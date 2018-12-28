Каким был твой 2018-й? Узнай главные события года в Самаре по фотографиям
Об этих событиях говорили все. О них писали газеты и сайты, их показывали на телевидении. А вы не пропустили самое интересное? Посмотрите 10 фотографий нашего фотографа Светланы Маковеевой и попробуйте ответить, что же за моменты она запечатлела. Осторожно, вы можете понять, что пропустили что-то важное.
А может быть, что-то важное упустили мы? Рассказывайте в комментариях, какие события 2018 года были самыми важными для вас, делитесь результатами в социальных сетях. Давайте вместе вспомним, как прошел наш 2018-й!
1Что делают австралийские болельщики на этой фотографии?
Австралиец использовал кроссовок как кружку
2Какой праздник отмечают в зоопарке на этом фото?
14 февраля в самарском зоопарке было много веселья и розыгрышей
3Где можно было увидеть эту очаровательную даму в 2018 году?
Эту модель Васильев сравнил с творениями Гуччи
4Где сделана эта фотография?
Масленица на площади Куйбышева удалась
5А где можно было полюбоваться этими Матрешками?
6Что могло бы располагаться в этом сгоревшем здании?
Крупный пожар у КРЦ "Звезда"
7Забьет ли Неймар?
Поможет ли Неймар своей сборной двигаться дальше?
8Где замерла эта статуя?
Карнавальное шествие собрало самых красивых девушек Самары
9Какой фестиваль проходит на поляне?
Грушинская поляна встречает гостей
10Кода в Самаре наблюдали это чудесное явление?
Фото: клуб "АстроСамара"