Вспомнить все: а кем был ты на ЧМ 2018 в Самаре?

Долгие зимние каникулы - повод вспомнить все о минувшем годе 2018 и, конечно же, о самом главном его событии - чемпионате мира по футболу. В нашей стране такое масштабное спортивное мероприятие проводилось впервые и волнь-невольно втянуты в него оказались даже те, кто о футболе до этого знал что-то вроде "это где 20 человек один мяч гоняют".

Теперь-то любая бабушка в деревне вам быстро объяснит, что за нога у Акинфеева и как она смогла испортить праздник всей стране. А уж карнавальные танцы на ул. Куйбышева точно запомнились даже тем, кто до стадиона не добрался до сих пор.

И прямо сейчас мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете все о чемпионате мира в Самаре. Ничего ли не пропустили? А может быть, что-то подзабыли? Готовимся, внукам-то ведь придется что-то рассказывать