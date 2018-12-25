Как с выгодой купить автомобиль Hyundai в Самаре по ценам 2018 года?

Зима на драйве с Hyundai!

Купить авто в Самаре по ценам 2018 года и получить значительную выгоду? В предновогоднюю пору реальными оказываются самые смелые мечты. И у детей и у взрослых была возможность убедиться в том, что волшебство существует. Увлекательный праздник в виде детской новогодней елки «Зима на драйве вместе с Hyundai» прошел в официальном дилерском центре Hyundai – автоцентре Эксперт-Авто на Демократической, 55 в минувшую субботу 22 декабря. Пока взрослые увлекательно проходили тест-драйвы, детей развлекали сказочным представлением и мастер-классами. Гостей праздника встречали сказочные фьёки. Симпатичные персонажи новогоднего представления помогли Деду Морозу и Снегурочке и зажгли елку.

Детей ждали любопытные представления

С помощью аквагрима малыши с удовольствием преображались в снежинок, лесных зверей, персонажей сказок. Здесь же открылась фабрика по изготовлению игрушек — каждый мог сделать новогоднее украшение под руководством декораторов. Всех увлекло эффектное химическое шоу — свежеприготовленное мороженое и поп-корн после которого идет пар изо рта — такое попробуешь не часто. Впрочем, волшебное блюдо было не единственным угощением на празднике – все гости смогли полакомиться сладостями фруктами, сахарной ватой, имбирными пряниками и горячими маршмэллоу с глазурью из вкуснейшего шоколадного фонтана. К приходу Деда Мороза у всех уже было по-настоящему праздничное настроение. Хозяин нового года пришел не с пустыми руками — все юные гости получили сладкие подарки.

Для тест-драйва можно выбрать любую модель

«Идеальный вариант!»

У взрослых на празднике был свой интерес — опробовать автомобили на тест-драйве, получить подарки за участие в конкурсах и викторине. Особой популярностью на тест-драйве пользовались кроссоверы Hyundai новинки 2018 года — SANTA FE и TUCSON.

- Новый год время что-то менять в своей жизни, - рассказал гость праздника Владимир. – Я планирую поменять свой старый автомобиль на новый. Присматриваюсь к новому SANTA FE. Приятно удивила стартовая цена: с предложенным набором опций за такие деньги вряд ли можно купить аналогичный автомобиль другой марки. Ну и новогодние предложения радуют.

- Я живу за городом, много езжу – минимум 20 тысяч километров в год, было до 40 тысяч, – говорит молодая мама Жанна. – Сейчас у меня хэтчбек с достаточно низкой посадкой, что не очень удобно для сельской местности. Кроме того, мне очень важен комфорт пассажира, поскольку со мной почти всегда мой сын. Поэтому я задумалась о приобретении Hyundai TUCSON.

Hyundai Creta - отличный вариант семейного автомобиля

Отправляемся на тест-драйв в сопровождении менеджера Петра Новикова. Он показывает, как регулируется сиденье, как поставить руль в режим «Спорт», который предпочитает участница тест-драйва. Движение машины почти не ощущается. Дорога от Демократической до Студеного оврага пролетает незаметно. На трассе Жанна интересуется, что за значки появились на зеркалах.

- Это система контроля слепых зон – областей, которые не попадают в зеркала, - объясняет Петр. – Hyundai предупредит вас о помехах световыми и звуковыми сигналами.

Гости праздника оценили новинки 2018 года

Особое внимание парковке: Жанна хочет проверить, насколько удобна машина при движении назад. В целом, тест-драйвом она довольна.

- Машина отличная, идеальный вариант для меня, - делится впечатлениями девушка. – Большая, комфортная, хорошо держит дорогу. Здесь много важных именно для меня функций: круиз-контроль, поворотные фары, обогрев руля, климат-контроль, парктроник с камерой заднего вида. В планах съездить на юг – на такой машине не страшно. Ну и, наконец, Hyundai TUCSON просто красивый!

Все желающие могли отправиться на тест-драйв

Поменять машину? Легко!

После Нового года автомобили подорожают. Так происходит каждый год и это для всех не секрет. Стоимость моделей Hyundai, так же поднимется. Новые цены уже размещены на сайте дилера hyundai-expertauto.ru. Однако у самарцев еще остается одна неделя, чтобы приобрести железного друга по старой цене, да еще и с существенной выгодой — вплоть до 160 000 р. Программа Трейд-ин – это возможность легко и быстро заменить подержанный автомобиль с доплатой на новый. Представьте себе: приехали вы в салон на своем стареньком, изрядно надоевшем авто, а уехали на новой сияющей машине.

- В последнюю неделю уходящего года «Эксперт-Авто» делает своим клиентам действительно сказочные предложения, - рассказывает старший продавец отдела продаж салона «Экперт-Авто» Юрий Назаров. – Так, при обмене своего старого автомобиля на новенький Hyundai TUCSON или CRETA вы получаете комплект зимней резины в подарок (оценка автомобиля производится бесплатно). В декабре так же еще можно успеть получить выгоду в виде полиса КАСКО в подарок.

Подарки доставались и взрослым посетителям

Кроме того автомобиль можно взять и в кредит. У Hyundai появилась новая программа комфортного приобретения автомобиля с действительно выгодными условиями — Старт Плюс. Все предложения действуют до 31 декабря включительно. Платежи по кредитным программам Старт - от 6000 руб/мес. Но, хотя все автомобили еще в наличии, не стоит откладывать поездку в автосалон на последний день, а покупку на следующий год. Сейчас - самое время! И цены хороши и машины в ассортименте на любой вкус.

Где в Самаре купить автомобиль Hyundai? Конечно в Эксперт-Авто!

Присмотреться к новым моделям Hyundai, выбрать понравившуюся модель автомобиля и здесь же пройти тест-драйв можно в салоне официального дилера Hyundai в Самаре — автоцентре «Эксперт-Авто», по адресу: ул. Демократическая, 55.

Более подробно узнать об акциях и скидках можно в разделе «Спецпредложения» на сайте сайт: hyundai-expertauto.ru

Телефон: +7 846 321 00-00.