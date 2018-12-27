2018-12-27T17:30:02+03:00
Общество

Погода в Самаре на Новый год 2019: 31 декабря похолодает, но снега не будет

Синоптики говорят, что погода на Новый год 2019 будет морозной, но осадков не ожидается
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре к Новому году похолодаетВ Самаре к Новому году похолодаетФото: Екатерина АНАНЬЕВА
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Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2019 в Самаре. Новости не слишком приятные: в новогоднюю ночь 31 декабря будет морозно. К тому же именно 30 и 31 декабря не будет снега. Все это связано с тем, что от нас уходит теплый черноземный циклон.

- Днем температура будет от -10 до -15 градусов, местами столбики термометров опустятсядо -20 градусов. А вот ночью похолодатет до -20 и дажедо -25 градусов - в некоторых районах Самарской области, - рассказал начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов.

Мороз ударит именно в новогоднюю ночь, также в это время не обещают осадков. А вот 28 декабря, и с 1 по 3 января, как предполагают синоптики, будут снегопады. Так что коммунальным службам отдохнуть в новогодние каникулы не удастся.

Жителей Самары же просят быть осторожными в новогоднюю ночь. Если вы собираетесь погулять на площади Куйбышева, около "Самара Арены" или на одной из главных площадей в муниципальных районах, то стоит одеться потеплее и соблюдать несложные советы.

Посмотрите программы Нового года 2019 в Самаре, чтобы узнать, куда лучше сходить в новогоднюю ночь. Впервые новогодние представления пройдут на "Самара Арене"

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