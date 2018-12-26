Северные олени, шоу "Голос" и казино: чем удивляют сотрудников на корпоративах-2018

Да, пора сдавать отчеты и закрывать финансовый год, зато это потом с лихвой окупится – новогодним корпоративом. На что только не идет топ-менджмент компании, чтобы порадовать своих сотрудников. Корреспонденты «КП» поговорили с организаторами и ведущими праздников в Самаре и узнали, почему просто пить уже немодно. Правда, явки и пароли заказчиков нам так и не сдали: коммерческая тайна.

Дмитрий Ткаченко, ведущий:

- 2018 год для меня – год открытий в плане корпоративов. 2018 год отгородил ведущих о людей, которые идут на корпоратив только выпить. Теперь мало пьют. Это перестало быть модным. Люди устали от обычных посиделок. Клиенты хотят играть, петь, танцевать. Все спрашивают: «А можно творческие номера подготовить?» Да, конечно, всегда есть 5-6 человек, которые нажрутся. При этом все вокруг будут беспокоиться: «Ой, мне кажется, им уже хватит», но никто ничего не сделает. Но, тем не менее ,всем нужно хотя бы банальное развлечение с ведущим и конкурсами. Люди устали пить. Многие заказчики просят составить поминутный тайминг, чтобы люди не были предоставлены сами себе.

1.Рождественская ярмарка. Сотрудники одной из самарских компаний в этом году решили не ограничиваться посиделками с оливье и селедкой под шубой, а попробовать кухню стран мира. Ну, а раз уж уехать в кругосветку не получилось, пришлось выходить из ситуации по-другому.

- Мы решили познакомить клиента с традициями встречи Нового года в разных странах. Корпоратив пройдет в формате европейской ярмарки, еда и напитки будут соответствующими – фруктовый пунш, кренделя, жареный каштаны, имбирные пряники и венский яблочный штрудель, - рассказывает руководитель одного из event-агентств Самары Евгений Четвериков.

2. Конкурс Снегурочек. К некоторым коллективам региона приходят не Дед Мороз и Снегурочка, а Дед Мороз и Санта-Клаус. Так и случится у одного из клиентов Четверикова на новогодний корпоратив. Снегурочку будут искать среди сотрудниц. Чтобы они не скучали, главные новогодние сказочные персонажи приедут на каретах, которые запряжены настоящими северными оленями.

Кстати, про то, что на корпоративах используют настоящих северных оленей, «КП»-Самара» уже писала. Чаще всего животных заказывают на праздник в нефтегазовых компаниях.

3. Спортивный Новый год. Еще одно предприятие на территории предприятия зальет каток и встретит Новый год в спортивных костюмах. В программе – конькобежный биатлон, хоккей в валенках, керлинг чайниками, и цистерна с безалкогольным глинтвейном.

Пить на корпоративах и не модно, и опасно: в этом коллективе вам еще работать

4. Шоу с молниями. Тем, кому надоели приземленные валенки и конкурсы красоты, придумали концепцию футуристического праздника. Сотрудники предприятия все вместе зарядят логотип компании на верху ёлки с помощью повелителей молнии - Тесла-шоу.

Организации вообще заказывают корпоративы для повышения ценности бренда и его продвижения. Это уже тренд в проведении праздников. Некоторые предприятия заканчивают посиделки своими гимнами.

- Был недавно корпоратив, когда показывали видео-открытки. На них миллионеры, переодетые в свиней, дедов морозов и снегурочек поздравляли компанию. После этого сотрудники пели гимн на мотив песни «Надежда, мой компас земной», обнимались, держались за руки. Очень искренне и трогательно, - вспоминает ведущий Дмитрий Ткаченко.

Главное, чтобы после шумных плясок с коллегами не было стыдно

5. Телешоу. Некоторые предприятия все не могут расстаться с детской мечтой попасть в телевизор и устраивают на корпоративе телешоу.

- Недавно мы с одним из банков устроили шоу «Голос» - все по-настоящему. Двое судей, слепые прослушивания, нокауты, финал. Мы месяц репетировали. Правда, песни записывали в студии, чтобы люди не волновались на сцене. Было три финалиста, один победитель. Все серьезно, - рассказывает Ткаченко.

Кому не повезло с талантом к пению, ищут другие варианты. Одни снимают видео с детьми сотрудников как «Взгляд снизу» в «Вечернем Урганте», - другие организуют корпоративную «Минуту славы».

- На своих коллег всегда интереснее смотреть. Подготовка к корпоративу начинается заблаговременно, а, значит, и приятные ощущение новогодних праздников приходят к сотрудникам задолго до самого корпоратива, – уверен Евгений Четвериков.

6. Казино. Еще один заказчик – один из самарских банков – проводит корпоратив, стилизованный под казино. Сотрудники придут со своим набором фишек. Тем, кто выиграет, руководство банка обменяет деньги на реальные. Не в натуральную величину, конечно, но в соотношении 1/10. Выиграл 100 тысяч ипгровых фишек – получишь 10 «живых».

- Гости осознанно приходят на корпоратив не просто посидеть, поболтать и поесть, а поиграть. Делая выигрыши реальными, администрация дает сотрудникам стимул поработать головой и справиться с эмоциями, - рассказывает ведущий Дмитрий Ткаченко. – Кстати, надо сказать, что на праздник все приходят в хорошем настроении. У всех год проходит по-разному: у кого-то монотонно и скучно, а у кого-то – наоборот. Но тем не менее все знают, что будет весело и готовятся к этому.