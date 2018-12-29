Заголовок: АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

31 января 2019 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-584-1/2018 от 28.08.2018г., №РАД-722-1/2018 от 26.09.2018 г., № РАД-721-1/2018 от 26.09.2018г., №РАД-694/2014 от 21.11.2014г., №РАД-510-1/2018 от 31.07.2018г., №РАД-858/2018 от 19.10.2018г., № РАД-625/2017 от 18.08.2017г., № РАД-907-1/2018 от 29.10.2018 г.. № РАД-507-1/2018 от 31.07.2018г., № РАД-724-1/2018 от 26.09.2018г. и № РАД-857/2018 от 19.10.2018г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 31 января 2019 г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 30 декабря 2018 года по 29 января 2019 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 29 января 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 30 января2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 31января2019 г.с 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 31 января2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Нежилое помещение, подвал: комнаты №№ 22-44, 1 этаж: комнаты №№ 26-77, 81-88, площадь: 1 234,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Дыбенко, д. 122, c кадастровым номером 63:01:0907002:3054

Начальная цена Объекта – 30 222 367 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 20 148 245 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 2 014 824руб. 50 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 007 412 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 2 014 824 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием является заключение с победителем торгов/единственным участником предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадьюне более 290,0 кв.м (далее – Часть помещения), для временного размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью не более 290,0 кв.м, (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 374 (Триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более 108 460 (Сто восемь тысяч четыреста шестьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

11. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

12. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

13. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

14. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

15. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

16. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

17. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

18. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

.Лот №2:

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 25,30 кв.м., 1 этаж, комнаты №№ 1,9,10, расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Чекалино, ул. Советская, д. 49, c кадастровым номером 63:31:0905002:141

Начальная цена Объекта – 192 204 рублей, с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 128 136рублей, с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 12 813руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 6 406 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 12 813 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №3:

Объект 1: ЗДАНИЕ БЕЗЕНЧУКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 5846 СБЕРБАНКА РОССИИ, назначение: нежилое, площадь: 2 446,70 кв.м., этажность: 4, подземная этажность: 1, Литера АА1А2аа1, инвентарный номер 0361007, расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д. 7, c кадастровым номером 63:12:1401045:66;

Объект 2: БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ПРИСТРОЕННОЙ АВТОСТОЯНКОЙ БОКСОВОГО ТИПА БЕЗЕНЧУКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №5846 СБ РФ, назначение: нежилое, площадь: 218,50 кв.м., этажность: 1, Литера: Г, инвентарный номер 0361007, расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д. 7, c кадастровым номером 63:12:1401045:65;

Объект 3:АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА ТИПА БЕЗЕНЧУКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 5846, назначение: нежилое, площадь: 27,90 кв.м., этажность: 1, Литера: Г1, инвентарный номер 0361007, расположенная по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д. 7, c кадастровым номером 63:12:1401045:67

Начальная цена лота №3 – 21 207 662 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 20 637 763 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 505 221 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 64 678 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена лота №3 – 14 138 442 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 13 758 509 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 336 814 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 43 119 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 1 413 844руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 706 922 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 413 844 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): Обязательным условием является заключение с победителем торгов/единственным участником предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью 604,6 кв.м (далее – Часть помещения), для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 604,6 кв.м, (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 197 (Сто девяносто семь) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит 119 106 (Сто девятнадцать тысяч сто шесть) руб. 20 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №4:

Объект 1: ЗДАНИЕ НЕФТЕГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, площадь: 1 304,20 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:1676;

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 1 930,00 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:6;

Объект 3: ГАРАЖ, назначение: нежилое помещение, площадь: 48,70 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:2178;

Объект 4: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 52,20 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:7

