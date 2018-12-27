«Исчезнувшая» Лина Сторожева, маньяк с ножом и киднепперы: пять самарских преступлений, по которым можно снимать фильмы

Уходящий год был богат на события, в том числе и не самые приятные. Преступлений совершено много, а обстоятельства многих и вовсе могли бы стать неплохим сценарием для остросюжетного триллера. «Комсомолка» собрала пять самых «кинематографичных» происшествий, которые пугали и удивляли нас в прошедшие 12 месяцев.

«Паук» и похищенные дети

Руслан руководил похищением детей по телефонуФото: соцсети

24 января, год только начинается. Примерно в 7-30 на улице Мостовой в Кинеле успешная банкирша из Кинеля и ее дочка с сыном выходят на улицу. Девочку нужно отвезти в школу, мальчика в детский садик. Мама возится с ключами, закрывая дверь, а возле детей останавливается «Приора», из которой появляются мужчина и женщина в медицинских масках. Они запихивают 4-летнего мальчика в салон и авто срывается с места.

Все происходит очень быстро, несчастная мама растеряна. Что делать? Где искать ребенка? Слезы прерывает оповещение об СМС в телефоне: «Хочешь видеть сына живым — плати 2 миллиона». Место встречи — Самара, многоэтажка в Кировском районе. Женщина обращается в полицию. Объявлен план перехват. Машину преступников выслеживают, но действовать нужно аккуратно — на кону жизнь ребенка.

Все заканчивается благополучно. Силовики подбирают момент и задерживают часть злодеев в подъезде дома, где должна была состояться встреча. Попались даже два человека, к похищению никакого отношения не имеющие. Мужчина и женщина — наркоманы из Ульяновска — оказались не в том месте и не в тот час.

В деле о киднепперах задержали и пару наркоманов, которые не имеют отношения к похищению детейФото: соцсети

Малыша освобождают, он спешит в объятия матери. Но это еще не все. Те, кто украл ребенка, — простые пешки. Руководил их действиями Руслан Бакиев — известный в определенных кругах как «паук». Мужчина давал указания по телефону, ведь личные встречи невозможны — он сидит в колонии за убийство сотрудницы МЧС в 2009 году. Тогда «паук» тоже действовал «чужими руками».

В этот раз Руслан находил жертв в Viber. Он вступил в группу, где зарегистрировались мамаши-банкирши и изучал все, что они писали про своих детей. Первое похищение должно было состояться в Тольятти, ребенка собирались похитить из детского сада, но тогда бдительность воспитательницы помогла избежать страшных последствий.

Бандитская провинция или «Череп» против «Белого»

Сергея Пустовита искали несколько месяцевФото: соцсети

История из села Степняки — иллюстрация так называемых 90-х. Видимо, они не совсем закончились, по крайней мере в глубокой провинции. 28-летний Дмитрий Белопасов — «Белый» — 20 февраля едет из своего поселка Новоспасский на «разборки» с Сергеем Пустовитом — «Черепом» в Степняки. Назад к любимой жене «Белый» не возвращается. Где он? Никто не знает. «Черепа» проверяют, даже задерживают, но он утверждает, что не знает ничего. Активно допрашивают друзей Пустовита — но и они молчат. «Белого» нет больше месяца, найти его живым уже не рассчитывают. А ближе к концу марта «колется» друг «Черепа». Он не смог жить со страшной тайной и признается операм: «Я знаю, где труп. Помогал его прятать».

Тело Дмитрия Белопасова спрятали в чужой могилеФото: соцсети

23 марта Дмитрия Белопасова находят в чужой могиле — с простреленной головой и ногой. Тело спрятали под гробом жителя Степняков, похоронами которого и занимался Пустовит. По времени они совпали с конфликтом с «Белым», который, как говорят, произошел из-за наркотиков. Погибший их якобы активно распространял.

Сомнений в том, кто убийца нет. Осталось его задержать, но теперь «Черепа» и след простыл. Где он, никто не знает. Даже жена и дети. Пустовит объявлен в федеральный розыск. Лишь осенью его удается отследить — на Украине. Хоть он и снайпер, но не воюет. Просто «залег на дно». «Черепа» поймали, привезли на родину и отправили за решетку. Сейчас силовики выясняют, чем он занимался во время своих странствий.

Убийство на стадионе

На месте гибели Юлии сделали стихийный мемориалФото: Михаил ГОРЮНОВ

Гибель 7-летней Юли С. вызвала настоящий переполох среди самарцев. Ее судьба чем-то похожа на ту, что пережила главная героиня фильма «Милые кости». Только все гораздо прозаичнее и ужаснее.

