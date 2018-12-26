Новый год 2019 на "Самара Арене": полная программа мероприятий и развлечений на новогоднюю неделю, как добраться

Новый год 2019 в Самаре можно будет встретить на том самом месте, где еще летом бесновались толпы иностранных болельщиков. В новогоднюю ночь и на протяжении всех праздников на «Последней миле» около стадиона «Самара Арена» будет весело и интересно. На 10 дней площадка превратится в Берендеево царство. Здесь поставят самую высокую новогоднюю елку в городе: венчать 25-метровую ель будет двухметровая звезда. Украсят новогоднюю красавицу 1300 игрушек и 85 гирлянд.

На Последней миле с 31 декабря по 8 января 2019 года будет работать Почта Деда Мороза, сказочный теремок Снегурочки, ярмарка, где можно будет купить сувениры и вещи ручной работы. На больших экранах рядом со стадионом будут транслировать мультфильмы, фильмы и поздравления.

Также здесь можно будет покататься на лыжах и коньках – будет работать прокат и камеры хранения. Для малышей и взрослых организуют катание со снежных горок, а также на лошадях и оленях. 8 января будет спортивный день – перед выходом на работу. Все гости «Последней мили» смогут стать участниками мастер-классов по керлингу, хоккею с шайбой, пострелять из лука, заняться скандинавской ходьбой.

31 декабря, 7 и 8 января гостей порадуют концертными программами, прозвучит и специально написанная для Нового года на Самара Арене песня. Горожан не заставят голодать: в новогодние праздники на «Последней миле» будут работать точки общественного питания. Важно: в ночь с 31 декабря на 1 января, а также 7 и 8 января всем посетителям придется пройти через рамки. В остальные дни с 1 по 6 января вход будет свободным.

Как доехать до "Самара Арены" в Новый год 2019

31 декабря 2018 года:

С 12:00 на экранах у главной сцены начнется показ новогодних мультфильмов, кинофильмов и трансляция видеопоздравлений.

С 15:00 до 21:00 будут работать лыжня, каток (выдача спортинвентаря), организовано катание на лошадях и оленях, катание на паровозике.

С 15:00 до 22:00 будут работать «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).

С 15.00 - ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).

С 20:00 до 04:00 на главной сцене – праздничная новогодняя программа «Эстафета праздничных побед». Гостей новогодней ночи ждут молодежные группы «Экватор», «Карица», «Фернандез бенд», оркестр Дедов Морозов, артисты Самарского академического театра оперы и балета, театр народной песни «Добро», фолк-трио «Незабава», молодежные вокальные коллективы, чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков.

В 01:00 – фейерверк.

С 1 по 6 января 2019 года ежедневно:

С 12:00 до 22:00 – трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 14:00 до 22:00 – каток, лыжня (выдача спортинвентаря), ярмарка.

С 15:00 до 21:00 - «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза), катание на лошадях и оленях, катание на паровозике.

7 января 2019 года:

С 12:00 до 17:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 15:00 до 21:00 - каток, лыжня (выдача спортинвентаря), катание на лошадях и оленях, катание на паровозике, «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).

С 15.00 – ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).

С 17:00 до 20:00 на главной сцене – рождественская концертная программа, в которой примут участие вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», вокалистка Ирина Сигал, инструментальный квартет «Наши люди», вокальный эстрадный секстет «Лаборатория музыки», скрипач Альберт Носков, артисты самарских театров, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова.

С 20:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

8 января 2019 года:

С 11.00 до 12.00 - скандинавская ходьба.

С 12:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 14:00 до 17:00 на главной сцене – концертная программа (семейный детский праздник). Будут организованы интерактивные детские площадки, спортивные соревнования и мастер-классы. В концертной программе планируется участие детских творческих коллективов «Задумка» и «Класс», показ кукольных спектаклей, проведение «детской» интерактивной дискотеки, «белого шоу» театра «Пластилиновый дождь».

С 15:00 до 21:00 - лыжня, каток (выдача спортинвентаря), катание на лошадях, оленях, катание на паровозике, «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).

С 15.00 – ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).

С 14.00 до 17.00 - мастер-класс по керлингу, стрельба из лука по 3D-мишеням.

С 14.30 до 15.30 - мастер-класс по фигурному катанию.

С 15:30 до 16:30 - мастер-класс по хоккею с шайбой.

С 17:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

Это полезно знать

Что запрещено к проносу на «Последнюю милю» 1 января, 7 и 8 января

- Оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы.

- Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов.

- Иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению.

- Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки).

- Красящие вещества.

- Алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы.

- Напитки в стеклянной или жестяной таре более 0,5 литра.

- Металлические термосы.

- Пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций.