2018-12-28T08:07:52+03:00
Общество

Сызранские нефтепереработчики вошли в образы Деда Мороза и Снегурочки

Молодые специалисты Сызранского НПЗ поздравили с Новым годом воспитанников школы-интерната
Елена СБОРНОВА
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Заводчане подарили детям праздникЗаводчане подарили детям праздник
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Нефтепереработчики - люди серьезные. Профессия такая, что на рабочем месте не очень-то пошутишь - производственный процесс требует полного внимания и ответственности. Однако на заводчанах лежит еще одна ответственность - социальная. И она способна творить с коллективом чудеса даже в рабочее время. Тем более что время - предновогоднее, а именно в эти дни, как известно, наступает пора волшебных перевоплощений и сюрпризов. Переодевшись в сказочных героев, молодые специалисты Сызранского НПЗ в канун Нового года побывали в гостях у воспитанников школы-интерната №2 с особыми возможностями здоровья.

Этому учебному учреждению завод помогает не первый год: предоставляя технику для благоустройства территории, приобретая музыкальную аппаратуру и т.д. В прошлом году СНПЗ выделил значительные средства в качестве благотворительности на строительство нового кирпичного забора с красивыми коваными вставками и монтаж бордюров на тротуарах реабилитационного парка учреждения.

А 27 декабря молодежь предприятия, перевоплотившись в главных зимних волшебников, пришла на утренник к ученикам младших классов школы-интерната. Кто сказал, что Дед Мороз проживает в Великом Устюге? Вот же он - совсем настоящий, бородатый, басовитый добрый дедушка с посохом и, конечно, мешком, полным подарков! И внучка-красавица рядом - звонкая, тонкая, веселая затейница. Не издалека приехали, а из заводской проходной вышли, и не холодные совсем, а вполне нормальной человеческой температуры. Но ребята нисколько не усомнились в «заправдашности» волшебников: все знают, что если добрые дела настоящие, то и те, кто их творит, - тоже. Дети подготовили для Деда Мороза и Снегурочки стихи и песни - и про зиму, и про снеговика и, конечно, про главную героиню праздника - елочку. Взамен школьники получили сувениры, светящиеся в темноте, для безопасного перехода дороги, а также наборы красок, карандашей, фломастеров - все, что пригодится им в учебе и творчестве.

Веселый новогодний хоровод

Веселый новогодний хоровод

- Как в детстве побывал! - признается Дед Мороз - оператор ЭЛОУ-АВТ-6 Александр Ревякин. - Оказывается, дарить подарки даже приятнее, чем их получать. Особенно, когда вручаешь их детям - видели бы вы, как горят глаза ребятишек. Надеюсь, из меня получился хороший Дед Мороз!

Поводив хороводы вокруг новогодней красавицы, заводчане в прекрасном настроении вернулись на рабочие места, а ребятня отправилась на новогодние каникулы.

- Новый год - волшебный праздник, - считает Снегурочка - дежурный бюро пропусков Анастасия Маслюк. - А волшебством и хорошим настроением всегда хочется с кем-то поделиться, особенно этого заслуживают дети. Они такие искренние и непосредственные. И верят в чудеса! Это наша первая новогодняя акция. Думаю, что все получилось, а в 2019 году мы будем искать новые адреса для добрых дел!

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