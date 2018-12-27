2018-12-27T10:15:24+03:00
Общество

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Самаре: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Праздничный салют на Новый год 2019 в Самаре начнется в 01:00. Салют можно будет посмотреть на пл. Куйбышева и около "Самара Арены"
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Салют на Новый год - это всегда красивоСалют на Новый год - это всегда красиво
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В этом году полюбоваться праздничным новогодним салютом в Самаре можно будет в разных концах города. Конечно же, традиционный салют и фейерверк на Новый год 2019 прогремит на площади Куйбышева. Также здесь на большом экране покажут новогоднее обращение президента России Владимира Путина - прямо по самарскому времени, то есть на час раньше, чем в Москве.

Где посмотреть салют на Новый год 2019 на площади Куйбышева? Конечно, самая лучшая обзорная точка - это крыша театра оперы и балета. Но туда пускают только избранных счастливчиков. Повезло, конечно, и жителям окрестных домов: они тоже могут смотреть на фейерверк с высоких точек. Гостям площади остается занимать места у подножия большой 26-метровой елки. Обычно, залпы салюта гремят над сквером по левую руку от памятника Куйбышеву. В любом случае, на фоне огромной елки с медиагирляндами световое шоу будет смотреться незабываемо.

Также новогодний праздничный фейерверк в Новый год 2019 можно будет увидеть рядом со стадионом "Самара Арена". Здесь залпы салюта можно будет увидеть в 1:00 - когда новый год наступит и по самарскому, и по московскому времени.

Напоминаем, что в новогоднюю ночь на "Последнюю милю" около стадиона будут пускать через рамки. Со списком запрещенных предметов можно ознакомиться здесь.

Если же вы не хотите ехать к стадиону, то все равно сможете увидеть салют. "Самара Арена" находится на небольшом возвышении, так что фейерверк будет отлично просматриваться с перекрестка на поселок "Управленческий", со Смышляевки. Можно будет попробовать посмотреть на салют и от ТЦ "Московский", а также с ипподрома.

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