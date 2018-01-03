"Мечтаю найти жену, которая станет матерью девочкам": папа четырёх дочек из Тольятти отправился за любовью на телешоу

Под новый год так хочется верить в чудеса и в любовь. Так решили авторы шоу «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ и пригласили в студию одиноких многодетных родителей. Темой праздничной программы стала «Любовь с первого взгляда». В преддверии Нового года Ольга Бузова пыталась помочь одиноким матерям и отцам одиночкам найти свои вторые половинки. Среди героев шоу оказался и тольяттинец Василий Дорофеев.

- 45 лет. По знаку зодиака скорпион. Одинокий папа четверых девочек, - так представили Василия на шоу

Улыбчивый, искренний мужчина быстро понравился экспертам и гостям телепрограммы.

- Из личного опыта могу сказать, что мужчина сам может справится с воспитанием ребенка, - заявил тольяттинец, - У меня одна родная дочь и три приемных. Это дети моей родной сестры. Их мать умерла пять лет назад. Отец детей в воспитании девочек никак не участвует. У нас нет больше родственников. Надеюсь, что здесь, на шоу получится найти человека, который может стать мне женой, а детям матерью.

Василий был женат, но супруга уехала в другой город. В то время он уже заботился об одной из племянниц, поэтому вслед за женой не поехал. Родной дочери Василия уже 24 года, сейчас она живет в Петербурге.

На шоу для него нашлась дама сердца – 34-летняя Юлия Салтыкова из Кирова.

- Меня все всегда называли Ляля, в Кирове у меня кулинарная школа, - рассказала о себе невеста.

У Ляли двое детей, дочка 14 лет и сын 6 лет, а ещё четыре неудачных брака. Подробнее узнав о ее жизни и поговорив с Василием ведущая сразу же предположила, что они могут стать счастливой парой.

- Чувство юмора всегда сближает, с ним хочется сидеть и хохотать, – загадочно проговорила Ляля и, когда пришло время выбирать «жениха», остановила свой выбор именно на Василии.

Участники шоу оценили юмор Василия

За кулисами все интереснее

В разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Василий признался, что не очень-то хотел ехать на шоу. Сомневался несколько дней, советовался с дочками.

- У меня в друзьях есть девушка - продюсер нескольких передач. У нее на странице был опрос: «Готовы ли вы что-либо рассказать о свое жизни» - опрос касался многодетных семей. Я честно ответил, что мне есть о чем рассказать, - вспоминает Василий о том, как стал героем шоу. – Со мной связалось руководство телеканала. Четыре дня они меня уговаривали.

Василия смущало, что сразу не был озвучен формат передачи, да и название тоже.

- Передачи-то разные бывают, но меня убедили, что это будет новогодний выпуск, добрый. Эксперты, которые будут в студии не станут вытягивать подробности о том, кто и как докатился до такой жизни, - смеется Василий. – Пока я посоветовался с девочками, спросил у старших, поедут ли они со мной, готовы ли они. Прошло четыре дня, вроде «все уговорились» и поехали.

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- Для девочек дорога прошла незаметно. Они спали и в самолете, и в машине по дороге в студию. Начали снимать в пять вечера, а в 20:20 уже закончили. С Лялей, конечно, обменялись контактами. Созваниваемся, списывается, но как тут ходить на свивания, когда между нами такие расстояния. Она в Кирове, я в Тольятти. В этом вопросе расстояние имеет значение, - отмечает многодетный папа.

Жениха было три

И кочиски заплетет и со школы встетит

День Василия расписан буквально по минутам. Дочек нужно проводить в школу, встретить и отвезти на внеучебные занятия.

- Многодетным я не считаюсь, две девочки уже взрослые, поэтому я бы не сказал, что мне очень тяжело. Конечно, на работу остаётся не так много времени. В 8 утра я отвожу девочек в школу, в 13:25 заканчиваются уроки. Мне нужно их встретить, накормить обедом и отвезти в музыкальную школу. Зарабатываю немного, но на семью хватает, - улыбается Василий.

Кроме обычной школы девочки учатся в музыкальной, одна во втором классе, другая в четвертом.

- В музыкальную школу они пошли в то же время что и в обычную. Одна выбрала фортепиано, другая домру. Еще до школы девочки пошли в школу танцев, а еще ходят на курсы кройки и шиться, чтобы не только лайки в интернете могли ставить, но и иголку в руках держать. Учатся игрушки шить, - подшучивает Василий.