20 июля девочка, имеющая проблемы психического характера, гуляет вместе со старшими братьями и в какой-то момент они упускают ее из виду. С каждым часом тревога нарастает, а уже вечером Юлю ищут десятки людей, включая полицию. Среди добровольцев — 23-летний Николай Захаров, парень из соседнего подъезда.

Поиски завершаются утром. Тело девочки находят на заросшем кустами футбольном стадионе педагогического университета. Ее задушили и изнасиловали постороннимипредметами. Но кто? Неужели в городе маньяк?

Николай Захаров занимался поисками своей жертвы вместе со всемиФото: соцсети

Под подозрением все, в частности ее братья. Парни признаются, что били девочку, но не убивали. Сделал это, по их словам, отец. Последнего задерживают и он не попадает на похороны дочери. Зато на церемонии вместе со всеми скорбит тот самый сосед — Николай Захаров.

Папу Юли тем временем отпускают — улик, указывающих на него, нет. Кажется, что будет «глухарь», но эксперты находят зацепку. Отпечатки того самого Захарова, который так рьяно искал Юлю и был на прощании с ней. Николай арестован, он во всем признался. Как оказалось, именно он в тот роковой вечер увел малышку на стадион и зверски расправился с ней.

«Исчезнувшая» по-самарски

Если вы знаете, где Лина Сторожева - обращайтесь в полицию!Фото: соцсети

Где Лина Сторожева? Вопрос актуальный и по сей день. Пропажа красавицы-блондинки интригует и вполне могла бы стать самарской адаптацией фильма Дэвида Финчера — «Исчезнувшая». Правда, в кино, как и в книге по которой оно снято, все в итоге прояснилось. В нашем случае — нет.

14 октября Лина вышла из дома № 160 на Черемшанской и все — больше о ней ничего неизвестно. Куда, зачем, к кому? Вопросы, которые остаются без ответа. Ничего не знает ее мама и сын-школьник.

Последняя и единственная зацепка — видео с камер наблюдения на подъездной двери. Женщина куда-то выбегает среди ночи и возвращается обратно спустя 10 минут. Примерно через час после этого она снова выйдет из дома и уже не вернется. Телефон Сторожева оставила дома — все переписки в нем удалены.

Проверяли всех: бывшего мужа и нынешнего кавалера. Работодателя который, как говорят, мог оказывать ей повышенные знаки внимания. Кстати, занималась Лина страхованием автомобилей. Ее финансовые дела на первый взгляд были «чистыми».

В САМАРЕ ПРОПАЛА МОЛОДАЯ ДЕВУШКА.

В СК уже возбудили дело по статье «Убийство». Практически никто не верит, что Лину найдут живой. Даже экстрасенсы. Впрочем, розыск продолжается и ведется он по всей стране.

Маньяк с ножом

Артем Семенов заявляет о том, что у него не все в порядке с психикой. Он слышит голосаФото: соцсети

«В Тольятти маньяк! Он нападает на блондинок и бьет их ножом! Жертв десятки! Страшно выходить на улицу!» Автоград в начале декабря охватила паника. Люди действительно боялись неизвестного изверга. Правда, жертв полиция насчитала не десятки, а всего двоих — серьезные ранения получили две местные жительницы — 30 ноября и 1 декабря. Еще на одну напали 29 ноября, но она сумела отбиться.

Преступник ничего не брал у пострадавших. Просто резал их, бросал нож и убегал. Отсутствие какого-либо мотива — самое страшное. Ни одна из раненых женщин не знала своего обидчика. Зато «маньяка» узнали его родные. Мама опознала сына по видео с камер наружного наблюдения, на которые попал злодей.

22 года, Артем Семенов — на жестокого убийцу совсем не похож. Дома давно не ночевал, признаются близкие. А полицейские и вовсе предполагают — парень уже не в Тольятти, может скрываться на попутках.

И один из водителей его опознал и обратился в МВД. Семенов доехал аж до Москвы. Оперативники в гражданском поймали его на Казанском вокзале.

— Я думал над тем, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, я напивался сильно, я пил водку и в таком состоянии я просто делал все это, — объяснил Артем свои действия.

Уже на суде в Тольятти Артем признается, что бил женщин не только ножом, но и голыми руками. В последнем случае даже сломал кисть. И жертв не двое, а пять. Юноша нападал на женщин, которые фигурой и походкой напоминали ему бывшую возлюбленную из Орла, на которую он зол. А еще Семенов признался, что совершать плохие поступки его «заставляли» голоса в голове.

Признание маньяка с ножом.

Больше захватывающих происшествий ищите по ссылке. Хочется верить, что в 2019 году все нынешние дела доведут до конца, а новых будет как можно меньше.