2019-01-02T13:30:52+03:00
Спорт

Ильзат Ахметов и Зелимхан Бакаев могли перейти в «Крылья Советов» летом 2018 года

Начальник селекционного отдела «Крыльев» ответил на вопросы болельщиков. Пересказываем слова Геннадия Голубина максимально кратко и по делу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК ЦСКА и ФК "Арсенал" ТулаФото: ФК ЦСКА и ФК "Арсенал" Тула
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Руководитель селекционного отдела «Крыльев Советов» ответил на вопросы болельщиков относительно будущих трансферов. Пересказываем слова Геннадия Голубина. Кратко, по делу и где-то с объяснениями.

Трансферы

- «Крыльям» надо усилять несколько позиций. Упор будут делать в основном на аренду игроков из-за бюджета на трансферы. Кроме того, зимой труднее подписать высококлассного футболиста.

- Усилить надо опорную зону, фланг защиты и зону под нападающим.

- Все новички должны приехать в команду к первому сбору.

- «КС» следят за игроками, которые играют в Европе, Америке, Азии. Однако все эти футболисты – на перспективу. Сейчас упор сделают на игроков с российскими паспортами.

- «Крылья» следят за рынком Белоруссии. Некоторые игроки этого чемпионата могли перебраться в Самару.

- Легионеры «Крыльев» стабильны. Они устраивают руководство, поэтому новых иностранцев в Самаре пока не планируют покупать.

- Летом в «Крылья Советов» могли перейти Зелимхан Бакаев и Ильзат Ахметов. Первый принадлежит «Спартаку», сейчас в аренде в «Арсенале», в 14 матчах забил 5 голов. Второй выступает за ЦСКА, вызывался в сборную России, стал лучшим молодым игроком года в стране и вошел в список 50 молодых футболистов, на которых, по версии УЕФА, стоит обратить внимание в 2019 году.

- Голубин подтвердил интерес «КС» к игроку «Краснодара» Роману Шишкину. Селекционер отметил, что это универсальный футболист, готовый закрыть несколько позиций на поле. Шишкин играл в центре обороны, на фланге и в опорной зоне.

- Антон Зиньковский может сменить «Чертаново» на «Крылья Советов», но договоренности с игроком пока нет.

- Эрика Бикфалви в «Крыльях» не будет – слишком дорого. Но самарцам он бы пригодился.

- Цаллагова, Яховича и Паскуато возвращать не собираются. «Надо двигаться вперед».

- Вратаря Дюпина из «Анжи» не планируют приглашать в «КС».

- Зимой «КС» не будут покупать нападающего.

Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий ГолубинФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Будущее действующих игроков «Крыльев»

- «Крылья Советов» не собираются продавать лидеров, хотя предложения поступают постоянно.

- В «КС» хотят, чтобы Корниленко играл в Самаре до завершения карьеры и остался после – работал бы в качестве тренера или на другой должности.

- Конюхов хочет играть больше и поэтому собирается уходить. Однако он пока действующий игрок «КС».

- Соболев остается, на него рассчитывает Божович.

- От Молло в «Крыльях» ждали большего.

- На зимние сборы с основным составом «Крыльев» поедут три игрока молодежки: Богдан Овсянников, Егор Голенков и Геннадий Киселев. Посмотреть на их игру хочет Божович.

- За первый круг больше всех в цене вырос Агустин Рохель. Ему было тяжело привыкнуть к чемпионату России и реалиям нашей страны, но он справился.

- Рохель не хотел выходить из раздевалки в Оренбурге. Слишком холодно.

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