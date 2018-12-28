Каким был твой 2018-й? Узнай главные события года в Самаре по фотографиям

Об этих событиях говорили все. О них писали газеты и сайты, их показывали на телевидении. А вы не пропустили самое интересное? Посмотрите 10 фотографий нашего фотографа Светланы Маковеевой и попробуйте ответить, что же за моменты она запечатлела. Осторожно, вы можете понять, что пропустили что-то важное.

А может быть, что-то важное упустили мы? Рассказывайте в комментариях, какие события 2018 года были самыми важными для вас, делитесь результатами в социальных сетях. Давайте вместе вспомним, как прошел наш 2018-й!