Начальная цена лота №4 – 10 286 043 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 9 509 493 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 670 200 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 80 550 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 25 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №4 – 6 857 362 руб., с учетом НДС20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 6 339 662 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 446 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 53 700 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 4 – 17 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 685 736 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 342 868 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 685 736 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):Обязательным условием является заключение с победителем торгов/единственным участником (Покупателем/Арендодателем) предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью 489,60 кв.м (далее – Часть помещения), расположенного на 1 этаже Здания, для временного размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк , на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 489,60 кв.м, расположенных на первом этаже Здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 6 (шесть) месяцев;

- размер постоянной части арендной платы составляет не более 193 (Сто девяносто три) рубля 60 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- -Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более 94 786 (Девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть) руб. 56 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6.Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10.Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

11. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

12. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

13. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

14. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

15. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

16. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

17. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

18. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №5:

Объект 1: ГАРАЖ (ЗДАНИЕ), назначение: гаражное, площадь: 116,20 кв.м., этажность 1, Литера 2, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Советская, д.40, кадастровый номер 63:14:0902023:483;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, назначение: земли поселений, площадь: 151,00 кв.м., кадастровый номер 63:14:0902023:124, расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Советская, д.40

Начальная цена лота №5 – 280 190 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 251 390 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 28 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №5 – 210 143 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 188 543 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 21 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 21 014 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на повышение – 7 004 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 14 009 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №6:

Объект 1: Здание офиса Новокуйбышевского отделения №7723 Сбербанка России ОАО - здание банка, назначение: нежилое, 3 – этажный (подземных этажей -1), общая площадь 4565,4 кв.м. инв.№ 5-2236, лит. Аа, расположенное по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 1, кадастровый номер 63:04:0202057:40;

Объект 2: Здание офиса Новокуйбышевского отделения №7723 Сбербанка России ОАО – блок инкассации, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 255,2 кв.м. инв№ 5-2236, лит. А1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 1, кадастровый номер 63:04:0202057:41;

Объект 3: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под Новокуйбышевское отделение №7723 Сбербанка России ОАО (здание банка и блок инкассации), общая площадь 8 493 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, 1, кадастровый номер 04:0202057:29

Начальная цена лота №6 –75 349 831 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 60 789 153 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 3 400 678 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 11 160 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №6 – 56 512 374 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 45 591 865 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 2 550 509 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 8 370 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 5 651 237 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 883 745 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 3 767 491 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием является заключение ПАО Сбербанк с победителем торгов/единственным участником предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью не более 1500,0 кв.м (далее – Часть помещения), для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью не более 1500,0 кв.м, (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 330 (Триста тридцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более 495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №7:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 604 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Плясункова, д. 20, кадастровый номер 63:34:0801018:166;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 1 015 кв.м., виды разрешенного использования: земли населенных пунктов для размещения объектов, занимающихся банковской деятельностью, расположенный по адресу: Самарская область, р-н Хворостянский, с. Хворостянка, ул. Плясункова, д. 20, кадастровый номер 63:34:0801018:13

Начальная цена Лота №7 – 6 666 685 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 545 085 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 121 600руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №7 – 5 000 014 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 908 814 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 91 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 500 001 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 166 667 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 333 334 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 321,5 кв.м (далее – Часть помещения), расположенного на 1 и 2 этажах Здания, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1. Объект аренды:

На время проведения переформатировния (6 мес), площадь аренды нежилых помещений составит 321,5 кв.м., в том числе на 1 этаже – 297,7 кв.м., на 2 этаже 23,8 кв.м.

