Обледенели закрылки: в Самаре экстренно сел летевший из Дубая самолет

В среду днем, 9 января, в аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет Boeing авиакомпании Flydubai, который летел из Дубая в Самару. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным правоохранителей, в 13:50 пилоты самолета сообщили диспетчерам самарского аэровокзала, что им необходима аварийная посадка. Дело в том, что в полете у борта произошло обледенение закрылок. Самолет провел в воздухе на полчаса дольше запланированного. Он приземлился в самарском аэропрту в 14:22.

Посадка прошла успешно. Никто из тех, кто находился на борту самолета, а это 170 пассажиров и 7 членов экипажа, - не пострадал. В настоящее время сотрудники транспортной прокуратуры проводят по факту происшествия проверку.