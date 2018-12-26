Дмитрий Агапонов: «Стоять на месте – значит, проиграть»

- Какие достижения у ОТП Банка в этом году? С какими результатами он подошел к концу года ? - Какие результаты в региональном отделении ОТП Банка?

Результаты девяти месяцев этого года показывают, что в 2018 году ОТП Банком будут побиты новые рекорды. Прибыль бизнеса Группы ОТП в России достигла 5,1 млрд руб. – это на 27% лучше аналогичного показателя прошлого года. В 2018 году ОТП Банк по версии Forbes занял 15-е месте в рейтинге «100 надежных российских банков», входит в ТОП-50 банков России, занимает второе место в POS-кредитовании (выдача денег на покупки в торговых точках) и седьмое место на рынке кредитных карт.

Филиал ОТП Банк «Самарский» при этом за девять месяцев 2018 года увеличил объем выдачи кредитов на 28%. Количество выданных кредитных карт выросло больше, чем в два раза.

Из Самарского филиала мы управляем отделениями, расположенными в Приволжском федеральном округе. Это один из самых густонаселенных и экономически активных регионов. Он для любого банка очень привлекателен с точки зрения бизнеса. Конкуренция здесь выше, но нас это устраивает – не дает стоять на месте, заставляет оперативно отвечать на вызовы времени.

«Большие возможности» ОТП Банка

- Сейчас количество новых клиентов не растет такими темпами как раньше. Конкурентная борьба идет за качественных клиентов. Как банк поощряет хороших заемщиков?

- В этом году ОТП Банк запустил новые продукты для клиентов, имеющих хорошую кредитную историю, «белую» зарплату и доходы выше среднего. Эти люди могут получить кредит на условиях, которые являются одними из лучших на рынке.

Клиентам без кредитной истории мы не советуем обращаться в МФО. Лучше прийти в банк. Первоначальная ставка для них может быть чуть выше средней, но потом, если кредит будет обслуживаться без просрочек, она снизится.

- Какие самые интересные продукты есть в ОТП Банке?

Стоять на месте – значит, проиграть. Понимая это, ОТП Банк постоянно внедряет новые сервисы и продукты.

Сегодня мы можем предложить кредитный продукт «Большие возможности», который позволяет максимально быстро удовлетворить потребности заемщика.

Интересна новая кредитная карта «Большой cashback». Понятие Кэшбек подразумевает возврат части денег с покупки клиента ему на карту. По карте «Большой cashback» сразу по шести категориям товаров сумма такого возврата выше среднерыночного уровня. Обычно банки предлагают две-три категории повышенного кэшбека, а у ОТП Банка их шесть: «Путешествия», «АЗС/автосервисы», «Рестораны/развлечения», «Одежда/обувь», «Все для ремонта», «Семейная».

Дебетовые карты «Можно все» – сочетают повышенный cashback и все сберегательные опции (на остаток денег на карте начисляют проценты).

В преддверии праздников мы предлагаем вклад «Новогодний», по которому действуют повышенные ставки. И здесь хочу отметить, что ОТП Банк уже давно входит в систему страхования вкладов.

- А какие есть небанковские предложения?

- Их у нас больше десяти. Это разнообразные страховые продукты: от страхования недвижимости до страхования жизни. Есть сервисные услуги. Например, юридические: клиент может позвонить в любое время юристу и получить рекомендации. Есть телемедицина, которая позволяет круглосуточно связываться с врачами. Банк предлагает инвестиционные продукты: индивидуальные инвестиционные счета, накопительные продукты, сотрудничество с негосударственными пенсионными фондами.

Предпринимателям – зеленый свет

- Раньше ОТП Банк был исключительно розничным банком, а теперь?

- Сейчас это универсальный банк. За последние три года был сделан большой рывок в обслуживании малого и среднего бизнеса (МСБ). За это время мы привлекли больше 25 тыс. клиентов.

