Общественный транспорт на Рождество 2019 в Самаре: как будут ходить автобусы в рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января православные жители Самары отмечают Рождество Христово. В эту ночь в храмах идет рождественская служба, которая заканчивается около 2 часов ночи. Отстояв Всенощную верующие направятся по домам. И в этом им помогут власти города: в ночь на Рождество 2019 в Самаре к четырем самарским храмам подадут автобусы, которые развезут верующих по по городу.

- Автобусы для перевозки граждан подадут к Покровскому кафедральному собору, к Храму во имя Петра и Павла, Храму в честь святого великомученика Георгия Победоносца и к Кирилло-Мефодиевскрму собору, - отмечают в администрации города.

Автобусы будут ждать горожан после богослужений у входов в храмы. Пока власти планируют подать четыре автобуса, они будут выстраивать маршрут в соответствие с пожеланиями пассажиров. Проезд обойдется в 28 рублей. Ждать автобусы будут с 2 до 2.30, отправятся по мере наполнения. Если возникнет необходимость, подадут дополнительные автобусы.

СПРАВКА КП

Покровский кафедральный собор - ул. Ленинская, 75А.

Храм Кирилл и Мефодия - ул. Ново-Садовая, 260.

Храм во имя святых апостолов Петра и Павла - ул. Буянова, 135А.

Храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца - ул. Маяковского, 11.