2018-12-28T00:25:47+03:00
Общество

Каким был твой 2018-й? Узнай главные события года в Самаре по фотографиям

А каким для вас был 2018 год в Самаре? пройди тест и узнай, что ты пропустил
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Уж чемпионат мира точно заметили все!Уж чемпионат мира точно заметили все!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Об этих событиях говорили все. О них писали газеты и сайты, их показывали на телевидении. А вы не пропустили самое интересное? Посмотрите 10 фотографий нашего фотографа Светланы Маковеевой и попробуйте ответить, что же за моменты она запечатлела. Осторожно, вы можете понять, что пропустили что-то важное.

А может быть, что-то важное упустили мы? Рассказывайте в комментариях, какие события 2018 года были самыми важными для вас, делитесь результатами в социальных сетях. Давайте вместе вспомним, как прошел наш 2018-й!

1Что делают австралийские болельщики на этой фотографии?

1
Правильный ответ:После того, как команда Австралии вничью сыграла с Данией, "желтые" австралийцы пришли в экстаз. Несколько болельщиков оседлали стойку волонтера, пели, пили из кроссовка. Полиция их не трогала.
Австралиец использовал кроссовок как кружку

Австралиец использовал кроссовок как кружку

2Какой праздник отмечают в зоопарке на этом фото?

4
Правильный ответ:Эта фотография с празднования Дня влюбленных. В этот день в зоопарке выбирали лучшую пару. Ею стали ворон Балерион и его спутница Галя. https://www.samara.kp.ru/daily/26794/3829428/
14 февраля в самарском зоопарке было много веселья и розыгрышей

14 февраля в самарском зоопарке было много веселья и розыгрышей

3Где можно было увидеть эту очаровательную даму в 2018 году?

Костюм
Правильный ответ:Эту модель историк моды сравнил с творениями Гуччи. Конечно же, это Поволжские сезоны Александра Васильева
Эту модель Васильев сравнил с творениями Гуччи

Эту модель Васильев сравнил с творениями Гуччи

4Где сделана эта фотография?

Что это?
Правильный ответ:Да, именно на площади Куйбышева на Масленицу ставят столб, к которому привязывают подарки и угощения. Залезть по абсолютно гладкому стволу наверх - нелегко.
Масленица на площади Куйбышева удалась

Масленица на площади Куйбышева удалась

5А где можно было полюбоваться этими Матрешками?

Матрешки
Правильный ответ:

6Что могло бы располагаться в этом сгоревшем здании?

пожар
Правильный ответ:Именно в помещении около КРЦ Звезда должен был располагаться самарский музей рок-н-ролла. Ремонт там вели уже полгода, может даже больше.
Крупный пожар у КРЦ "Звезда"

Крупный пожар у КРЦ "Звезда"

7Забьет ли Неймар?

бразилия
Правильный ответ:Этот штрафной Неймару не удастся, счет он откроет позже: во втором тайме. Игра закончилась со счетом 2:0. Но и повалялся бразильский нападающий знатно, провел на газоне больше 14 минут!
Поможет ли Неймар своей сборной двигаться дальше?

Поможет ли Неймар своей сборной двигаться дальше?

8Где замерла эта статуя?

карнавал
Правильный ответ:Конечно же, это пешеходная улица Куйбышева. Гулять по ней так понравилось горожанам, что они настояли на том, чтобы ее оставили таковой и после ЧМ 2018
Карнавальное шествие собрало самых красивых девушек Самары

Карнавальное шествие собрало самых красивых девушек Самары

9Какой фестиваль проходит на поляне?

Что на поляне?
Правильный ответ:Видите множество палаток под солнцем, в центре поляны? Столько людей сюда приезжает только на "Грушу", которая в этом году была юбилейной. Метафест же в этом году проходил в конце августа и погода уже не была такой хорошей
Грушинская поляна встречает гостей

Грушинская поляна встречает гостей

10Кода в Самаре наблюдали это чудесное явление?

кровавая луна
Правильный ответ:Да, это "кровавая луна": затмение Луны, совпавшее с Противостоянием Марса. Этим астрономическим чудом самарцы любовались 27 июля
Фото: клуб "АстроСамара"

Фото: клуб "АстроСамара"

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Кажется, ты жил какой-то своей жизнью. Но она точно была очень интересной!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Замечаешь только самое интересное, остальное пропускаешь мимо сознания? И это правильно! Все самое главное в 2018 году находило тебя само.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:2018 год был твоим, и ты смог взять от него все, как и "демонический болельщик" из Самары
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