Для МСБ есть полная линейка кредитных продуктов: от овердрафта до инвестиционного кредитования на срок до 7 лет. Появилась возможность резервирования счета на сайте банка, были запущены спецсчета для участников торгов по госконтрактам. Как результат: остаток на счетах юрлиц вырос в два раза.

Время и деньги

- На что обращают внимание люди при выборе банка?

- Финансовая грамотность людей растет. Раньше при выборе финансового продукта потребитель больше всего смотрел на ставку. Сейчас важен комфорт. Клиентам неудобно иметь карту в одном банке, кредит – в другом, ипотеку – в третьем. Люди хотят получать все услуги в одном месте, а зачастую – еще и не выходя из дома.

Сегодня все большему числу клиентов удобнее обслуживаться дистанционно. ОТП Банк, следуя своему кредо «быть на шаг впереди», трансформировал многие процессы в диджитал. Например, теперь заемщики могут получить решение о выдаче кредита в режиме онлайн и прийти за деньгами в любое отделение.

- Это экономит время, а оно сейчас – очень важный ресурс.

- Да, мы ценим время своих клиентов. Электронные очереди всех отделений банка интегрированы с его сайтом, поэтому можно заранее в интернете посмотреть, какое отделение в данный момент более свободно и когда лучше туда прийти, чтобы оперативно решить свои вопросы.

В банке есть уникальная технология быстрого анализа клиента, которая позволяет принять решение о выдаче кредита за 30 секунд.

Сейчас активно работаем над биометрической идентификаций. В начале следующего года клиенты смогут получать этот сервис в ряде наших отделений, а к концу года биометрическую идентификацию можно будет сделать во всех офисах банка. Если пройти эту процедуру, то потом можно удаленно подтверждать свою личность с помощью биометрических персональных данных (изображение лица и голос) и дистанционно получать финансовые услуги в любом банке.

- Некоторым людям все равно удобнее обслуживаться в офисе.

- Безусловно, наличие и удобство посещения банковских отделений продолжают влиять на лояльность клиентов. Офисы ОТП Банка приведены к единому стандарту обслуживания, соответствующему европейским практикам.

В этом году мы поменяли локацию и формат Нижегородского операционного офиса, новоселье отметил допофис в г. Новокуйбышевск. В Самаре в разных районах города работает пять отделений ОТП Банка. Возможно, несколько из них в 2019 году для удобства клиентов переедут на новые площадки.

Наши двери открыты

- Раз офисы продолжат развиваться, значит, возникнет кадровый вопрос?

- Сегодня в банке работает больше 10 тыс. человек. Средний стаж сотрудников филиала «Самарский» больше трех лет.

В связи с развитием бизнеса есть большая потребность в новых кадрах, в том числе и на стартовые позиции. Будем рады принять в свой коллектив амбициозных энергичных людей, которые хотят работать в устойчивой международной финансовой организации с возможностью активного развития.

Для всех работников есть курсы повышения квалификации. Наши мотивационные программы составлены таким образом, чтобы сотрудникам было выгодно не только продавать банковские услуги, но также максимально быстро и качественно обслуживать клиентов.

Навстречу клиентам

- Какие у вас планы на следующий год?

- В 2019 году ОТП Банк планирует сохранить лидерские позиции в розничном бизнесе (кредиты наличными, карты, вклады) и продолжать работать с МСБ. Будем развивать овердрафты, инвестиционные кредиты, банковские гарантии всех типов. Уверен, наша продуктовая линейка станет еще лучше и сможет удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов. Основная точка роста сегодня – скорость внедрения изменений в цифровом поле. Клиенты хотят иметь сервисы высокого уровня в удобное для них время и в любом месте. Мы намерены предоставлять им эту возможность.

- Что бы хотели пожелать читателям «КП» в преддверии праздника?

- Здоровья, исполнения желаний, мира и достатка во всем. Новый год – добрый семейный праздник, поэтому желаю отлично провести его в кругу близких людей, которые будут для вас крепким надежным тылом. С наступающими праздниками!

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