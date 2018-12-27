Новогодняя ночь 2018-2019 в Самаре на площади Куйбышева: программа мероприятий

В ночь с 31 декабря на 1 января на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре пройдет главное новогоднее празднество. Жителей и гостей города в эту новогоднюю ночь ждут выступления творческих коллективов, поздравления и красочный фейерверк.

Праздничная программа на главной площади Самары начнется в 22:30. Для гостей мероприятия выступят популярные коллективы: шоу барабанов Loud street girls, ансамбль «Незабава», трио Face control, театр народной песни «Добро», группы Cover Band и «Революция», а также хореографический коллектив «Волжские узоры» и театр «Пластилиновый дождь». Кроме того, на площади Куйбышева выступит чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко.

Всех пришедших на площадь самарцев поздравят президент РФ Владимир Путин, руководители области и города. Также гостей праздника будет ждать красочный фейерверк.

Попасть на площадь Куйбышева в эту новогоднюю ночь можно будет только через КПП. Прилегающие улицы закроют для движения личного и общественного транспорта. Всех гостей праздника после фейерверка развезут на автобусах. Их подадут в 1:15.

Напомним, что на площади Куйбышева каждый день работают два катка и прокат коньков, где проводятся спортивные состязания и мастер-классы по хоккею, керлингу, фигурному катанию. Кроме того, вплоть до весны самарцы смогут покататься там с бесплатной горки. Она работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Отметим, что спуск с горки разрешен только на тюбингах организаторов. «Ледянки» и санки — под запретом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют проезд возле площади Куйбышева

Также там запретят остановку и стоянку транспорта (подробности)

На Новый год общественный транспорт Самары будет ходить до поздней ночи

Работу автобусов усилят и в рождественскую ночь (подробности)

Новый год 2019 на "Самара Арене": полная программа мероприятий и развлечений на новогоднюю неделю, как добраться

Узнайте, как встретить Новый год 2019 на Самара Арене, какие развлечения ждут гостей на новогодних праздниках и каникулах (подробности)

В новогоднюю ночь до «Самара Арены» пустят трамваи и автобусы

Общественный транспорт будет возить горожан до глубокой ночи (подробности)