После проведения переформатирования, общая площадь аренды нежилых помещений составит 131,8 кв.м. расположенных на 1 этаже здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 214 (Двести четырнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы на время проведения переформатирования (6 мес) составит 68 801 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот один) рубль 00 копеек, с учетом НДС;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы после проведения переформатирования составит 28 205 (Двадцать восемь тысяч двести пять) рублей 20 копеек, с учетом НДС;

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8.Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9.Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №8:

Объект 1: ГАРАЖ (ЗДАНИЕ), площадь: 23,40 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Советская, кадастровый номер 63:31:0000000:1782;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, назначение: земли поселений, площадь: 40,50 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Советская, кадастровый номер 63:31:0702032:0106

Начальная цена Лота №8 – 73 085 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 65 085 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 8 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №8– 54 814 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 48 814 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 6 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 5 481 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 827 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 3 654 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц

Лот №9:

Объект 1: ЗДАНИЕ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №4249 СБЕРБАНКА РФ, назначение: нежилое здание, площадь: 1 075,80 кв.м., этажность: 4, литера А,А1, инвентарный номер: 133, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 51, кадастровый номер 63:14:0902023:409;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, площадь 619,00 кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 51, кадастровый номер 63:141902023:10

Начальная цена лота №9 – 8 989 038 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 8 882 238 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 106 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №9 – 5 992 692 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 5 921 492 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 71 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 599 269 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 299 634 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 599 269 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №10:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 1 200,7 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, с. Богатое, ул. Чапаева, д. 18, кадастровый номер 63:13:0301009:150;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 852 кв.м., виды разрешенного использования: земли населенных пунктов под общественную застройку, расположенный по адресу: Самарская область, р-н Богатовский, с/а Богатовская, с. Богатое, ул. Чапаева, д 18, кадастровый номер 63:13:0301023:16

Начальная цена Лота №10 – 11 568 407 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 184 407 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 384 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №10 – 7 712 272 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 7 456 272 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 256 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 771 227 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 385 613 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 771 227 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 263,50 кв.м (далее – Часть помещения), расположенного на 1 и 2 этаже Здания, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк , на следующих условиях:

1. Объект аренды:

На время проведения обособления (1 мес), площадь аренды нежилых помещений составит 263,5 кв.м., в том числе на 1 этаже – 253,9 кв.м., на 2 этаже 9,6 кв.м.

После проведения обособления, общая площадь аренды нежилых помещений составит 216,5 кв.м. расположенных на 1 этаже здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 225 (Двести двадцать пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы на время проведения обособления (1 мес) составит 59 287 (Пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 50 копеек, с учетом НДС;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы после проведения обособления составит 48 712 (Сорок восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 50 копеек, с учетом НДС;

4. - Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

5. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

6. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

7. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

8. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

10. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

11. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

12. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

13. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

14. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

15. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

16. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

17. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

18. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

19. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

20. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №11:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 43,7 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. М. Горького, д.1а, кадастровый номер 63:07:0102015:681;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 50 кв.м., виды разрешенного использования: земли населенных пунктов для гаражного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. М. Горького, д. 1а, кадастровый номер 63:07:0102016:5

Начальная цена Лота №11 – 133 831 руб., с учетом НДС, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 109 831 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 24 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №11 – 89 221 руб., с учетом НДС, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 73 221 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 16 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 8 922 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 4 461 руб.

Шаг аукциона на понижение – 8 922 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.

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Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 29 января 2019 с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок: с 30.12.2018 года по 28.01.2019 года до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25.01.2019 года.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов

28.01.2019 года.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1:ГАРАЖ (ЗДАНИЕ), назначение: гаражное, площадь: 116,20 кв.м., этажность 1, Литера 2, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Советская, д.40, кадастровый номер 63:14:0902023:483.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

7 320 руб. 60 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 7 320 руб. 60 коп.

Шаг аукциона – 732 руб. 06 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2:Часть нежилого помещения, кадастровый номер 63:12:1401045:66, общей площадью 2476,70 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., Безенчукский р-н, пос.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д.7. В аренду передается часть нежилого помещения площадью 970,60 кв.м. в подвале, 2,3 этажах, а именно:

- комнаты № 12-15,20-22,24-38,41-50 общей площадью 357,4 кв.м., расположенные в подвале;

- комнаты №2-4,7,8,10-12,20-22,26,27 общей площадью 321,5 кв.м., расположенные на 2 этаже;

- комнаты № 4,5,7-14,21,25,29,30 общей площадью 291,7 кв.м., расположенные на 3 этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

223 546 руб. 40 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 223 546 руб. 40 коп.

