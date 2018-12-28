Травмы и три сокрушительных поражения отбросили «Ладу» на 4 место в ВХЛ

Камбэк и три поражения «Лады»

Совсем не так планировали хоккеисты «Лады» завершить календарный год. 4 место в турнирной таблице регулярки - 5 очков отставания от лидера - и 3-ри поражения в четырех матчах выездной серии.

К заключительной игре 2018 года подопечные Анатолия Емелина подошли и вовсе с пятью игроками в лазарете. Артурс Озолиньш, Виктор Постников, Дмитрий Возовик, Юрий Головкин и Александр Тимирев – лучший бомбардир ВХЛ. Кроме того, из «Лады» в «Северсталь» уехал Иван Глазков.

В результате на матч в Москве со «Звездой» вышли пять хоккеистов 2000 года рождения и тольяттинцы получили три безответные шайбы. Перед этим «Лада» уступила «Химику» в Воскресенске. Причем две шайбы, которые и принесли победу хозяевам, тольяттинцы пропустили к 9 минуте. Отыграть «автозаводцы» сумели только один гол – в меньшинстве отличился Константин Майоров. Не помогла и замена вратаря на полевого. Счет остался прежним – 2:1.

После выездной серии наставник «Лады» Анатолий Емелин был спокоен. Ничего страшного в поражениях он не видит.

- У нас есть трудности с составом, не от хорошей жизни мы ставим на матч пять игроков 2000-года рождения. Разберемся, травмированные вылечатся, и все будет нормально, - успокоил Емелин.

Несладко пришлось всем. Фото: ХК «Лада»

И в каждом матче. Фото: ХК «Звезда»

Единственную победу в серии «Лада» одержала в Казахстане в Усть-Каменогорске в матче против «Торпедо». Однако начиналось все для «Лады» не так радужно, как закончилось. К 19 минуте тольяттинцы летели 0:3. Начало камбэку положил Филипп Метлюк, распечатавший ворота хозяев во втором периоде. А переломить ход встречи «Лада» смогла за третий период.

Что случилось с обороной «Торпедо» в заключительной трети матча – загадка. Шайбы градинами посыпались в ворота Александра Печурского. Алексей Мастрюков сначала реализовал первое в игре большинство, а потом и вовсе сравнял счет. За две с половиной минуты до конца матча «Лада» вышла вперед - постарался Станислав Чистов. Ну а точку в игре поставил все тот же Мастрюков, оформивший хет-трик – 5:3.

А вот другая команда из Казахстана – «Сарыарка» - оказалась подопечным Емелина не по зубам.

- Мы играли терпеливо, использовали контратаки, но, к сожалению, у нас есть «персонажи», которые тянут команду вниз, при чем «персонажи» эти взрослые. Будем разбираться. А так ребята молодцы, бились, - прокомментировал игру наставник «Лады» Анатолий Емелин.

С кем планировал разобраться главный тренер тольяттинцев, осталось за скобками. Зато результат не спрячешь. «Сарыарка» в Караганде переиграла «Ладу» 3:1.

Причем обошли хозяева гостей не только по результативности, но и в игровом компоненте. Они чаще и острее атаковали.

Счет в матче удалось открыть на 39 минуте. Сделали это хоккеисты «Лады». Александр Тимирев получил пас из своей зоны и распечатал ворота «Сарыарки». Больше в этом матче волжане не забивали. Хозяева отыгрались на 54 минуте, на 59-ой вышли вперед, а на 60-ой похоронили надежду «Лады» на овертайм. 3:1.

В Казахстане победить ЦСК ВВС так и не смог. Фото: ХК «Торпедо»

ЦСК ВВС пропустил в 4 раза больше, чем забил

Одна победа и три поражения – с точно таким же багажом, как и у «Лады», завершил заключительную выездную серию календарного года и самарский ЦСК ВВС. Запомнилась эта выездная серия и тем, что в трех матчах «летчики» пропустили по 5 шайб.

Началось все в Усть-Каменогорске, где после бойни с местным «Торпедо» на табло горели 5:4. Увы, не в пользу ЦСК ВВС.

- Не думаю, что мы были чем-то хуже соперника. С моей точки зрения, может и получше выглядели. Последние две минуты второго периода стали для нас кошмаром, а для «Торпедо» это были две минуты счастья. «Торпедо» в зоне плей-офф, а мы – нет, - прокомментировал игру главный тренер самарцев Александр Соколов.

За две последние минуты второго периода, о которых упомянул наставник ЦСК ВВС, волжане пропустили четыре шайбы. В третьем периоде «Торпедо» закинуло в ворота «летчиков» еще один гол и позволило самарцам разбираться с этим. ЦСК ВВС отыграться не успел – 5:4.

О матчах с «Сарыаркой» в Караганде и «Звездой» в Москве сказать можно только то, что забили самарцы один, а пропустили, в общей сложности, 10. Первая встреча закончилась со счетом 5:0, вторая – 5:1. Единственную шайбу в двух играх у «летчиков» оформил Мнихович.

Слова наставника ЦСК ВВС Александра Соколова, сказанные после матча в Караганде, можно отнести и к игре в Москве:

- Мы сегодня сыграли беззубо, моментов не создавали, так что говорить о том, что мы могли оказать сопротивление, побороться с соперником, я не могу. Соперник сегодня был сильнее, хозяева заслуженно победили.

Однако, справедливости ради, отмечу, что после игры со «Звездой» наставник «летчиков» не упрекнул своих парней в самоотдаче.

Под конец выездной серии новогоднее чудо все-таки заглянуло в кабину ЦСК ВВС. «Летчики» обыграли в Воскресенске «Химик», который совсем недавно вынес «Ладу».

Матч самарцы сделали чуть больше чем за 2 минуты. «Химик» подвели удаления. Сначала на 7 минуте большинство реализовал Булатов. Затем на 9 минуте – опять же в большинстве – отличился Степаненко. Его гол стал решающим, но не последним в матче. Он оформил дубль в конце третьего периода. Хозяева ответили одним метким выстрелом – 1:3.

Зато увезти 2 очка удалось из Воскресенска. Фото: ХК «Химик»

Не самая удачная выездная серия осложнила ситуацию для обеих команд из Самарской области. «Лада» откатилась на 4 место. Лидер регулярки ВХЛ – «СКА-Нева».

ЦСК ВВС делит с «Дизелем» 20-21 место.

Большой хоккей в Тольятти и Самару вернется уже в следующем году.

5 января – суббота – «Лада» - «Торос»

7 января – понедельник – «Лада» – «Нефтяник» (Альметьевск)

9 января – среда – «Лада» - «Ижсталь»

11 января – пятница – «Лада» - «Молот-Прикамье»

5 января – суббота – ЦСК ВВС – «Нефтяник» (Альметьевск)

7 января – понедельник – ЦСК ВВС – «Торос»

9 января – среда – ЦСК ВВС – «Молот-Прикамье»

11 января – пятница – ЦСК ВВС – «Ижсталь»