Новые тарифы ЖКХ с 1 января 2019 года в Самаре: сколько платить за воду, свет, тепло

Новые тарифы ЖКХ вступили в силу с 1 января 2019 года в Самаре. Повышение стоимости услуг вызвано ростом ставки НДС. Таким образом, повышение ждет горожан и в июле, но уже от установленных сейчас тарифов.

Цены на свет в Самаре с 1 января 2019 года выросли не столь значительно. Увеличение произошло на несколько копеек. Вот как выглядят тарифы:

Население:

Одноставочный тариф: 4,06 рубля/Квт-ч

Одноставочный тариф с 2 зонами суток:

день 4,38 рубля/Квт-ч

ночь 2,15 рубля/Квт-ч

Одноставочный тариф с 3 зонами суток:

день (пиковая зона) 4,40

день (полупиковая зона) 4,06

ночь 2,15

Жители домов с электроплитами или электроотопительными установками

Одноставочный тариф: 2,84 рубля/Квт-ч

Одноставочный тариф с 2 зонами суток:

день 3,06 рубля/Квт-ч

ночь 1,51 рубля/Квт-ч

Одноставочный тариф с 3 зонами суток:

день (пиковая зона) 3,09 рубля/Квт-ч

день (полупиковая зона) 2,82 рубля/Квт-ч

ночь 1,51 рубля/Квт-ч

Сельское население

Одноставочный тариф: 2,84 рубля/Квт-ч

Одноставочный тариф с 2 зонами суток:

день 3,06 рубля/Квт-ч ночь 1,51 рубля/Квт-ч

Одноставочный тариф с 3 зонами суток:

день (пиковая зона) 3,09 рубля/Квт-ч

день (полупиковая зона) 2,82 рубля/Квт-ч

ночь 1,51 рубля/Квт-ч.

Выросли цены и на холодную воду и водоотведение

с 1 января 2019 года тариф на холодную воду в Самаре составляет 28,21 рублей за кубометр.

Тариф на водоотведение в Самаре 2019 с 1 января 14,99 рублей.

Узнать про нормативы в зависимости от типа жилья и наличия счетчиков можно здесь.

Тарифы на горячее водоснабжение и отопление в Самаре с 1 января 2019 .

Здесь также пока нет хороших новостей. Цены растут. В первом полугодии 1 гигакалория обойдется в 1633,20, а кубометр горячей воды в 36,91 рубль. В июле цены снова вырастут.

Тарифы на газ в Самаре 2019

Эти цены также выросли. Тарифы теперь выглядят так:

Без газового отопления:

Есть счетчик: 7,38 за кубометр, 6,12 за кубометр при наличии колонки и плиты.

Нет счетчика:

- в домах с горячей водой и центральным отопленем 95,94

- газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения 132,84

- газовая колонка 125,46

- газовая плита и газовая колонка 183,60

С газовым отоплением

Есть счетчик: 5,288 за кубометр

Нет счетчика:

- Газовая плита в домах с местным газовым отоплением без горячего водоснабжения 95,184

- Нагрев воды с использованием газовой колонки в домах с местным газовым отоплением 89,896

- Нагрев воды с использованием газовой колонки в домах с местным газовым отоплением 158,64

- Отопление теплиц 187,1952

- Отопление бань 32,7856

- Отопление гаража 39,66

- отопление жилых помещений 50,236

Размер взносов за капитальный ремонт в январе 2019 не вырастет. Он остается на уровне 5,67 и 6,52 рубля за кв.м. жилья в домах до 5 и выше 5 этажей соответственно.

Тариф за вывоз мусора в Самаре с января 2019 года:

Стоимость одного кубометра - 598,16 рублей. Норматив: 0,019 кубометров на кв.м. жилья.