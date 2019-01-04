2019-01-04T09:24:16+03:00
Общество

Вспомнить все: а кем был ты на ЧМ 2018 в Самаре?

Пройди тест и узнай, кем ты был на ЧМ 2018 в Самаре и все ли знаешь о самых главных его событиях
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Костариканская фанаткаКостариканская фанаткаФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

Долгие зимние каникулы - повод вспомнить все о минувшем годе 2018 и, конечно же, о самом главном его событии - чемпионате мира по футболу. В нашей стране такое масштабное спортивное мероприятие проводилось впервые и волнь-невольно втянуты в него оказались даже те, кто о футболе до этого знал что-то вроде "это где 20 человек один мяч гоняют".

Теперь-то любая бабушка в деревне вам быстро объяснит, что за нога у Акинфеева и как она смогла испортить праздник всей стране. А уж карнавальные танцы на ул. Куйбышева точно запомнились даже тем, кто до стадиона не добрался до сих пор.

И прямо сейчас мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете все о чемпионате мира в Самаре. Ничего ли не пропустили? А может быть, что-то подзабыли? Готовимся, внукам-то ведь придется что-то рассказывать

1Болельщики какой команды добрались до Самары на тюнингованной Ниве из Лондона?

Путешественники приехали из Лондона
Правильный ответ:Конечно же, это блогеры из Subite al Chunche - коста-риканцы, они были очень заметны на площади Куйбышева
Костариканцам показалось, что в Самаре слишком тихо поддерживали сборную

Костариканцам показалось, что в Самаре слишком тихо поддерживали сборную

2Какую песню пели сербские болельщики "На дне" вместе с российскими фанатами?

Правильный ответ:Все верно, так русские и сербы решили доказать свою дружбу. А еще пели песню Максим "Знаешь ли ты". Но сербы не сильно подпевали, слова не выучили
Сербские туристы знакомятся с Самарой

Сербские туристы знакомятся с Самарой

3За какой клуб выступает игрок, который забил первый гол на "Самара Арене" и получил за это ключи от "Лады" из рук губернатора Дмитрия Азарова?

Правильный ответ:Конечно же, это Александр Коларов, защитник итальянской "Ромы", капитан сборной Сербии. Он забил единственный гол в первой игре на "Самара Арене" в рамках ЧМ 2018
Машину игрок сборной Сербии и итальянской «Ромы» планирует отдать отцу. Фото: Твиттер Александра Чепурина

Машину игрок сборной Сербии и итальянской «Ромы» планирует отдать отцу. Фото: Твиттер Александра Чепурина

4Неймар в матче с Мексикой 2 июля отметился актерской игрой и длительными лежаниями на траве. А вот сколько голов забил нападающий в этой игре?

Правильный ответ:Действительно, на 51 минуте Неймар открыл счет, забив Очоа. До этого он не смог забить со штрафного
Неймар забил второй гол на ЧМ 2018 в России

Неймар забил второй гол на ЧМ 2018 в России

5Откуда ехали на велосипедах в Самару австралийцы, чтобы поболеть за своих?

Правильный ответ:Мэтт Доэрти и Чу Вэй Лью добрались до Казани с велосипедами на поезде, а потом рванули в Самару уже на железных коняшках
Сейчас путешественники с удовольствием вспоминают о своих приключениях в пути

Сейчас путешественники с удовольствием вспоминают о своих приключениях в пути

6Что из этого случилось на матче Россия - Уругвая 25 июня?

Правильный ответ:Действительно, на 36 минуте Игорь Смольников схватил вторую желтую и судья удалил его

7Оракул ЧМ 2018 Коза Забияка была не слишком точна, но исход матча Сенегал - Колумбия она предсказала правильно. А с каким же счетом закончилась игра?

Правильный ответ:Все верно, Колумбия победила с минимальным преимуществом, единственный гол забил Йери Мина.
Колумбийцы отправляются в 1/8 финала в Москву

Колумбийцы отправляются в 1/8 финала в Москву

8В масках какого игрока пришли на игру подавляющее большинство колумбийцев?

Правильный ответ:Именно Хамес Родригес - любимчик фанатов, он был травмирован и болельщики переживали за него, но игрок вышел на поле, правда, ненадолго
Хамес пока смог провести на поле только тридцать минут

Хамес пока смог провести на поле только тридцать минут

9Как в Самаре поддерживали сборную России перед матчем с Уругваем?

В Самар е все желают России победы
Правильный ответ:Да, это был грандиозный танцевальный флешмоб на ул. Куйбышева, причем прошел он дважды
Флешмоб получился очень веселым

Флешмоб получился очень веселым

10Сборная Швеции расстроила своих колоритных болельщиков- викингов в Самаре, проиграв Англии со счетом 0:2. Но все же выход в четвертьфинал команда обеспечила себе впервые за долгий срок. Какой?

Миньоны всколыхнули тихий город
Правильный ответ:Да, шведы вышли в четвертьфинал впервые за 24 года. А Англия в 1/2 финала впервые, за 28 лет!
Стерлинг очень активно пытался забить

Стерлинг очень активно пытался забить

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты коза Забияка, что-то о футболе слышала, но выбираешь сердцем
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты картонный мексиканец, за футболом наблюдаешь, но из дома
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:"Офигенна, братан"! Ты знаешь о ЧМ 2018 все и тебя не обманешь!
Поделиться
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
“Меня спрашивали, по какому праву я выхожу на улицу”: незрячая девушка из Самары учит инвалидов пользоваться смартфонами и играть в теннис
Ольга стала первой жительницей города, у кого появилась собака-поводырь, и сегодня она на курсах рассказывает незрячим людям, почему не стоит бояться жить
Новости 24
В Самарской области ночью сгорела баня
У метро Безымянка в Самаре невнимательная автомобилистка на «Мерседесе» спровоцировала ДТП
В Самаре постоянный клиент ограбил ломбард
«Крылья Советов» возьмут в аренду у «Спартака» Артема Тимофеева
Лётчик-космонавт Олег Кононенко записал видеопоздравление для жителей Самарской области
Бразильский защитник Жозе Надсон покидает ФК «Крылья Советов»
Больше дыма, чем огня: в Самаре на ул. Калинина горел торговый контейнер
В Самаре на улице Каховской мужчина сбил женщину с двумя детьми
Обошлось без пострадавших: в ТЦ "Московский" произошло короткое замыкание
Мусор вывезут, а дороги расчистят: глава области провёл расширенное совещание, где обсудили все важный вопросы текущих праздников
Тройное ДТП в Тольятти: напротив "Лада Арены" столкнулись Lada Granta, Toyota RAV4 и "Нива"
В Самаре кондуктор выгнала школьника вечером на мороз из-за несработавшего проездного
Карты принимаются, но не все: в общественном транспорте Самары начали принимать банковские карты
Выясняют детали смертельного ДТП: на трассе М-5 «Урал» автомобилист на «Лада Гранте» сбил пешехода
Растерзали другую собаку: в Тольятти зверствует стая собак
Всего месяц за рулем: в Самарской области начинающая автомобилистка вылетела в кювет
Ночью с налобным фонарем: в Самаре пройдет ночная лыжная гонка "Сокольи горы"
Хотел проскочить на «красный»: в Самаре столкнулись такси и иномарка