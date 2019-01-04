Вспомнить все: а кем был ты на ЧМ 2018 в Самаре?
Долгие зимние каникулы - повод вспомнить все о минувшем годе 2018 и, конечно же, о самом главном его событии - чемпионате мира по футболу. В нашей стране такое масштабное спортивное мероприятие проводилось впервые и волнь-невольно втянуты в него оказались даже те, кто о футболе до этого знал что-то вроде "это где 20 человек один мяч гоняют".
Теперь-то любая бабушка в деревне вам быстро объяснит, что за нога у Акинфеева и как она смогла испортить праздник всей стране. А уж карнавальные танцы на ул. Куйбышева точно запомнились даже тем, кто до стадиона не добрался до сих пор.
И прямо сейчас мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете все о чемпионате мира в Самаре. Ничего ли не пропустили? А может быть, что-то подзабыли? Готовимся, внукам-то ведь придется что-то рассказывать
1Болельщики какой команды добрались до Самары на тюнингованной Ниве из Лондона?
Костариканцам показалось, что в Самаре слишком тихо поддерживали сборную
2Какую песню пели сербские болельщики "На дне" вместе с российскими фанатами?
Сербские туристы знакомятся с Самарой
3За какой клуб выступает игрок, который забил первый гол на "Самара Арене" и получил за это ключи от "Лады" из рук губернатора Дмитрия Азарова?
Машину игрок сборной Сербии и итальянской «Ромы» планирует отдать отцу. Фото: Твиттер Александра Чепурина
4Неймар в матче с Мексикой 2 июля отметился актерской игрой и длительными лежаниями на траве. А вот сколько голов забил нападающий в этой игре?
Неймар забил второй гол на ЧМ 2018 в России
5Откуда ехали на велосипедах в Самару австралийцы, чтобы поболеть за своих?
Сейчас путешественники с удовольствием вспоминают о своих приключениях в пути
6Что из этого случилось на матче Россия - Уругвая 25 июня?
7Оракул ЧМ 2018 Коза Забияка была не слишком точна, но исход матча Сенегал - Колумбия она предсказала правильно. А с каким же счетом закончилась игра?
Колумбийцы отправляются в 1/8 финала в Москву
8В масках какого игрока пришли на игру подавляющее большинство колумбийцев?
Хамес пока смог провести на поле только тридцать минут
9Как в Самаре поддерживали сборную России перед матчем с Уругваем?
Флешмоб получился очень веселым
10Сборная Швеции расстроила своих колоритных болельщиков- викингов в Самаре, проиграв Англии со счетом 0:2. Но все же выход в четвертьфинал команда обеспечила себе впервые за долгий срок. Какой?
Стерлинг очень активно пытался забить