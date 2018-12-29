12 самых значимых для Самарской области спортивных событий 2018 года

«Комсомольская правда – Самара» подводит итоги года. На очереди самые важные спортивные события уходящего 2018 года. Спортивная редакция «КП-Самара» остановилась на 12 самых значимых для региона событиях. Это не рейтинг, все события представлены в случайном порядке и одинаково важны.

1. Чемпионат мира по футболу

В Самаре Бразилия обыграла Мексику 2:0 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специально к мундиалю в областной столице построили 45-тысячный стадион «Самара Арена», транспортные развязки, полностью обновили инфраструктуру города.

Самара увидела четыре матча группового этапа ЧМ-2018, игру 1/8 финала и встречу четвертьфинала. Здесь Коларов ударом со штрафного принес победу Сербии в матче с Коста-Рикой, Австралия вырвала ничью в тяжелейшей игре с Данией, Колумбия вышла в плей-офф мундиаля, а Сенегал лишился 1/8 из-за желтых карточек. На «Самара Арене» Мексика уступила Бразилии и в седьмой раз подряд не смогла преодолеть стадию 1/8 финала. Здесь сборная Англии завоевала право сыграть в полуфинале ЧМ – впервые за 28 лет.

Было много разговоров, что Самара не успеет к мундиалю, но самарцы увидели чемпионат мира. И это было прекрасно.

2. «Крылья Советов» вернулись в Премьер-лигу

«Крылья Советов» дома, на новом стадионе, оформили себе путевки в РПЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в 2018 году вернулись в элитный дивизион российского футбола обновленными. Новый стадион, новая команда, новый технический спонсор и, следовательно, новая форма.

Команду в РПЛ вывел любимец самарских болельщиков Андрей Тихонов. В ФНЛ «Крылья» находились всего один сезон – заняли там второе место и напрямую вышли в Премьер-лигу. Первый матч на «Самара Арене» «КС» сыграли 31 июля 2018 года – против ЦСКА.

3. Гандболистки «Лады» завоевали серебряные медали чемпионата России

Капитан гандбольной «Лады» Дарья Дмитриева (с мячом). Фото: ГК «Лада»

В год своего 20-летния женский гандбольный клуб «Лада» завоевал свои шестые серебряные медали чемпионата России. В финале тольяттинки уступили действующему чемпиону Суперлиги клубу «Ростов-Дон». В обоих матчах финальной серии сильнее оказались южанки.

«Лада» уже третий раз и второй год подряд терпит поражение от «Ростов-Дона» именно в финале чемпионата страны.

После сезона 2017/2018 в активе тольяттинок 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали первенства России.

Кстати, капитан «Лады» Дарья Дмитриева под конец года в составе сборной России завоевала еще одну серебряную медаль – на чемпионате Европы.

4. Баскетбольный клуб «Самара» завоевал «серебро» в Суперлиге

Баскетбольная «Самара» готова в этом сезоне снова побороться за «золото» Суперлиги. Фото: БК «Самара»

Еще одно «серебро» принесли в копилку региона баскетболисты «Самары». Клуб выступает в Суперлиге-1 (втором по значимости баскетбольном дивизионе страны). В сезоне 17/18 подопечные Игоря Грачева выиграли регулярный чемпионат Суперлиги и дошли до финала, где уступили в упорном противостоянии «Спартаку-Приморье» из Владивостока. Финальная серия длилась все пять матчей и запомнилась тем, что ни одна команда так и не смогла выиграть дома.

Для «Самары» это первые медали Суперлиги.

5. Хоккейная «Лада» вылетела из КХЛ

Боссы КХЛ решили исключить «Ладу» из лиги после сезона 2017/2018. Фото: ХК «Лада»

А вот хоккеисты порадовать своих болельщиков не смогли. По итогам сезона 2017/2018 «Ладу» исключили из КХЛ. Для фанатов это стало серьезным ударом, а журналисты сравнивали такой шаг руководства лиги с исключением из НХЛ кого-нибудь из «оригинальной шестерки». Однако все сходились во мнении, что кроме славной истории и армии болельщиков «Лада» предложить лиге ничего не может.

Тольяттинская команда все четыре года в КХЛ не поднималась со дна. Спортивный принцип далеко не единственный. Боссам КХЛ не нравится финансирование клуба. Конкретно то, что деньги поступают из региональной казны. Отсутствие спонсоров со стороны – вот главная причина исключения «Лады» из КХЛ.

Сейчас в клубе ищут новых спонсоров и лелеют мечту вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

6. Волейбольная «Нова» пробилась в плей-офф и тут же столкнулась с финансовыми проблемами

После успешного сезона «Нова» свалилась в яму финансовых проблем. Фото: ВК «Нова»

2018 год для «Новы» - год взлета и падения. Сезон 17/18 стал лучшим в истории клуба. Команда серьезно прибавила в игровом компоненте, показывала характер (9 из 10 матчей в регулярке, которые дошли до тай-брейка, закончились победой команды из Самарской области), прослыла опасным бойцом и пробилась в плей-офф. В играх на выбывание «Нова» попала на лучшую команду Европы последних четырех лет казанский «Зенит» и навязала ей борьбу. Потом подопечные Константина Брянского нарвались на «Белогорье» и в итоге заняли 8 место.

