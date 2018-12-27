Сбербанк открыл дверь в цифровое будущее для студентов СамГТУ

Карта "три в одном"

Студенты и преподаватели Самарского государственного технического университета первыми в Самаре сделали шаг в будущее вместе со Сбербанком. Теперь им не нужно носить с собой студенческий билет, пропуск в общежитие - все эти функции объединила в себе обычная банковская карта. Карточки платежной системы МИРс индивидуальным дизайном для всех сотрудников и учащихся СамГТУ выпустил Сбербанк в рамках совместного инновационного кампусного проекта. С их помощью можно не только расплатиться в столовой, в любом магазине, снять деньги в банкомате, которые стоят в каждом корпусе университета, но и попасть в учебное заведение .

Получить доступ к личному кабинету читателя теперь очень простоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также в карточке "зашит" читательский билет: теперь взять книгу в библиотеке проще, чем когда-либо. В прошлое ушли бумажные формуляры, которые требовалось долго и тщательно заполнять. На каждой книге - QR код, в руках библиотекаря - специальный сканер, у читателя - карта, которая сразу открывает доступ в электронный кабинет студента. Пара секунд, и все данные уже в компьютере. На эти карточки студенты также будут получать стипендию, преподаватели - зарплату.

- Мы давно и плодотворно сотрудничаем с университетом в рамках зарплатного проекта, принимаем сотни выпускников ВУЗа на работу. «Кампусный проект» - это погружение нашего партнера в единую экосистему Сбербанка, в которой каждый пользователь кампусных карт найдет для себя актуальные решения, - говорит заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк Лилия Читнева.

Сами студенты уже оценили преимущества, которые дает единая система, позволяющая не носить с собой много документов. В первую очередь кампусный проект ВУЗа и банка призван облегчить жизнь преподавателей и студентов.

Уникальный проект

Кампусный проект СамГТУ и Сбербанка уникален еще и тем, что карту дополняет специально разработанное компанией "Открытый код" мобильное приложение. Просто установив на телефон "Кампус СамГТУ 2.0" , студент получает доступ и к расписанию своей группы, и к чату с однокурсниками и преподавателями. Он может следить за состоянием своих финансовых дел в личном кабинете, видеть весь список литературы, которую он брал во время семестра - неоценимая помощь при подготовке списка литературы для диплома или курсовой. Также он может запросить списки литературы по интересующей его теме или воспользоваться уже готовыми подборками.

Расплатиться картой можно даже в столовойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом же приложении студент (или его родители) смогут отслеживать успеваемость и посещаемость занятий, посмотреть, сколько баллов начислено за учебу, работу, проектную деятельность. По сути, это приложение становится виртуальным миром для студента, которому больше не нужно переписывать расписание, составлять бумажные списки книг, караулить преподавателя у кабинета. И, наверное, вполне логично, что в таком мире будущего первыми решили жить именно студенты одного из самых инновационных самарских вузов.

- Мы сегодня живем в такое время, когда скорость обмена информацией увеличивается, появляется искусственный интеллект, мы должны идти в ногу с молодежью. Наш «Кампусный проект» - один из самых передовых проектов в России. Мы оценили проекты, которые есть в стране, и усовершенствовали, объединили все самое лучшее, - рассказывает проректор Самарского государственного технического университета Евгений Франк. - Сейчас мобильное приложение тестируется, думаю мы запустим его уже в марте-апреле. А вот банковскими картами уже с удовольствием пользуются и студенты, и преподаватели. Причем карточки самого прогрессивного банка наши сотрудники и учащиеся получают бесплатно.