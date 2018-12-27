2018-12-27T17:01:41+03:00
Общество

На льду хаски и самоеды, акробаты на моноциклах и жонглеры с ведрами: самарцам показали верхушку шоу "Айсберг"

В самарском цирке приоткрыли для зрителей закулисье уникального ледового шоу, которое приехало к нам на новогодние каникулы
Вера ЦЫГАНКОВА
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Самарцев приглашают на сказочное ледовое шоу "Айсберг"Самарцев приглашают на сказочное ледовое шоу "Айсберг"
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Теплая и уютная, холодная и строгая, нарядная и поражающая своими узорами: все грани зимы соберутся в этот новый год на арене Самарского государственного цирка в сказочном ледовом шоу "Айсберг". Его артисты уже приехали в город и приступили к репетициям. Одну из них смоли увидеть и некоторые самарцы.

Открытая репетиция шоу "Айсберг" прошла за день до начала официальных представлений в четверг, 27 декабря. И не смотря на это зал был заполнен больше чем наполовину.

На льду хаски и самоеды

На льду хаски и самоеды

Перед глазами восторженных юных зрителей, их мам и пап развернулось маленькое фактически закулисное представление. Одними из первых артисты продемонстрировали чудеса акробатики на моноциклах. Таким транспортным средством итак управлять нелегко, а тут еще и на коньках.

- Главное не смотреть вниз, а то завалится плечо и артист может упасть - комментировал руководитель номера.

А артисты в это время творили чудеса, создавали на льду почти танцевальные фигуры - "Звездочку", "Лодочку" и ручеек, через который на санках проехал совсем юный участник номера.

Восхищение сменило веселье. Ведь на лед Самарского цирка вышли клоуны. Кстати, программа "Айсберг" отличается тем, что в ней целых две пары коверных. Это династии. И в одной, и в другой зрителей веселят отец и сын. Пока зрителям показалась только одна семья комиков. И как у любой семьи у них оказалась своя фишка - жонглирование ведрами.

- Мы долго думали, чем жонглировать: булавами, мячами. А потом пошли в обычный хозяйственный магазин и накупили ведер. Сейчас в нашем номере их задействовано 20 штук, - рассказал один из артистов.

Зрителей ждет множество сюрпризов

Зрителей ждет множество сюрпризов

Ведра летали через всю арену, и ни одно не должно упасть.

Но, конечно, одним самых впечатляющих номеров оказался воздушный полет гимнастки. девушка без страховки взмывает над ледяной ареной и кружится в бешенном ритме. Как после этого можно встать на ноги, не то чтобы на коньки? На это вопрос зрителям ответили: "Постоянные тренировки и не каждый выдерживает такой ритм".

А вы уже видели акробатов на моноциклах? Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

А вы уже видели акробатов на моноциклах?Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Зато хаски, лайки и маламуты своей актерской карьерой очень довольны. Это пушистые артисты явно знают как работать на зрителя. Хотите - змейкой пробегут через ноги катающегося на коньках дрессировщика, хотите - кольцо поймают, покажут чудеса баланса на двигающемся колесе?

Это не единственные удивительные артисты шоу "Айсберг". Есть в нем и настоящие гости с севера - белые медведи. Они выйдут на арену цирка в Самаре только с началом представлений. Ведь сколько бы они не работали с людьми - это хищники, готовить площадку для их выступления нужно по всем мерам безопасности для зрителей. Но теперь после анонса белые мишки в Самаре стали настоящей интригой. И их появления зрители ждут с нетерпением.

Все что зрители увидел и узнали на открытой репетиции, это, конечно, только верхушка "Айсберга". Все удивительные номера ледового шоу можно будет увидеть на арене Самарского цирка каждый день с 28 декабря по 13 января.

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