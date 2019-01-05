Погода на Рождество 2019 в Самаре: вечером пройдет снег, а ночью похолодает

Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество 2019 в Самаре. Вечером шестого января в Сочельник будет -5 -10 градусов, пройдет небольшой снег. По приметам это неплохой знак: снежное рождество - предвестник хороших урожаев пшеницы. Но уже рождественской ночью снег прекратится и похолодает. Ветер еще днем сменится на северо-западный, он-то и принесет холодные потоки воздуха. Уже ночью температура опустится до -13 - 18 градусов, так что верующим, отправляющимся на службу в храм, лучше захватить теплую одежду.

- Днем 7 ноября по-прежнему будет дуть северо-западный ветер, температура будет - 13 - 16 градусов. Похолодание связано с тем, что циклон, образовавшийся над Средиземным морем нас покидает и перемещается ближе к Уралу, - говорят синоптики Приволжского УГМС.

На Рождество снег прекратится, а мороз вновь усилится. Это будет продолжаться в первой декаде января.

Внимание. При прояснениях в рождественскую ночь может похолодать до -23 градусов. Сотрудники МЧС рекомендуют теплее одеваться, находясь на улице, помогать детям и пожилым людям, которые могут не сразу почувствовать онемение рук и ног от мороза.

Кстати, после службы к храмам в Самаре подадут автобусы.