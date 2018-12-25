Как свин Боб со станции юннатов самарцам на 2019 год гадал

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Жил когда-то в Самарском областном детском эколого-биологическом центре, более известном, как Самарская станция юннатов, мудрейший свин - Лаврентий Павлович. Вспомнив об этом, в преддверии новогодних праздников мы запаслись яблоками и морковью и отправились к нему в гости.

Встретила нас сотрудница станции Лариса Николаевна, которая как раз в это время готовила обед для всех питомцев. Женщина проводила упитанного борова в уличный вольер, отправила нас туда же и убежала дальше по своим делам.

- Общайтесь! Если что, я рядом, - Лариса Николаевна исчезла на кухне, а мы остались с огромным черным свином наедине. Разложили угощения на две тарелочкис табличками «да» и «нет», подошли ближе познакомиться.

- Здравствуй, Лаврентий Павлович, - говорим. А он морду воротит. - Подскажи, дружок, завершат ли в 2019 год строительство Фрунзенского моста?

Боров попятился от тарелок с угощением, не выбрал ни “да”, ни “нет”, развернулся и … убежал в свой теплый вольер.

- А может все-таки достроят? – попробовали догнать. Бесполезно.

Тут на выручку пришла заведующая отделом «Зоология и животноводство» Светлана Давыденко.

- Капризничает? Да он у нас такой. Обиделся. Потому что это не Лаврентий Павлович, а Боб Марли, - улыбнулась Светлана.

- Как так! А где же Лаврентий Павлович?

- У нас раньше на самом деле был Лаврентий Павлович. Но он стал очень большой и по возрасту и по массе, его отправили “на племя”, а вместо него предложили маленького поросенка, который умещался на руках. Сейчас ему два года, он вырос до таких размеров и теперь перед вами, - рассказала заведующая.

«Морковь? Хрю! Булочки давай!»

Знакомство со свином пришлось начинать сначала. Лучше всех с Бобом ладит студентка 4 курса, а по совместительству лаборант станции юннатов Станислава. Она почесала борову пузо, тот довольно развалился на соломе.

- Когда Боб был маленьким, у него была необычная прическа, похожая на дреды - так он и получил свое имя. Он был очень маленький, но на хорошем корме, в любви и ласке вырос

до таких размеров, - рассказала Станислава, - Периодически Боба приходится сажать на диету. Потому что он ленится даже ходить на прогулку.

Оказалось, что привезенные нами яблоки и морковь, Боб вообще не очень любит. Другое дело- булочки, сухарики.

- Когда Боб на диете, мы кормим его отборным зерном и травой, ему это не очень нравится, но он мужественно терпит. В округе его все любят, у меня есть целый список людей, которые приходят к Бобу в гости. И каждый несет угощение и стремится его погладить, так что свин у нас избалованный, - улыбается Станислава.

Год будет суетливый?

По одному из поверий, чтобы узнать, каким будет год, нужно зайти в хлев к свинье и посмотреть, как животное себя ведет. Если свинья почешет левый бок — год будет нелегким, предстоит решить множество накопившихся мелких проблем. Если правый - год будет удачным во всех сферах. Если свинья будет безмятежно лежать на боку - особых трудностей год не принесет.

Боб в своем хлебу не лежал ни минуты, он бегал, что-то искал и норовил отправиться на прогулку.

- Получается и год будет суетливым?

- Мне кажется, это скорее признак того, что год будет очень щедрым. Свинья это очень доброе создание. Боб готов поделится всем и со всеми! 2019 будет положительным особенно для тех, кто родился в год свиньи, - заверила девушка.

После того, как Боб съел большую часть яблок, которые мы принесли и распробовал морковь, сжалился над нами и согласился «погадать».

- Боб, начнут ли строить магистраль центральную в будущем году?

- Боб, а станет ли все-таки Самарская область ведущим регионом?

Свин на втором вопросе повеселел и гордо подошел к табличке “Да”. С аппетитом и хрустом съел лежащий там сухарик, а затем продолжил заниматься своими делами.

Что ж , свинством такой ответ точно не назовешь!

С тем и ушли.

СПРАВКА «КП»

Увидеть свина Боба и еще около 60 видов животных, можно в Самарском областном детском эколого-биологическом центре, который располагается по адресу: улица Врубеля, 19.

Что взять с собой: Боб любит булочки и яблоки. Для других обитателей центра можно принести любые крупы, например пшено, просо, а также семечки подсолнечника, но не жаренные. Хищные птицы и черепахи будут рады куриным сердечкам, на ура пойдут и куриные головы. Всегда востребованы овощи и фрукты, особенно морковь и яблоки. Для енота можно захватить с собой орехи, йогурт, а бананы здесь любит не только енот, но и пираньи!