Болельщики, которые каждый раз наполняли «МТЛ Арену», ждали, что в следующем сезоне команда выступит еще лучше. Но не сложилось. Финансовые проблемы и задержка зарплат привели к тому, что команду покинули 5 волейболистов и главный тренер Константин Брянский.

Надежд на плей-офф в этом сезоне все меньше и меньше.

7. «Крылья Советов» возглавил Миодраг Божович

Опытный Миодраг Божович в 2018 году сменил на посту тренера «КС» Андрея ТихоноваФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Возвращение в РПЛ «Крыльев Советов» получилось совсем не таким, на какое рассчитывали болельщики. Команда брала очки по праздникам, забивала и то реже. «Крылья» болтались в подвале турнирной таблицы, а по «Самара Арене» поползли шепоты о возвращении в ФНЛ.

Исправлять ситуацию вызвали Миодрага Божовича – специалиста, который проработал со многими российскими клубами. Он сменил на посту главного тренера Андрея Тихонова.

Ситуация постепенно стала выравниваться. Пришли голы. Однако «КС» все еще в зоне стыковых матчей, и на то, чтобы оставить Самару в РПЛ, у Божовича есть чуть меньше половины сезона.

8. Дарья Касаткина ворвалась в топ-10 мирового рейтинга WTA

Дарья Касаткина – первая ракетка России и 10-ая ракетка мираФото: REUTERS

И это не единственная заслуга теннисистки из Тольятти. Дарья провела мощнейший сезон, в течение которого она стала первой ракеткой России. После победы на Кубке Кремля Дарья Касаткина вошла в первую десятку мирового рейтинга WTA (Женской теннисной ассоциации). Спортсменке при этом всего лишь 21 год.

9. Ушел из жизни тренер гандбольной «Лады» Левон Акопян

Левон Акопян работал в «Ладе» с 2013 года. Фото: ГК «Лада»

В ночь с 28 на 29 августа на 74-ом году жизни умер один из лучших тренеров России Левон Акопян. С 2013 года специалист работал в тольяттинской «Ладе». Он стоял у истоков гандбльной школы в Волгограде, возглавлял сборную России, помогал Евгению Трефилову на «золотой» Олимпиаде в Рио, выигрывал с клубами чемпионат страны.

Из-за проблем со здоровьем Левон Акопян весь прошлый сезон руководил «Ладой» удаленно и таким образом взял с командой серебряные медали чемпионата России и пробился в четвертьфинал Кубка ЕГФ.

10. Софья Евдокимова и Егор Базин завоевали «бронзу» на чемпионате России

Бронзовые медали первенства России стали первыми в карьере пары из Тольятти. Фото: минспорт СО

На мажорной ноте завершили год тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин. На чемпионате страны, который проходил в декабре в Саранске, пара завоевала бронзовые медали. Теперь Евдокимова и Базин будут отстаивать честь России на чемпионате Европы в Минске.

Бронзовые медали первенства России стали первыми в карьере пары из Тольятти.

11. Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих

Самара – первый город России, который принял чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих. Фото: ЦСКА Самара

50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию впервые приехал в Россию. Принял его бассейн ЦСКА в Самаре.

За медали боролись военнослужащие из 13 стран мира. В неофициальном медальном зачете победителем стала сборная России. В копилке наших спортсменов 32 медали, 14 из которых – высшей пробы.

12. «Динамо Самара» дебютировало в высшем дивизионе чемпионата России по мини-футболу

Профессионального мини-футбола в Самаре не было с 90-ыхФото: Альберт ДЗЕНЬ

В 2018 году в Самару вернулся профессиональный мини-футбол. «Динамо Самара» дебютировала в Суперлиге. Команда базируется в Москве, но свое будущее связывает с нашим городом. «Динамо» играет в «МТЛ Арене» и собирается построить в Самаре тренировочную базу.

В свой дебютный сезон в элитном дивизионе российского мини-футбола динамовцы пробились в полуфинал Кубка России и успешно стартовали в Суперлиге – сейчас самарцы занимают 5 место в турнирной таблице.

В этом году было много ярких спортивных событий

Спорт в Самарской области в цифрах

115 видов спорта культивируются в Самарской области, из них 25 - базовых (23 олимпийских).

1800 медалей завоевали самарцы на всероссийских и международных соревнованиях.

572 спортсмена подготовили в сборные команды России.

600 физкультурных и спортивных мероприятий провели в Самаре и области.

23 тысячи человек сдавали комплексы ГТО, 4082 - выполнили нормы.

1774 медали официальных всероссийских и международных соревнований.*

572 спортсмена входят в сборные РФ (олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские виды), в 2017-м – 565.*

910 разрядов кандидатов в мастера спорта присвоено в 2018 году

143 мастера спорта, 10 мастеров спорта международного класса, 5 заслуженных мастеров спорта - гордость региона.

20 универсальных спортивных площадок заработали за год в регионе.

* по состоянию на 1.12.2018 год.