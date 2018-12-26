Брянский против «Новы»: черная полоса волейбольного клуба из Самарской области продолжается

Этот сезон для «Новы» должен был стать лучшим в истории. В прошлом году команда пробилась в плей-офф, крушила признанных авторитетов и прослыла дерзким бойцом. В новом сезоне болельщики ждали от команды как минимум продолжения банкета. Но все обломал знакомый многим региональным командам во всех видах спорта недуг – финансовые проблемы.

Подкосил он команду прилично – после задержек зарплат «Нову» сначала покинул кубинский легионер Йордан Биссет, а потом сразу четыре волейболиста и главный тренер Константин Брянский. Власти региона оправдывались и уверяли, что зарплату выплатят до конца года, но остановить миграцию не получилось. Тем более, что Брянского и трех волейболистов переманил участник Лиги чемпионов московское «Динамо».

Отток волейболистов пришелся прямо перед жесточайшей серией в регулярном чемпионате России. Казанский «Зенит», московское «Динамо» и «Факел» из Нового Уренгоя. Команде из Самарской области предстояло забраться в мясорубку без Брянского, Съемщикова, Шкулявичуса, Кабешова и Бирюкова.

Казанский «Зенит» - шестикратных победитель Лиги чемпионов и 10-кратный чемпион России - разодрал обескровленную «Нову» в лоскуты – 3:0. Следом в очереди было столичное «Динамо» Брянского. Матч прошел в Москве.

Команды перед игрой располагались в турнирной таблице совсем рядом, «Нова» даже на ступеньку повыше – на 8 месте. Москвичи – на 9 строчке. Однако фаворитом в игре были именно динамовцы.

Несмотря на третий матч в течение одной недели хозяева начали игру с «Новой» очень бодро. Гости не отставали, но не хватало мастерства и сыгранности.

- У нас был слишком короткий срок, чтобы поставить игру на тот уровень, который мы хотели бы видеть, - сказал после матча главный тренер «Новы» Александр Горбатков. - Есть определенные издержки в игроках, но мы попробуем это все перекрыть. Сейчас попробуем усилиться и через пару туров будем уже на другом уровне. Сегодня у нас играли ребята, которые ранее стояли на запасе. Мы будем пробовать улучшить игру. Думаю, что у нас это получится.

«Динамо» ожидаемо оторвалось в счете, «Нова» бросилась в погоню. У хозяев феерил экс-игрок гостей Шкулявичус, был активен Щербинин. В этом сезоне у «Динамо» была одна серьезная проблема – игра на блоке. Брянский за то недолгое время у руля москвичей смог команду от этого недуга исцелить. Только за первый сет динамовцы набрали пять очков этим компонентом.

«Нова» ничего смогла противопоставить разогнавшемся динамовцам и проиграла первую партию 17:25.

В начале второго сета гости показали зубы. Погонял хозяев Ботин. Но на месте диагонального после ухода Романаса Шкулявичуса у «Новы» зияла дыра. Зато этот самый Шкулявичус был у «Динамо». Он то и помог команде сделать результат и довести второй сет до победы – 25:15.

Самой горячей стала третья партия. Здесь сказалась усталость хозяев и спортивная злость гостей.

- Было сложно предсказать, как сложится игра. У нас сегодня были определенные огрехи в игре, но это скорее связано с усталостью, с потерей концентрации, нежели с настроем, - считает наставник «Динамо» Константин Брянский.

Константин Брянский еще недавно возглавлял «Нову». Теперь он вывел «Динамо» на матч против бывших подопечных. Фото: ВК «Динамо» (Москва)

В третьем сете Горбатков пошел на крайние меры – он сменил сразу четырех игроков. С первых минут вышли Жлоба, Подребинкин, Моров и Чанчиков. При этом гости предпочитали отыгрываться от блока. Освежить игру у наставника «Новы» получилось. При счете 15:14 в пользу гостей Брянский первый раз за встречу взял тайм-аут. Это помогло игру немного стабилизировать. Однако нервозность никуда не делась – ни у одних, ни у других. «Нова» могла вырвать победу в третьем сете, но из-за пары ошибок партия и весь матч остались за хозяевами – 25:23 и 3:0.

- У нас сегодня были проблемы с подачей. Начали невнятно, осторожничали, потом уже разыгрались. Мы рисковали, но подачу все-таки свою не нашли. Пока это наша основная проблема. Сегодня не было шансов и в доигровке. Мы стараемся притереться друг к другу, нужно время, - подытожил капитан «Новы» Антон Ботин.

Времени на то, чтобы сыграться, совсем мало. Уже в субботу, 29 декабря, «Нова» примет в Самаре «Факел», который идет на 2 месте в чемпионате.