия такового.

При том, способ защиты нарушенного права неопределенного круга лиц истцом избран, верно, в соответствии с положениями законодательства о защите прав потребителей и установленным целям объединения.

Направление о проведении проверки выдано руководителем СРОО ЗПП «Союз потребителей» в установленном уставом порядке, а потому мероприятия общественного контроля не являлись самовольными.

Требования истца в рамках его уставной деятельности заявлены в интересах неопределенного круга потребителей, следовательно, персонифицированное обращение конкретного потребителя к истцу по данному поводу не является условием для проведения общественной проверки и обращения с иском в суд. Право на предъявление таких требований истцом прямо предусмотрено законодательством о защите прав потребителей и уставом истца.

Таким образом, судом установлено, что ответчиком ООО «Феникс» нарушен п. 76 Особенностей продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, факт выявленного нарушения оформлен информацией о проведении мероприятий общественного контроля за соблюдением прав потребителей от 22.05.2018г., подтвержден подписью продавца, видеозаписью, кассовым чеком, показаниями свидетеля.

Между тем, требования истца о возмещении расходов на оплату юридических услуг не подлежат удовлетворению, поскольку истцом не представлены доказательства несения таких расходов.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета г.о.

Самара подлежит оплата госпошлины в сумме 300 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей>> - удовлетворить частично.

Признать действия ООО «Феникс» по факту продажи лекарственного препарата «Палин», 200 мг., 20 капсул в упаковке, пипемидовая кислота, антибактериальный препарат из группы хинолонов, изготовитель ЗАО «Фарм Фирма «Сотекс», регистрационный номер п№ 013947/01, серия — 090217, дата производства — 09.16, срок годности до 09.21, без рецепта врача — противоправными в отношении неопределенного круга потребителей.

Обязать ООО «Феникс» прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей по факту продажи лекарственного препарата без рецепта врача.

Обязать ООО «Феникс» довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в полном объеме в течение десяти дней с момента вступления в законную силу через любые средства массовой информации.

Взыскать с ООО «Феникс» в местный бюджет г.о. Самара государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

В удовлетворении остальной части иска - отказать.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Промышленный районный суд г. Самары в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда. Мотивированное решение суда изготовлено 06.11.2018г.