Шаг аукциона – 22 354 руб. 64 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3:Часть нежилого помещения, кадастровый номер 63:13:0301009:150, общей площадью 1200,7 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Чапаева, д.18. В аренду передается часть нежилого помещения площадью 434,00 кв.м на 1,2 этажах: а именно:

- комнаты № 20,22,25 общей площадью 48,6 кв.м., расположенные на 1 этаже;

- комнаты №1-8,10,15-18 общей площадью 288,8 кв.м., расположенные на 2 этаже;

- комнаты № 1-3,5 общей площадью 96,6 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 –

117 533 руб. 80 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 117 533 руб. 80 коп.

Шаг аукциона – 11 753 руб. 38 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 4:Часть нежилого помещения, кадастровый номер 63:19:0305030:288, общей площадью 304,43 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., Исаклинский р-н, с. Исаклы, ул. Чапаевская, д.5а. В аренду передается часть нежилого помещения площадью 126,67 кв.м. на 2 этаже, а именно: комнаты №№ 16,19,21,23,24.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 –

28 627 руб. 42 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 28 627 руб. 42 коп.

Шаг аукциона – 2 862 руб. 74 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 5 Часть нежилого помещения, кадастровый номер 63:27:0704016:1676, общей площадью 1304,20 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г.Нефтегорск, пр.Победы, д.9а. В аренду передается часть нежилого помещения площадью 195,7 кв.м. на 2 этаже, а именно: комнаты №№ 1,3,5,6,9,9а,10,14.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 –

54 013 руб. 20 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 54 013 руб. 20 коп.

Шаг аукциона – 5 401 руб. 32 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 6:Часть нежилого помещения, кадастровый номер 63:04:0202057:40, общей площадью 4565,4 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д.1. В аренду передается часть нежилого помещения площадью 1019,3 кв.м. на 3 этаже, а именно: комнаты №№ 1-50.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 6 –

384 276 руб. 10 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 384 276 руб. 10 коп.

Шаг аукциона – 38 427 руб. 61 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 7:Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 43,7 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. М. Горького, д.1а, кадастровый номер 63:07:0102015:681.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 7 –

2 645 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 2 645 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 264 руб. 50 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 8:ГАРАЖ (ЗДАНИЕ), площадь: 23,40 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Советская, кадастровый номер 63:31:0000000:1782.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 8 –

1 120 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 1 120 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 112 руб. 00 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 9:Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 61,9 кв.м., 1 этаж жилого дома, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Подшипниковая, д.26.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 9 –

15 970 руб. 20 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 15 970 руб. 20 коп.

Шаг аукциона – 1 597 руб. 02 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 10:Часть нежилого помещения, кадастровый номер 63:34:0801018:166, общей площадью 604,00 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Плясункова, д.20. В аренду передается часть нежилого помещения площадью 239,20 кв.м на 2 этаже, а именно: комнаты №№ 1-9,14,15,17,18.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 10 –

55 972 руб. 80 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 55 972 руб. 80 коп.

Шаг аукциона – 5 597 руб. 28 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 11:Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 25,30 кв.м., 1 этаж, комнаты №№ 1,9,10, расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Чекалино, ул. Советская, д. 49, c кадастровым номером 63:31:0905002:141.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 11 –

5 920 руб. 20 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 5 920 руб. 20 коп.

Шаг аукциона – 592 руб. 02 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на повышение (английский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости (1)

- исполнительных производств (2)

- задолженности по кредитным обязательствам (3)

- принадлежности к экстремистской деятельности (4)

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу:г. Самара, ул. Советская, д. 2, тел. 8 987 985 14 81 Петров Николай Алексеевич.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы.

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1 Если победителем торговявляется юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

2 Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

3 Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

4 Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.