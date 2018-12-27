В новогоднюю ночь многие горожане по традиции отправятся посмотреть на главную елку региона на площадь Куйбышева, захотят прогуляться по набережной Волги и Ленинградской улице или поедут навестить родственников. Для того, чтобы не тратиться на такси или откапывать свою машину, в городе до утра будет ходить общественный транспорт. «КП-Самара» рассказывает, как будет ходить общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь 2018-2019.

Автобусы и трамваи будут ходить до половины пятого утра, однако это касается не всех маршрутов.

Трамваи №№ 5, 11, 12, 20, троллейбусы №№ 7, 13 и автобусы №№ 2, 5д, 23, 24, 34, 41, 47 будут ходить до 3:00 1 января.

Автобусы №№ 4, 21м, 48к, 89, 92, 99, 206, 215, 217, 226, 272, 247, 261, 297 буду курсировать до 4:00 1 января.

Трамвай №22 и автобусы №№ 96, 295, 50, 51, 67, а также автобусы-щатлы «Самара Арена» - Красная Глинка и «Самара Арена» - площадь Кирова будут ходить до 4:30 1 января.

С площади Куйбышева в Самаре в новогоднюю ночь 2018-2019 можно будет уехать на автобусах №№ 2, 5д, 23, 24, 34, 41, 47, 50, 67. Они будут ждать горожан после салюта в 1:15 1 января на улице Самарской (на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого).

Отметить Новый год все желающие смогут и около стадиона «Самара Арена».

Доехать до стадиона можно будет на трамваях №11 (автостанция «Аврора» - «Самара Арена»), №12 (автостанция «Аврора» - «Самара Арена»), №22 (с пересадкой на Барбошиной поляне на трамваи №№ 11, 12 или до остановки «Московское шоссе» и пешком до стадиона). На автобусах №№ 1, 50, 51, 67, 96, 205, 268 (проходят в районе стадиона, остановка «Улица Алма-Атинская») и 295, который довезет прямо до «Самара Арены».

Курсировать автобусы будут до 22:00.

После 22:00 начнут работать специальные автобусы-шатлы.

Первый будет ходить от Красной Глинки до «Самара Арены». На маршруте задействуют 2 машины.

Второй автобус-шатл будет курсировать от площади Кирова до «Самара Арены».

- При наличии свободных мест автобусы будут осуществлять посадку пассажиров на остановках по маршруту следования, - рассказали в городской администрации.

Последние шатлы до стадиона от Красной Глинки и площади Кирова перед салютом отправятся в 00:30.

Помимо них до стадиона можно будет добраться на трамваях №№ 11, 12, 22 и автобусах №№ 50, 51, 67, 96, 295, которые будут ходить до 1:00 1 января.

Уехать от стадиона можно будет в 1:15. Горожан вывезут трамваи №№ 11 и 12, автобусы-шатлы и автобусы №50, 51, 67, 96, 295.

- Трамваи будут выстроены на трамвайном кольце. Автобусы – на автобусной остановке около восточной парковки (напротив Агропарка), - уточнили в мэрии.

Уехать от стадиона можно будет и на трамвае №22, но до него нужно будет дойти – до остановки «Московское шоссе» на улице Ташкентской.

Ночью после массового вывоза горожан со стадиона можно будет ехать на автобусах №№ 50, 51, 67, 96, 295 и автобусах-шатлах. Они будут ходить до 4:30 1 января.

На всякий случай на трамвайном кольце около стадиона будут резервные трамваи №№ 11,12.

В 4:20 от остановки «Московское шоссе» на улице Ташкентской до 15 микрорайона и в центр города отправятся трамваи № 22, в 4:35 отправится заключительный трамвай № 22, который поедет в депо - на улице Фадеева, 51.