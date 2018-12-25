"Новый год встречу на серфе": сноубордист и лыжник из "Елок Последних" в Самаре подарили билет на фильм спасительнице медведей

Уже в этот четверг, 27 декабря, в российский прокат выходит заключительная часть серии новогодних фильмов «Елки». Она так и называется «Елки Последние». Самарцы смогли увидеть их одними из первых. Предпоказ любимой многими комедии прошел в Самаре 24 декабря в киноцентре «Киномакс».

Александр Домогаров и Александр Головин рассказали, как встретят Новый год 00:00 00:00

- Я каждый год «Елки» пересматриваю. Все фильмы очень добрые. Даже жалко, что эта часть последняя, - поделилась одна из зрительниц.

Тем не менее настроение у всех было не грустное, а очень даже новогоднее. «Киномакс» организовал большой праздник: конкурсы, розыгрыши, подарки. На площадке для всех работала открытая студия Радио «Комсомольская правда». Каждый желающий мог записать новогоднее поздравление для родных и близких, которое услышит вся Самара. Ведь в новогодние праздники оно будет звучать на волне 98,2 FM.

Праздничным позитивом гостей зарядили и приехавшие в Самару актеры, исполнители ролей сноубордиста и лыжника Александр Головин и Александр Домогаров-мл.

Вместе с «Комсомольской правдой», которая стала партнером фильма «Елки Последние», они поздравили самарцев с наступающим 2019 годом и напомнили, что волшебство происходит не только на киноэкранах.

Через каждый фильм «Елки» красной нитью проходит тема искренней безвозмездной помощи и заботы о совершенно незнакомых людях и даже животных. Но сколько таких реальных историй остается за кадром! О них и пишет «Комсомольская правда».

Ангелина Гриневич получила подарки за победу в конкурсе "Вселенная добра"Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Весь декабрь читатели сайта samara.kp.ru голосовали за «доброго человека». Победительницей акции «Вселенная добра» стала Ангелина Гриневич. Эта хрупкая на вид девушка в 2018 году спасла восемь медведей, которых бросили на обочине дороги в клетке без еды и воды. Актеры «Елок» наградили Ангелину подарками и билетами на показ фильма.

- Честно восхищаемся этой девушкой. Не каждый возьмет на себя такую ответственность и будет идти до конца, - отметили Домогаров-мл. и Головин в интервью в открытой студии Радио «КП» - Самара».

Рассказали они и «добрых» примерах из своей собственной жизни.

- Буквально пару недель назад я вышел из дома, и ко мне подошла бабушка. Она попросила ее довезти, по ее словам, «недалеко». В итоге мы прокатались час, это точно, потому что она просто запуталась. «Дед мой или там меня ждет, или здесь». В общем, в итоге покатались, поболтали о жизни. Привез я ее к дому. За разговор и за то, что не дал замерзнуть, она меня и поблагодарила, - рассказал Александр Головин.

Актеры побывали в "Открытой студии" радио "КП-Самара"Фото: Антон ЧЕРЕПОК

А вот Домогаровы любят устраивать праздник для всех окружающих.

- Мой отец на каждый Новый год покупает фейерверки. Я раньше думал, зачем? А ведь это на самом деле здорово. Начинаем палить, небо все в огнях, красота потрясающая. И ведь не только мы это видим. Люди смотрят и тоже радуются, - поделился семейной историей Александр Домогаров-младший.

Друзья в кино, друзья по жизни, «елочные» сноубордист и лыжник, конечно, немного расстроились, что их история в «Елках» подошла к концу.

- Мы до последнего не верили, что это конец, думали, шутка, думали, Бекмамбетов что-нибудь еще придумает. Убедились только в последний момент, когда все актеры «Елок» собрались за одним столом, и Тимур сказал: «Все», - рассказал Домогаров.

Домогаров и Головин поздравили самарцев с Новым годом 00:00 00:00

Но актеры не отчаиваются.

- У нас уже давно появилась идея развить историю этих персонажей отдельно. Может, снять сериал про приключения сноубордиста и лыжника? К тому же, когда мы не появились в прошлой части «Елок», создателям фильма стали приходить письма, где люди писали: "Верните сноубордиста и лыжника». И вот нас позвали в заключительный фильм. Так что в новом году будем думать над своим очередным возвращением.

Ангелина подарила "Комсомолке" игрушки, которые сделала своими рукамиФото: Антон ЧЕРЕПОК

А пока звезды «Елок» готовятся отмечать Новый год, и будет он не как на экране. Александр Головин рассказал, что отметит праздник за границей, причем планирует не кататься на сноуборде, а осваивать серф. Александр Домогаров-мл. традиционно планирует встречать Новый год дома с близкими и друзьями. Кстати, в жизни он предпочитает лыжам сноуборд.

- Это не значит, что я против лыж. Вообще я желаю всем в новом году заниматься спортом, который им нравится, быть счастливыми и, конечно, быть добрее. Доброта и внимание - это главный подарок!

Новогодние истории добра слушайте с 26 декабря на 98,2 fm

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