Старт для чемпионов: новый каток в Самаре открыл Алексей Ягудин

В минувшее воскресенье жителей Советского района Самары во дворе ждал настоящий праздник. Здесь, рядом со школой №176, после реконструкции открылся каток. Первым лед на нем опробовал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Просто выглянув из окна, жители соседних домов могли полюбоваться пируэтами, которые выписывал знаменитый спортсмен.

- Этот каток заливали каждую зиму, но он был не в самом лучшем состоянии, - говорит жительница одного из соседних домов Галина Смирнова. - А теперь очень удобные бортики. У меня сын хоккеем увлекается, надеюсь, что здесь сможет тренироваться.

Новый каток жители получили благодаря своей активности: они подали заявку на конкурс и заняли второе место среди 327 участников.

- Я хочу поблагодарить активных жителей этого микрорайона, руководство школы за то, что они с таким азартом приняли участие в конкурсе, приложили все усилия, чтобы преобразить свою территорию. И благодарю представителей социально ориентированного бизнеса, которые на такую активность готовы реагировать. В этом проекте соединились интерес, желание и возможность создать условия для развития массового спорта, - отметила присутствующая на открытии глава города Елена Лапушкина. Она также добавила, что надеется: на этом катке будут заниматься и хоккеем, и фигурным катанием.

- Летом мы развивали дворовый футбол, делали спорт действительно массовым. И я уверена, что это продолжится и с зимними видами спорта, - дополнила она.

После программы от Алексея Ягудина на лед катка вышли юные хоккеисты: и они, и тренеры оценили обновленную коробку. А потом на площадке прошел массовый флешмоб: «зарядка с чемпионом» в рамках совместного проекта с ОНФ.

- Надеюсь, массовые зарядки помогут сделать здоровый образ жизни еще более популярным, а кто-то из ребят, возможно, задумается о карьере спортсмена и станет настоящей легендой. Я знаю, насколько важно иметь возможности для развития. Когда-то я сам впервые вышел на «большой лед» именно здесь, в Самаре. И я желаю всем ребятам добиться высот в выбранном ими спорте, - рассказал Алексей Ягудин.