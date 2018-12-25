Не катайтесь с ватрушки, пейте что-то одно и следите за пробкой: самарские врачи рассказали, как избежать новогодние травмы

Новый год, зима — это не только снег и праздник, но и большой риск. Традиционно в этот период люди получают больше травм, причем как дети, так и взрослые. Как это предотвратить и куда обращаться, если не получилось — сегодня рассказали медики в пресс-центре «КП-Самара».

Опасная пробка шампанского

— С прошлого года глазной травматизм у нас вырос на 100 %, есть единичный случай, — говорит главный офтальмолог Министерства здравоохранения Андрей Золотарев. — Вообще же за 5 лет статистика увеличивается. Правда, серьезная травма была одна — в 2014 году. Человек тогда глаз потерял.

Причины получения травм разные — пиротехника, снежки, иголки, соринки.

— За последние два года чаще стали ветками в глаза попадать. Метче снежками стали кидаться. 4 обращения в 2018 против двух в 2017 году у нас по этим поводам, — отмечает Золотарев. — Обязательно кому-то в глаз пробка от шампанского попадает. В 2014 году такого не было, а последующие — 1,2,3 человека обращаются. Поэтому, открывайте аккуратно, прикрывайте пробку салфеткой.

Врач подчеркнул, что круглосуточно все праздники работает травмпункт больницы Ерошевского на Ново-Садовой. В случае получения каких-либо травм — незамедлительно обращайтесь туда.

Заведующий травматологическим пунктом «СГКБ №2 им. Н.А. Семашко» Михаил Калинкин признался, что конец декабря — начало января — это период, когда травматизм увеличивается на 10-15 %. Детям до 15 лет нужно обращаться в больницу Середавина, тем, кто старше в Семашко или в Пирогова.

— Преобладают травмы рук и ног. Если травмы более тяжелые, то тогда нужна госпитализация, — объясняет Калинкин. — С травмами головы лучше обращаться в нейрохирургическое отделение в Семашко. Не надо терпеть, если получили травму — сразу идите в больницу. Свои травмпункты есть и в Тольятти, и в Куйбышевском районе, в Управленческом.

Опасная ватрушка

Повреждение можно получить буквально везде — катание горок, лыжи, коньки.

— 5 детей уже получили серьезные травмы, из них 4 перелома бедра. А это еще каникулы не наступили. С каникулами на 20 % травм увеличивается, — заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса больницы Середавина Сергей Шуваев пугает цифрами. — Наше отделение на 45 мест полностью заполнено к концу праздников. Оно уже и сейчас заполнено.

Шуваев напоминает о профилактике — детей нельзя оставлять без надзора. Кататься лучше со специализированных горок, а не с импровизированных. На лыжах спускаться лучше на Красной Глинке — там все цивилизованно и есть инструкторы.

Обращаться в больницу, по словам специалистов, необходимо сразу после получения травмФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Наибольше количество множественных травм получают дети которые катаются на ватрушках. Ее не остановить, она набирает какую-то немыслимую скорость. А если уж горка стихийная... 2 человек в этом году попали в реанимацию, — делится доктор. — Но и лыжи, и коньки тоже небезопасны. Так 3 человека, катающихся на коньках, обратились к нам. 2 любителей, 1 спортсмен.

Есть и другие опасные моменты. Они напрямую связаны с новогодним застольем.

— Честно сказать, почитал в интернете советы на тему того, как побороть похмелье после Нового года, и ужаснулся, — улыбается главный врач «Самарского областного центра медпрофилактики» Александр Муравец. — Во-первых, должна быть умеренность по пище и особенно по алкоголю. По разнообразию и времени. Напиток обязательно должен быть один и не нужна его употреблять слишком часто.

Пейте только 31 декабря

Муравец посоветовал не вредить «самому поражаемому органу» — поджелудочной железе:

— Аккуратно следите за едой, если не хотите нанести по ней удары. Сладкое опасно запивать алкоголем, даже фрукты. Газированные напитки или шампанское — тоже усугубляют токсичное действие спиртного. Не нужно забывать, что острый панкреатит — тяжелое хирургическое заболевание, исход которого в десятках случаев — летальный.

Александр дал дельный совет всем, кто хочет вступить в 2019 год с минимальным вредом для своего организма:

— Праздники длинные — не нужно наносить ущерб здоровью все дни. В Самаре и катки работают, и площади красиво украсили. Вот 31, может быть, отпразднуйте — а остальные дни проведите активно и с пользой для себя.

В конце встречи врачи посоветовали всем не медлить в случае получения травм и сразу обращаться в больницу или вызывать скорую. А еще пожелали, чтобы жители к ним захаживали в эти дни, и поздравили всех самарцев с наступающим новым годом.