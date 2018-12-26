2018-12-26T10:40:29+03:00
Общество

Кафе и офисный центр в Самаре полностью погасили долги за тепло накануне визита энергетиков

К 1 декабря 2018 года общая задолженность потребителей из категории «прочие» перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 232,8 млн рублей
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В числе неплательщиков, которым уже приостановлена подача теплоресурсов находятся более 20 организацийВ числе неплательщиков, которым уже приостановлена подача теплоресурсов находятся более 20 организацийФото: Архив "КП"
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Самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» известил целый ряд организаций-неплательщиков, что в преддверии Нового года произойдет ограничение теплоснабжения. Речь идет о злостных должниках, не оплативших еще потребление прошлого отопительного периода. Не дожидаясь визита специалистов тепловой инспекции несколько должников оперативно вышли на контакт с ресурсоснабжающей организацией, чтобы урегулировать вопроса оплаты, а некоторые из клиентов и вовсе полностью погасили многомесячную задолженность.

Так, собственник шестиэтажного офисного центра на улицей Невской, дом 3 - АО «ВолгоЭнергоПромСтройПроект» - накопил долг за тепло 911,3 тысячи рублей. При входе в отопительный сезон здание было подключено к централизованной системе теплоснабжения под гарантии оплаты со стороны должника. Однако обязательства собственник не выполнил. На 25 декабря было запланировано полностью отключить тепло в офисном центре. В результате АО «ВолгоЭнергоПромСтройПроект» оперативно погасило всю сумму долга.

Серьезность намерений инспекторов тепловой инспекции ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» побудила полностью погасить задолженность за тепло и владельца кофейни «Конфитюр».

- Следует отметить, что счета на оплату тепловой энергии для кофейни «Конфитюр» не превышают 2 тысяч рублей в месяц. Однако клиент смог накопить задолженность свыше 30 тыс. рублей. Оплата услуг энергетиков производилась изредка и очень небольшими суммами. Например, одна из недавних оплат в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» составила… 19 рублей 71 копейку. После предупреждения о планируемом частичном ограничении тепла весь накопленный долг был погашен, - рассказали теплоэнергетики.

- Уважаемые клиенты, не доводите ситуацию до крайности! Специалисты энергосбытовой организации всегда готовы на диалог с должником, готовы обсудить различные варианты урегулирования вопроса оплаты за тепло. Следует отметить, что в случае приостановки теплоснабжения, возобновление подачи ресурса будет осуществлено только после полной оплаты долга и оплаты всех технических мероприятий, связанных с этим процессом, - отметила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мичкова.

Напомним, что в Самаре энергетики производят ограничение тепла и ГВС среди компаний и организаций разных сфер деятельности. В числе неплательщиков, которым уже приостановлена подача теплоресурсов находятся более 20 организаций, среди них складской терминал, автосервис, мойка, мастерская по ремонту бытовой техники и другие предприятия. Также без тепла и ГВС рискуют остаться торговые и деловые центры, санаторий, магазины, салоны красоты - всего 2000 организаций.

К 1 декабря 2018 года общая задолженность потребителей из категории «прочие» превысила 232,8 млн рублей. Значительная часть долгов остается без оплаты более трех месяцев. По всем должникам проходят судебные разбирательства, начислены пени, собственники предприятий должников привлекаются к субсидиарной ответственности.

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